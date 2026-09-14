En fotos: Entre tamales, yuca, marimba y danza, así se vivió la Tarde Típica que llenó de sabor a San Salvador

La alcaldía de San Salvador Centro organiza una Tarde Típica en la plaza Masferrer (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

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Este domingo, las familias salvadoreñas participaron en una Tarde Típica en la plaza Masferrer de la capital salvadoreña, iniciativa impulsada por la Alcaldía de San Salvador Centro, para promover la convivencia y el sano esparcimiento. La municipalidad compartió gratuitamente más de mil platillos de gastronomía nacional. Entre los alimentos ofrecidos estuvieron tamales de elote, yuca frita, nuégados y pasteles.

La jornada incluyó una presentación de danza folclórica y juegos tradicionales para compartir en familia y preservar expresiones culturales salvadoreñas. Los asistentes también disfrutaron de la música de la Marimba de San Salvador.

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Platos de yuca frita con curtido y pescaditos fueron repartidos a los asistentes para festejar el mes patrio (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La alcaldía de San Salvador Centro organiza una Tarde Típica en la plaza Masferrer. Las enchiladas no faltaron. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La iniciativa municipal convirtió el domingo en un plan familiar con comida nacional sin costo, presentaciones culturales y espacios de recreación que buscaron celebrar las tradiciones salvadoreñas de una forma cercana (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La comuna, bajo la gestión de Mario Durán, apostó por convivencia, ocio y tradiciones en una tarde con baile folclórico, dinámicas clásicas y el sonido de la Marimba de San Salvador (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Los tamales de elote bañados en crema son el platillo típico salvadoreño favorito de muchos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La alcaldía de Mario Durán impulsa una jornada para convivir y descansar. Entre juegos tradicionales y ritmos locales, una fila de sabores típicos marca el pulso de la tarde (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La municipalidad de San Salvador Centro realizó una Tarde Típica en la plaza Masferrer, iniciativa impulsada por el alcalde Mario Durán (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Según la alcaldía de San Salvador Centro, la actividad se hizo este domingo en la plaza Masferrer y se entregaron gratis más de mil platillos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Chicos y grandes disfrutaron en un ambiente seguro y familiar (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)