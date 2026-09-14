República Dominicana

El presidente Luis Abinader abre espacio de cuidado para 250 niños en San Cristóbal

Luis Abinader encabezó la apertura del centro en Canastica y la Presidencia dominicana informó que ampliará la atención a la primera infancia

El nuevo centro en Canastica ampliará el cuidado temprano con salud, nutrición, educación inicial, apoyo ante discapacidad, protección frente a la violencia y orientación para familias de varios sectores (Foto cortesía Presidencia)
El nuevo centro en Canastica ampliará el cuidado temprano con salud, nutrición, educación inicial, apoyo ante discapacidad, protección frente a la violencia y orientación para familias de varios sectores (Foto cortesía Presidencia)
Guardar

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo un Caipi en Canastica, provincia San Cristóbal, para ampliar la atención a la primera infancia; el centro beneficiará directamente a 250 niños y niñas de cero a cinco años. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, participó en la apertura, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

“Que una madre o un padre pueda trabajar o estudiar con la tranquilidad de saber que su hijo está bien cuidado significa mucho. Hoy entregamos un nuevo Caipi en Canastica: un espacio para que nuestros pequeños aprendan, jueguen y crezcan acompañados de cariño”, manifestó Abinader.

PUBLICIDAD

En el municipio de San Cristóbal, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) tiene capacidad para atender a 5.018 niños y niñas en 17 centros: seis Caipi y 11 Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI). En toda la provincia funcionan 43 centros —15 Caipi y 28 CAFI— con capacidad para beneficiar a 12.556 menores.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar y atenderá a familias de Mendoza, Los Barrancones, Las Colinas, Cañada de los Vallejo, Don Richi, Villa Bendición, Vista Hermosa, Los Ninjas, El Bronx, Don Juan I, Don Juan II, Los Trinitarios, la urbanización Yamile y el Kilómetro 3 ½.

PUBLICIDAD

Luis Abinader abre un Caipi para 250 niños (Foto cortesía Presidencia)
Luis Abinader abre un Caipi para 250 niños (Foto cortesía Presidencia)

Eida Lara Ruiz, representante de las familias beneficiadas, dijo que la apertura significa “alegría para las madres” y tranquilidad y seguridad para los padres que dejan a sus hijos bajo el cuidado de la institución. En el acto también participaron el senador de la provincia San Cristóbal Gustavo Lara Salazar, la gobernadora Pura Casilla y el alcalde del municipio de San Cristóbal Nelson de la Rosa.

El Caipi N Buenos Aires: modelo dominicano bajo escrutinio internacional

El Caipi N Buenos Aires, inaugurado el 28 de marzo, fue concebido para beneficiar a 250 niños entre cero y cinco años de comunidades como San Fernando, Guatapanal, Salomé Jorge, Bella Vista, Los Multi y San Pedro, proporcionando atención integral y educación de calidad.

En palabras de la directora ejecutiva del INAPI, Josefa Castillo Rodríguez, este centro incidirá positivamente tanto en el desarrollo social del país como en las oportunidades laborales para padres y madres, quienes podrán trabajar mientras sus hijos reciben atención profesional.

También, el 31 de enero, el presidente Abinader inauguró el Caipi de Villa Aura, que se esperó que beneficie a más 250 niños del municipio Santo Domingo Oeste. Los infantes atendidos en el nuevo centro provienen, junto con sus familias, de los sectores Las Caobas, Villa Aura, urbanización Olimpo, urbanización Las Palmas, El Caliche y el residencial Herrera.

La inauguración en Canastica fortalece la red provincial que ya cuenta con 43 espacios y amplía los servicios dirigidos a menores con acompañamiento comunitario y registro de nacimiento (Foto cortesía Presidencia)
La inauguración en Canastica fortalece la red provincial que ya cuenta con 43 espacios y amplía los servicios dirigidos a menores con acompañamiento comunitario y registro de nacimiento (Foto cortesía Presidencia)

Para entones se indicó que los infantes recibirían servicios integrales en los componentes de salud y nutrición; detección y acompañamiento de necesidades educativas especiales y condición de discapacidad; protección contra la violencia; apoyo al registro de nacimiento, con orientación y derivación a las instituciones correspondientes en los casos necesarios; así como trabajo articulado con las familias y comunidades, para que participen activamente en el cuidado y protección de los niños y niñas.

Temas Relacionados

Luis AbinaderSan CristóbalInfanciagobierno de República DominicanaCaipiInaipi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional detuvo a tres colombianos por presuntos robos con sedación en Santo Domingo Este

La pesquisa apunta a una red que habría captado hombres, creado confianza y después anulado su reacción. En el apartamento se levantaron pruebas y dinero en varias monedas. El Ministerio Público define los próximos pasos

La Policía Nacional detuvo a tres colombianos por presuntos robos con sedación en Santo Domingo Este

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

De ese total, 1,026 defunciones fueron neonatales, es decir, ocurrieron en los primeros 28 días de vida, según el sistema de vigilancia

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

La campaña de cuadernos usados permitió beneficiar a niños de cuatro a 17 años en República Dominicana

La jornada realizada en Los Meléndez permitió fabricar 300 ejemplares para 55, tras clasificar hojas rescatables y enviar el resto a reciclaje en el marco del programa Cuadernos por un Mañana

La campaña de cuadernos usados permitió beneficiar a niños de cuatro a 17 años en República Dominicana

Estados Unidos pide a República Dominicana derogar el decreto que grava las importaciones de arroz

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sostuvo que la norma compromete las condiciones de acceso al mercado previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos

Estados Unidos pide a República Dominicana derogar el decreto que grava las importaciones de arroz

Autoridades dominicanas desmantelan dos cultivos con 5,364 plantas de presunta marihuana en Azua

La operación se ejecutó en zonas montañosas de Las Lagunas y La Barranca, tras varios días de inteligencia y vigilancia, con más de 50 efectivos y apoyo de fuerzas militares

Autoridades dominicanas desmantelan dos cultivos con 5,364 plantas de presunta marihuana en Azua

TECNO

Google Cloud, el negocio que crece 385% en pedidos pendientes dentro de Alphabet

Google Cloud, el negocio que crece 385% en pedidos pendientes dentro de Alphabet

Qué hace Apple con todo lo que escucha del micrófono del Apple Watch Series 12 y Ultra 4

“Algo más que compromisos voluntarios”: OpenAI pide al Congreso de Estados Unidos regular la IA

Qué pasa con Starlink en tormentas, lluvia fuerte o granizo: consejos para no perder conexión

IBM y NASA presentan un modelo de inteligencia artificial para detectar hielo y cráteres en la Luna

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman revela el proyecto personal que nació tras acompañar a su madre antes de morir

Nicole Kidman revela el proyecto personal que nació tras acompañar a su madre antes de morir

Después de dos décadas, Julia Roberts vuelve a los escenarios de Broadway

Celine Dion vuelve a los escenarios tras años de luchar contra una enfermedad neurológica

Snoop Dogg será el anfitrión de los MTV VMAs 2026

Coyote vs. Correcaminos en el mundo real: qué dice la biología sobre quién ganaría la famosa carrera de Looney Tunes

MUNDO

El precio del petróleo subió más de 3% tras los ataques contra infraestructura energética clave en Arabia Saudita

El precio del petróleo subió más de 3% tras los ataques contra infraestructura energética clave en Arabia Saudita

La interrupción del oleoducto saudí atacado por los hutíes amenaza con recortar el 4% del suministro mundial de crudo

La compleja trama detrás de la crisis de salud mental en la juventud europea más allá del celular

Científicos proponen un nuevo método para proteger a los insectos tropicales y cerrar vacíos de información

Desarrollaron un sistema de inteligencia artificial para medir el impacto del calentamiento del agua en los peces