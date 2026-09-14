República Dominicana

Desmantelan campamento clandestino para producir “clerén” ron adulterado en República Dominicana

La Policía Nacional de República Dominicana dijo que el sitio estaba en un área boscosa de Los Botaos y funcionaba con tanques metálicos

La Policía Nacional de República Dominicana halló en Cabral un campamento clandestino para producir clerén o ron adulterado. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)
La Policía Nacional de República Dominicana halló en Cabral un campamento clandestino para producir clerén o ron adulterado. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)
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En una zona apartada del sector Los Botaos, en Cabral, las autoridades localizaron un campamento presuntamente destinado a la producción clandestina de clerén o ron adulterado. Durante la intervención las autoridades retiraron al menos cinco barriles grandes para destruir el líquido que se encontraba en el sitio, antes de que pudiera llegar al mercado, según informó la Policía Nacional de República Dominicana.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Dirección Regional Sur, quienes llegaron al lugar tras realizar labores de inteligencia. La zona donde funcionaba el campamento estaba ubicada en un área boscosa, una condición que, de acuerdo con la información oficial, facilitaba mantener oculta la actividad.

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Las autoridades retiraron al menos cinco barriles grandes y destruyeron el líquido antes de que llegara al mercado. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)
Las autoridades retiraron al menos cinco barriles grandes y destruyeron el líquido antes de que llegara al mercado. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)

En el lugar, los agentes encontraron varios tanques metálicos. Algunos estaban conectados a un proceso de destilación, mientras otros contenían un líquido de color amarillento. Las autoridades indicaron que ese material era utilizado para elaborar la bebida alcohólica de forma ilegal.

El clerén es una bebida elaborada sin controles sanitarios

El clerén, también conocido como triculí, es el nombre con el que se identifica a un tipo de licor de elaboración artesanal o clandestina. En este caso, la Policía lo vinculó con la producción de ron adulterado, una bebida que puede representar riesgos para la salud cuando se prepara, almacena o distribuye sin supervisión sanitaria.

En el lugar encontraron tanques metálicos conectados a un proceso de destilación y recipientes con un líquido amarillento. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)
En el lugar encontraron tanques metálicos conectados a un proceso de destilación y recipientes con un líquido amarillento. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)

La falta de controles sobre los ingredientes, la destilación y las condiciones de higiene es uno de los factores que preocupa a las autoridades. La producción de bebidas alcohólicas fuera de los mecanismos legales también impide verificar su composición y determinar si cumplen con los requisitos para el consumo humano.

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Durante el operativo, los agentes ocuparon los tanques utilizados en la fabricación de la bebida. El líquido hallado fue derramado y destruido en el mismo lugar, con el objetivo de impedir que fuera trasladado, comercializado o consumido.

La Policía no detalló la cantidad de líquido eliminada. Tampoco informó si en el campamento fueron halladas materias primas adicionales, equipos de envasado o evidencia sobre una posible red de distribución.

Agentes de la Dirección Regional Sur localizaron el campamento en Los Botaos tras labores de inteligencia en una zona boscosa. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)
Agentes de la Dirección Regional Sur localizaron el campamento en Los Botaos tras labores de inteligencia en una zona boscosa. (Foto cortesía Policía Nacional de República Dominicana)

La Policía busca a quienes operaban la fábrica clandestina

Hasta el momento, no se han informado capturas relacionadas con el hallazgo. La Dirección Regional Sur mantiene abiertas las investigaciones para identificar a las personas responsables de instalar y operar el campamento clandestino en Los Botaos.

Las autoridades buscan establecer desde cuándo funcionaba el lugar, quiénes participaban en la elaboración del clerén y si la bebida ya había sido distribuida en comunidades cercanas u otros puntos de República Dominicana.

La fabricación de bebidas alcohólicas sin autorización está sancionada en ese país por la Ley 243-68 sobre Alcoholes. El artículo 56 contempla multas, penas de prisión y el decomiso de productos, insumos, equipos, recipientes y herramientas utilizados para ese tipo de actividad.

El operativo se produjo el 13 de septiembre y forma parte de las acciones de la Policía contra la elaboración y venta de bebidas alcohólicas fuera de los controles establecidos. La investigación continúa para ubicar a los responsables y definir las posibles consecuencias judiciales del caso.

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