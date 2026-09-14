Economía

Mercados: el petróleo sube 4% e impulsa a las acciones argentinas del sector energía

YPF gana 2,7% en Wall Street, por encima de los USD 57 y cerca de su récord. Vista Energy gana 2,2%. El S&P Merval sube 0,5%. Los precios del crudo regresan a máximos desde mayo tras la interrupción del suministro de un oleoducto saudí

Wall Street opera con un clima tenso por las novedades sobre la IA, el salto de cotización del crudo y la expectativa de suba de tasas de la Fed.
Wall Street opera con un clima tenso por las novedades sobre la IA, el salto de cotización del crudo y la expectativa de suba de tasas de la Fed.
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Las acciones estadounidenses caen este lunes después de una suba de 4% en las cotizaciones del petróleo crudo, y luego de que las dos principales empresas de inteligencia artificial de vanguardia pidieran una desaceleración generalizada del desarrollo de la IA, lo que provocó un desplome de las acciones tecnológicas. El aumento de los precios del petróleo y la próxima reunión de la Reserva Federal seguirán ejerciendo presión esta semana sobre el desempeño de las bolsas.

El índice Nasdaq de Nueva York, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cae un 1%, liderado por las pérdidas en las acciones de fabricantes de chips, incluyendo Nvidia (-3,5%). El Dow Jones Industrial Average baja un 0,2%, mientras que el S&P 500 descendía un 0,7%. En Asia, las acciones de los fabricantes de chips de memoria SK Hynix (-6%) y Samsung (-4,1) cayeron.

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A las 11:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,5%, en los 3.110.000 puntos, impulsado por los títulos del sector energía. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay cifras mixtas. Destacan las subas de Globant (+4,8%), YPF (+2,7%, a USD 57,05) y Vista Energy (+2,2%). YPF se acerca a su máximo histórico intradiario -descontando dividendos-de USD 57,49 del 11 de junio de este año.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)

Los precios del petróleo continuaban su escalada, con una subida en torno a 4% este lunes, después de que los nuevos ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudita y los ataques a buques en Oriente Medio agravaron las preocupaciones sobre el suministro.

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Los futuros del crudo Brent subían 4,3% a USD 109,08 el barril para entregar en noviembre. Los futuros del WTI (crudo intermedio de Texas) ganaban 3,9%, a USD 103,97 por barril en las posiciones para octubre.

Los precios del petróleo treparon alrededor de un 9% la semana pasada a medida que se intensificaban los ataques en Oriente Medio, con el Brent superando los 100 dólares por barril por primera vez desde julio y alcanzando su máximo desde mayo, en torno a los 110 dólares.

Esta suba empujó los precios del diésel en Estados Unidos por encima de los 6 dólares por galón por primera vez en la historia, lo que provocó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara a Ucrania a que deje de atacar las infraestructuras rusas de diésel.

Los mercados mundiales de bonos se vieron sometidos a presión debido al aumento de los precios de la energía, que alimenta la inflación y el alza de las tasas de interés, con unos rendimientos que han escalado repetidamente hasta alcanzar nuevos máximos de varios años.

Con dicho contexto, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- caen un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende cinco unidades, a 492 puntos básicos, luego de tocar un máximo de 500 puntos por la mañana.

En el plano local, el equipo de Research de Balanz destacó que “el Tesoro logró un rollover del 103% en la licitación del viernes, tras recibir ofertas por casi el doble de lo adjudicado. Adjudicó $8,41 billones frente a vencimientos de $8,1 billones y ofertas por $14,2 billones, lo que refleja la más holgada situación de liquidez respecto a las semanas previas. Mañana martes se liquidará la licitación y se retirarán unos $300.000 millones del mercado, una cifra que no debería tener impacto en la dinámica de las tasas a un día por su magnitud y por el mayor stock de pesos tomado por el BCRA”.

Balanz precisó que “el 48% de lo colocado fue en la lecap de noviembre a una TEM (Tasa Efectiva Mensual) de 2,07%, en línea con el cierre del secundario del viernes, mientras que los TAMAR representaron 32% y CER 8,2%, con rendimientos también en línea con el mercado. Los cuatro instrumentos dólar linked representaron un 11%, en los cuales sí se pagó algo de premio. La duración promedio de las colocaciones fue de 130 días, similar a las dos anteriores, desde que el Tesoro decidió interrumpir la estrategia que venía aplicando de extender el perfil de vencimientos más allá de 2027″.

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