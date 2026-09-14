YPF consigue los primeros compradores para el mayor proyecto energético de la historia argentina

Argentina LNG prevé instalar al menos dos unidades flotantes de este tipo frente al Golfo San Matías, en Río Negro

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El mayor proyecto de la historia de YPF —y el desembolso privado más grande anunciado en la Argentina hasta el momento— ya tiene compradores. Se trata de Argentina LNG, la iniciativa que la petrolera de mayoría estatal lleva adelante junto a la italiana Eni y la emiratí XRG para exportar gas natural licuado (GNL) desde las costas de Río Negro al mundo.

Así lo confirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en la feria Gastech 2026 —la mayor conferencia y exposición mundial dedicada al gas natural— que se lleva a cabo esta semana en Bangkok, consignó Bloomberg. Según adelantó, la compañía está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales. Fuentes con conocimiento de las negociaciones aseguraron a Infobae que ya es más de un acuerdo cerrado, más de lo que trascendió públicamente. La decisión final de inversión está prevista para noviembre.

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Hay un dato, sin embargo, que matiza el avance en la comercialización del GNL: Eni y XRG, además de ser socios con participaciones accionarias de alrededor del 32% cada uno, son también offtakers; es decir, compradores de parte de la producción que se genere. Eso significa que una fracción del GNL ya tiene destino asegurado —hacia los propios socios— antes de que se firme un solo contrato con terceros. Los acuerdos que se están cerrando ahora corresponden al volumen que queda disponible para el mercado abierto, una vez descontada esa porción.

La infraestructura prevista para el proyecto es de escala inédita para la industria energética argentina. El plan contempla dos barcos fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías, en Río Negro, con una capacidad mínima de producción de 12 millones de toneladas anuales, escalable hasta 18 millones. Para llegar hasta allí, se construirá un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, un poliducto para líquidos asociados y una planta de tratamiento de escala comparable a la refinería que YPF tiene en La Plata, el complejo industrial más grande del país que abastece aproximadamente el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en la Argentina.

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Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

De acuerdo con su presentación oficial en el RIGI, la inversión total asciende a USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream, y se financia en un 70% con crédito internacional y un 30% con aportes directos de los socios.

El mayor proyecto bajo el RIGI todavía espera aprobación

Argentina LNG presentó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a mediados de agosto, convirtiéndose en el mayor proyecto inscripto hasta el momento en ese programa. La aprobación oficial, sin embargo, aún está pendiente. En diversas apariciones mediáticas, Marín fue categórico sobre la relación entre el marco regulatorio y la viabilidad del proyecto: “Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo”, dijo en declaraciones previas a Infobae.

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Los bloques que alimentarán el proyecto ya están definidos y distribuidos: YPF controla el 36% del upstream, mientras que Eni y XRG tienen el 32% cada una, en áreas administradas por UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada específicamente para el proyecto. Las reservas provienen de Vaca Muerta, la formación de shale que posicionó a la Argentina como el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo.

El consorcio prevé perforar más de 150 pozos para alcanzar el pico de producción

El financiamiento avanza en paralelo. Según reveló Marín en marzo durante el CERAWeek, 47 bancos participaron de las primeras rondas para la primera etapa —valuada en USD 15.500 millones— y el monto total ofrecido llegó a 2,4 veces lo requerido. JP Morgan lidera el diseño financiero junto al banco Santander, con el objetivo de cerrar antes de fin de año. La última novedad concreta es el lanzamiento de la licitación de tubos para dos gasoductos de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, valuada en alrededor de USD 2.000 millones, con adjudicación prevista para noviembre o principios de diciembre.

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El mercado global de GNL atraviesa su momento de mayor tensión en años

Los contratos que negocia YPF llegan en un contexto de fuerte turbulencia en el mercado mundial de GNL. Según el informe trimestral de la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre marzo y junio de este año las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos cayeron 35.000 millones de metros cúbicos respecto del mismo período del año anterior, como consecuencia directa de las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. El declive fue parcialmente compensado por el crecimiento de la producción en América del Norte, África y Australia, pero el mercado quedó ajustado.

El comercio global de GNL alcanzó un récord de 437 millones de toneladas en 2025, con un crecimiento del 6,3% respecto del año anterior, según el World LNG Report 2026 de la Unión Internacional del Gas (IGU, por sus siglas en inglés). Estados Unidos se consolidó como el mayor exportador mundial, con 110,7 millones de toneladas, seguido por Qatar. La capacidad global de licuefacción llegó a 524,5 millones de toneladas anuales al cierre de 2025.

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En ese escenario, los compradores asiáticos y europeos aceleraron la búsqueda de proveedores alternativos a los del Golfo Pérsico. Marín lo describió con precisión en Houston, durante el foro CERAWeek by S&P Global, en marzo: “Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Hoy la seguridad energética pesa más que el precio”, dijo. Y agregó: “Somos un país que está lejos de los conflictos internacionales y eso nos convierte en un proveedor muy seguro”.

El proyecto podría ser una de las instalaciones flotantes de GNL más grandes del mundo

Argentina apunta a exportar USD 10.000 millones anuales en GNL desde 2031

Las proyecciones de YPF para Argentina LNG son de largo alcance. Según Marín, el proyecto generará exportaciones por USD 10.000 millones anuales a partir de 2031 —un tercio de los USD 30.000 millones totales que la empresa proyecta para ese año—, con contratos de largo plazo apuntados principalmente a Europa y Asia. El impacto, aseguró, se extendería durante dos décadas.

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En este escenario, la Argentina cuenta con dos proyectos de licuefacción de gas. Al Argentina LNG se le suma Southern Energy (SESA), liderado por Pan American Energy (PAE) con participación también de YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El proyecto avanza en paralelo con una escala menor pero un calendario más cercano, ya que será el primero de los dos en ponerse en marcha. De hecho, a comienzos de año firmó un contrato por USD 7.000 millones con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para exportar 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a partir de fines de 2027. Ese volumen representa cerca del 80% de la capacidad del primer buque licuador de SESA, el Hilli Episeyo, que operará también frente al Golfo San Matías.

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Con ambos proyectos combinados, la Argentina podría exportar más de 14 millones de toneladas anuales de GNL desde 2031, lo que la ubicaría entre los mayores proveedores emergentes del mundo en este combustible.