Vero Lozano contó qué lleva Johnny Depp en sus valijas y la amistad con Corcho Rodríguez: “Yo les digo ‘chicos, cásense’”

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Verónica Lozano habló de las estadías de Johnny Depp en su casa y contó que el actor viaja con guitarra, materiales de pintura y varias valijas. La conductora se refirió también al vínculo que el intérprete mantiene con su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) contó que las visitas del protagonista de Piratas del Caribe dejaron de ser una situación extraordinaria a medida que avanzaban los días. “Por momentos te olvidás de eso, porque es un dulce”, afirmó en una entrevista con Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi en La Once Diez.

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Johnny Depp en la casa de Vero Lozano y Corcho Rodríguez junto a Copito, el famoso perro de la conductora (Instagram/verolozanovl)

La cercanía entre Depp, Lozano y Rodríguez ya había quedado expuesta durante la visita del actor a la Argentina en noviembre de 2025, cuando llegó para promocionar Modigliani, tres días en Montparnasse, su segunda película como director. En esa oportunidad, el intérprete destacó su vínculo con el país y elogió a Buenos Aires por su cultura, su tradición y la recepción del público.

La conductora explicó que la estrella de Hollywood y su marido entablaron una amistad cercana y suelen pasar horas conversando. Con humor, contó que, algunas veces, regresa del canal y los encuentra todavía inmersos en la charla: “Pero chicos, cásense”, les dice. Verónica describió al actor estadounidense como una persona con quien se puede hablar de historia y política, entre otros asuntos. También destacó su humor y aseguró que, tras unos días de convivencia, se vuelve un integrante más de la casa.

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Consultada sobre los objetos que el intérprete lleva durante sus estadías, la animadora señaló que viaja con “muchas maletas”. Entre sus pertenencias mencionó una guitarra, pinturas y otros objetos personales. La animadora dijo que la cantidad de equipaje puede parecer excesiva, aunque remarcó que la convivencia resulta sencilla.

Johnny Depp estará presentado su película Modigliani, tres días en Montparnasse, la segunda como director (RSFotos)

Lozano precisó que la primera vez que Depp estuvo en su casa de Uruguay permaneció cerca de diez días. En una segunda estadía, en la Argentina, se quedó aproximadamente siete días. Según contó, la rutina familiar se adaptó a su presencia. Incluso bromeó con la posibilidad de pedirle que levantara la mesa o se ocupara de los platos, como a cualquier otro invitado de la casa.

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La visita de Johnny Depp a la Argentina, en noviembre de 2025, estuvo vinculada a la presentación de Modigliani, tres días en Montparnasse, su segunda película como director. El film, protagonizado por Riccardo Scamarcio, reconstruye un breve período de la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916, en plena Primera Guerra Mundial.

El reconocido actor estadounidense visita la Argentina para presentar su segundo largometraje detrás de cámaras, una obra inspirada en la vida del artista Amedeo Modigliani y cargada de pasión artística

En una entrevista con Infobae, Depp explicó que la iniciativa de ponerse al frente del proyecto partió de Al Pacino, quien le propuso dirigir una historia inspirada en la obra teatral Modigliani, de Dennis McIntyre. El actor sostuvo que encontró un punto de contacto con la figura del artista por su “intensidad”, su deseo de superarse y su relación con el trabajo creativo.

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Depp precisó que la película no busca abarcar toda la biografía de Modigliani. En cambio, concentra el relato en tres días de su vida, una decisión que consideró adecuada para acercarse al personaje y al ambiente artístico de la época. También destacó el aporte de Scamarcio y del resto del elenco en la construcción de la historia.

Durante la charla, el protagonista de Piratas del Caribe se refirió a su experiencia en Buenos Aires. Dijo que le atraían la cultura, las tradiciones y la pasión por la artesanía que percibió en el país. Además, aseguró que la ciudad tiene “una energía especial” y valoró “la dulzura y el afecto de la gente”. “Argentina tiene una cultura sorprendente; París no fue nada comparada con Buenos Aires”, aseguró.

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