Honduras: Liberan carretera tras enfrentamiento entre policías y transportistas

Un comisionado de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento con los transportistas.

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La carretera que comunica Tegucigalpa con Danlí y el oriente de Honduras volvió a quedar habilitada este lunes después de varias horas de bloqueo protagonizado por transportistas de carga pesada en el sector de El Zamorano.

La protesta, motivada por el incremento sostenido en el precio de los combustibles, derivó en un enfrentamiento entre los manifestantes y elementos de la Policía Nacional cuando las autoridades ejecutaron un operativo para recuperar la circulación vehicular. El desalojo dejó un comisionado policial herido y un transportista detenido.

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Los conductores habían colocado vehículos de equipo pesado sobre la carretera y bloquearon completamente el paso en uno de los principales corredores que unen la capital hondureña con la zona oriental del país.

El conflicto se intensificó cuando agentes de la Policía Nacional retiraron a los manifestantes y despejaron la carretera. Durante el operativo, los uniformados usaron gas lacrimógeno, mientras algunos transportistas reaccionaron de manera violenta ante la intervención policial.

Previamente, las autoridades habían advertido que, si los manifestantes no liberaban la vía de forma voluntaria, se usaría la fuerza pública para restablecer el tránsito.

En medio de los disturbios, un comisionado de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento. Uno de los transportistas fue detenido, señalado de haber agredido físicamente al oficial.

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La protesta de transportistas de carga pesada se originó por el aumento del precio de los combustibles en Honduras.

Rechazan aumento a los combustibles

La protesta fue convocada por conductores de equipo pesado que cuestionan el impacto de los aumentos en el precio de los combustibles sobre sus actividades. Los transportistas sostienen que el encarecimiento de los carburantes incrementa de manera considerable los costos de operación y afecta directamente la rentabilidad de sus operaciones.

Para el sector, el combustible representa uno de los principales gastos del transporte de carga, por lo que los incrementos registrados de manera constante generan presión sobre quienes trabajan en el traslado de mercancías. Los manifestantes mantienen su demanda de medidas que permitan hacer frente al aumento de costos y esperan respuestas por parte de las autoridades.

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Luego de la intervención policial, la carretera fue despejada y el paso vehicular quedó habilitado. Con la liberación de la vía se normalizó la circulación en el tramo que conecta la capital con Danlí y otros municipios del oriente del país.

Las autoridades mantienen atención sobre el sector debido a la tensión generada durante la protesta. El bloqueo había provocado preocupación entre conductores y usuarios de la ruta, importante para el transporte de pasajeros, mercancías y vehículos de carga.

Un comisionado de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento con los transportistas.

La jornada dejó nuevamente sobre la mesa la necesidad de encontrar canales de diálogo entre el sector transporte y las autoridades, especialmente ante las dificultades que enfrentan los operadores para sostener sus actividades en medio de mayores gastos.

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Los representantes del gremio esperan que sus planteamientos sean atendidos y que se puedan establecer mecanismos para evitar que las diferencias vuelvan a generar afectaciones.

Mientras avanzan las conversaciones, los usuarios de esta ruta retomaron sus desplazamientos habituales y las actividades comerciales de la zona continuaron con normalidad. El desarrollo de las próximas horas será clave para determinar si se generan nuevas protestas o no considerando el alto costo de vida que limita la subsitencia de los hondureños.