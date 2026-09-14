La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

La actriz publicó una postal con una mascarilla facial y evitó referirse de manera directa a las versiones que circularon en LAM.

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Hace un año, una serie de rumores vinculó a Andrés Gil con Gimena Accardi, quien por entonces se había separado de Nico Vázquez. Las versiones fueron negadas por los protagonistas en ese momento, pero volvieron a instalarse después de que Ángel de Brito afirmara en LAM que entre los actores había existido un affaire. En medio de la repercusión que generaron esas declaraciones, Andrés Gil habló del tema y afirmó que todo lo había aclarado con su pareja.

Al poco tiempo, una publicación de Cande Vetrano en sus redes sociales llamó la atención de sus seguidores.

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La actriz compartió una imagen en sus historias de Instagram en la que se la veía con una mascarilla facial y acompañó la postal con una sola palabra: “Relax”. Aunque no hizo ninguna referencia directa a los dichos de De Brito, a las versiones que circularon ni a la confirmación que el conductor realizó en su programa, el momento elegido para publicar la fotografía hizo que rápidamente quedara vinculada con el tema que había vuelto a ocupar espacio en los medios.

La imagen mostraba a Vetrano en una actitud distendida, con el rostro cubierto por el producto de cuidado facial y una expresión que transmitía calma. El mensaje fue breve y no incluyó explicaciones ni comentarios adicionales sobre la situación.

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"Relax", escribió Vetrano ante el resurgimiento de la infidelidad de su pareja y Accardi (Instagram)

El último viernes, Gil había sido consultado por el tema durante una entrevista con Desayuno Americano, por América. El actor se refirió por primera vez a los rumores que volvieron a circular después de los dichos de De Brito y Pepe Ochoa en LAM, y planteó que se trataba de una situación ocurrida hacía mucho tiempo. “Yo ya dije lo que tenía que decir”, manifestó ante las cámaras cuando le preguntaron por la presunta infidelidad que se había instalado nuevamente en los últimos días.

Durante la entrevista, el actor explicó que había preferido conversar en privado con las personas involucradas y que, con Cande Vetrano, había hablado de todo lo que consideraba necesario. “Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien, la verdad que estamos en un gran momento juntos”, expresó Gil, quien buscó dejar en claro que la pareja atravesaba una etapa de estabilidad.

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El actor Andrés Gil es entrevistado por un reportero del programa "Desayuno Americano" y se pronuncia sobre las versiones que lo vinculan a infidelidad y su relación con Gime Accardi

También hizo referencia a los años que compartieron y a la historia que construyeron desde que eran jóvenes. “Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Imaginate que crecimos juntos, desde que tengo 26, ella 24”, sostuvo. El actor señaló que ambos atravesaron diferentes momentos de sus vidas y que actualmente estaban enfocados en sus proyectos laborales y familiares.

“Somos una pareja real como cualquier otra. Tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de todo lo que supimos construir”, afirmó. En ese sentido, mencionó que Vetrano comenzaría un nuevo trabajo audiovisual, mientras él continuaba con las funciones de la obra teatral La Ratonera. De esa manera, intentó desplazar el foco de la polémica y ponerlo en la vida cotidiana que comparten junto a su hijo.

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Gil también aseguró que nadie se había comunicado con él para preguntarle por las versiones antes de que fueran difundidas en los medios. “A mí nunca me escribió nadie”, dijo. Y agregó: “No me preguntaron, nadie me escribió nada. Todo se dijo no sé de dónde”. Sin brindar detalles sobre su vínculo actual con Nico Vázquez, sostuvo que prefería no profundizar en ese aspecto: “Indiferencia. Se dijeron muchas cosas. Hay muchas cosas que fueron mentira. No me voy a poner a entrar en detalle”.

La dupla se convirtió en el centro de atención luego de que las versiones de infidelidad surgieran el año pasado (Instagram)

Otro de los puntos que abordó estuvo relacionado con el grupo de amigos que alguna vez integraron Gil, Vetrano, Accardi y Vázquez. Según planteó el actor, los relatos que circularon públicamente habían exagerado el grado de cercanía que existía entre ellos. “Nunca hubo tanta amistad”, expresó. Sin embargo, reconoció que la situación había sido incómoda y que, después de lo ocurrido, el vínculo entre las parejas se había modificado. “Ahora, obviamente, tampoco tenemos vínculo con todo lo que pasó. Fue muy incómodo para todos”, afirmó.

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El actor remarcó que mantenía sus amistades de siempre y puso el foco en el estado actual de su familia. “Yo estoy muy bien, mi familia está muy bien, Cande está muy bien. Quiero cuidarla a ella, que no vuelvan a decir cualquier cosa”, sostuvo. Sus declaraciones estuvieron dirigidas especialmente a preservar a Vetrano de nuevas versiones y a marcar que, desde su perspectiva, el tema ya había sido hablado en privado.

La polémica había vuelto a instalarse en LAM, donde De Brito afirmó que el vínculo entre Accardi y Gil “existió”. El conductor hizo esa declaración al referirse a las versiones que relacionaban a los actores durante el período en que compartían un proyecto laboral. En el mismo programa, Pepe Ochoa sumó otra versión y aseguró que Vetrano habría tomado conocimiento de la situación cuando acababa de convertirse en madre de Pino.

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Mientras los rumores volvieron a ocupar espacio en los programas de espectáculos, Gil eligió responder de manera pública y sostuvo que el tema ya había sido hablado en privado con Cande Vetrano. La actriz, en cambio, no hizo declaraciones sobre la situación y se limitó a compartir una imagen que, por el momento en que apareció, fue leída por sus seguidores como una posible reacción al revuelo.