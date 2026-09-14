El presidente Luis Abinader abre espacio de cuidado para 250 niños en San Cristóbal

El nuevo centro en Canastica ampliará el cuidado temprano con salud, nutrición, educación inicial, apoyo ante discapacidad, protección frente a la violencia y orientación para familias de varios sectores (Foto cortesía Presidencia)

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El presidente Luis Abinader inauguró este domingo un Caipi en Canastica, provincia San Cristóbal, para ampliar la atención a la primera infancia; el centro beneficiará directamente a 250 niños y niñas de cero a cinco años. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, participó en la apertura, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

“Que una madre o un padre pueda trabajar o estudiar con la tranquilidad de saber que su hijo está bien cuidado significa mucho. Hoy entregamos un nuevo Caipi en Canastica: un espacio para que nuestros pequeños aprendan, jueguen y crezcan acompañados de cariño”, manifestó Abinader.

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En el municipio de San Cristóbal, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) tiene capacidad para atender a 5.018 niños y niñas en 17 centros: seis Caipi y 11 Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI). En toda la provincia funcionan 43 centros —15 Caipi y 28 CAFI— con capacidad para beneficiar a 12.556 menores.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar y atenderá a familias de Mendoza, Los Barrancones, Las Colinas, Cañada de los Vallejo, Don Richi, Villa Bendición, Vista Hermosa, Los Ninjas, El Bronx, Don Juan I, Don Juan II, Los Trinitarios, la urbanización Yamile y el Kilómetro 3 ½.

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Luis Abinader abre un Caipi para 250 niños (Foto cortesía Presidencia)

Eida Lara Ruiz, representante de las familias beneficiadas, dijo que la apertura significa “alegría para las madres” y tranquilidad y seguridad para los padres que dejan a sus hijos bajo el cuidado de la institución. En el acto también participaron el senador de la provincia San Cristóbal Gustavo Lara Salazar, la gobernadora Pura Casilla y el alcalde del municipio de San Cristóbal Nelson de la Rosa.

El Caipi N Buenos Aires: modelo dominicano bajo escrutinio internacional

El Caipi N Buenos Aires, inaugurado el 28 de marzo, fue concebido para beneficiar a 250 niños entre cero y cinco años de comunidades como San Fernando, Guatapanal, Salomé Jorge, Bella Vista, Los Multi y San Pedro, proporcionando atención integral y educación de calidad.

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En palabras de la directora ejecutiva del INAPI, Josefa Castillo Rodríguez, este centro incidirá positivamente tanto en el desarrollo social del país como en las oportunidades laborales para padres y madres, quienes podrán trabajar mientras sus hijos reciben atención profesional.

También, el 31 de enero, el presidente Abinader inauguró el Caipi de Villa Aura, que se esperó que beneficie a más 250 niños del municipio Santo Domingo Oeste. Los infantes atendidos en el nuevo centro provienen, junto con sus familias, de los sectores Las Caobas, Villa Aura, urbanización Olimpo, urbanización Las Palmas, El Caliche y el residencial Herrera.

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La inauguración en Canastica fortalece la red provincial que ya cuenta con 43 espacios y amplía los servicios dirigidos a menores con acompañamiento comunitario y registro de nacimiento (Foto cortesía Presidencia)

Para entones se indicó que los infantes recibirían servicios integrales en los componentes de salud y nutrición; detección y acompañamiento de necesidades educativas especiales y condición de discapacidad; protección contra la violencia; apoyo al registro de nacimiento, con orientación y derivación a las instituciones correspondientes en los casos necesarios; así como trabajo articulado con las familias y comunidades, para que participen activamente en el cuidado y protección de los niños y niñas.