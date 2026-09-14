Nightdive confirma una campaña nueva para Thief: The Dark Project Remastered

Thief: The Dark Project Remastered, de Nightdive Studios

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Nightdive Studios confirmó que Thief: The Dark Project Remastered incluirá una campaña nueva titulada The Tarnished Mirror, después de que una filtración masiva de logros de Steam revelara su existencia. El estudio difundió un breve video de presentación y anticipó que ofrecerá más información el 2 de noviembre de 2026, pero todavía no comunicó la trama, las plataformas ni la fecha de lanzamiento.

Una confirmación forzada por Steam

El anuncio llegó antes de lo previsto. Una base de datos de logros de Steam expuso referencias a proyectos y contenidos que todavía no habían sido presentados formalmente, entre ellos la nueva campaña de Thief. La misma filtración también adelantó posibles detalles de Mega Man: Dual Override y Kingdom Hearts IV, incluidos elementos relacionados con sus historias.

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Nightdive decidió responder con un video que reconoce directamente la situación. En el adelanto se escucha a Garrett, protagonista de la saga, decir: “Huh... ¿ya no es tan secreto, no?”. La frase acompaña las conversaciones y publicaciones de Internet que ya señalaban la existencia del proyecto.

El avance termina con el nombre de The Tarnished Mirror y una imagen vinculada a Alexandru Dominus Negoita. Sin embargo, no incluye escenas de juego, personajes nuevos ni información sobre el argumento. Tampoco aclara cuánto durará la campaña o si estará integrada desde el inicio en la remasterización.

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La presentación completa quedó programada para el lunes 2 de noviembre de 2026. Las fuentes señalan que esa fecha podría corresponder al estreno del primer tráiler formal, aunque Nightdive se limitó a prometer más detalles.

Qué incluirá la remasterización

Thief: The Dark Project Remastered fue anunciado en junio como una actualización del juego publicado originalmente en 1998. Nightdive, estudio especializado en recuperar títulos clásicos para equipos actuales, confirmó mejoras visuales y soporte para resolución 4K y una tasa de hasta 120 cuadros por segundo.

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La tasa de cuadros indica cuántas imágenes muestra el juego cada segundo. Alcanzar 120 FPS puede ofrecer movimientos y respuestas más fluidas, siempre que la pantalla y el dispositivo utilizados sean compatibles con esa frecuencia.

El paquete también incorporará ajustes de calidad de vida, una expresión utilizada para describir cambios que vuelven más cómodo el uso de un juego sin alterar necesariamente sus sistemas centrales. Entre las funciones confirmadas aparece un selector de misiones, que permitirá acceder de forma más directa a diferentes partes de la campaña.

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The Tarnished Mirror será el principal contenido inédito de esta edición. Por ahora no se informó si utilizará escenarios nuevos, si recuperará material descartado del lanzamiento original o si contará una historia situada antes o después de la aventura principal. El teaser tampoco permite determinar qué papel tendrá Garrett.

Nightdive aún debe precisar las plataformas de lanzamiento. La filtración procedente de Steam apunta a una versión para PC, pero las fuentes disponibles no detallan si la remasterización llegará a consolas.

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Thief: The Dark Project Remastered, de Nightdive Studios

El legado de Thief y lo que falta saber

El Thief original fue desarrollado por Looking Glass Studios y publicado por Eidos en 1998. El juego convirtió el sonido, la iluminación y el comportamiento de los enemigos en partes centrales del sigilo: avanzar dependía de permanecer en las sombras, controlar el ruido producido por cada movimiento y estudiar las rutas de los guardias.

Ese diseño hizo que Thief se convirtiera en una influencia importante para los immersive sim. El término describe juegos que ofrecen sistemas conectados y distintas herramientas para resolver una situación, en lugar de imponer un único camino. La reacción de los enemigos al sonido y a la luz era parte esencial de esa libertad en The Dark Project.

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La remasterización buscará adaptar esa experiencia a hardware y pantallas actuales sin reemplazar la estructura del clásico. Las mejoras confirmadas se concentran en la presentación, el rendimiento y la navegación entre misiones, mientras que The Tarnished Mirror agregará material jugable que no formaba parte de la edición de 1998.

Nightdive todavía no anunció cuándo saldrá a la venta Thief: The Dark Project Remastered. Algunas versiones apuntan a un posible estreno durante 2027, pero esa ventana no cuenta con confirmación oficial; el próximo dato concreto llegará con la presentación del 2 de noviembre de 2026.

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