Antorcha de la Independencia continúa su recorrido por Costa Rica: Laura Fernández la recibirá en Cartago

El paso del fuego patrio por la capital estará acompañado por actividades culturales, bandas estudiantiles y desfiles de faroles. Cortesía: MEP

Guardar

La Antorcha de la Independencia Centroamericana continúa este lunes 14 de septiembre su recorrido por Costa Rica antes de llegar esta noche a Cartago, donde la presidenta Laura Fernández Delgado participará en los actos oficiales por los 205 años de la Independencia y recibirá el fuego patrio junto con autoridades nacionales y locales.

La llama ingresó al país el domingo por Peñas Blancas, luego de recorrer Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Desde entonces es trasladada mediante relevos estudiantiles a través de un recorrido principal de aproximadamente 378 kilómetros, en el que participan cerca de 22,000 estudiantes.

PUBLICIDAD

El primer estudiante costarricense en portar la Antorcha fue Danny Yoel Jarquín Rodríguez, alumno de duodécimo año del CTP Barrio Irvin, en La Cruz de Guanacaste, medallista de Juegos Deportivos Nacionales e integrante de la Selección Juvenil de Costa Rica de Balonmano.

Para primeras horas de la tarde de este lunes, la llama ya había superado los 250 kilómetros de recorrido continuo y había llegado a Alajuela.

La ruta prevista para este 14 de septiembre comenzó de madrugada en Esparza, continuó por San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí y Grecia y llegó durante la tarde al Parque Juan Santamaría de Alajuela.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el itinerario contempla su paso por el Parque Nicolás Ulloa de Heredia a las 4:20 p. m., el río Virilla alrededor de las 5:05 p. m., el Hospital Nacional de Niños a las 5:35 p. m. y finalmente la capital costarricense a las 6:00 p. m.

El recorrido tuvo que sufrir una modificación en el sector de Cambronero, debido al cierre del puente modular afectado tras la colisión de un vehículo pesado. La comitiva utilizó un desvío por Piedra Blanca hacia Río Jesús antes de reincorporarse a la Ruta Nacional 1.

Ambiente en las calles de Costa Rica tras el paso de la Antorcha de la Independencia. Crédito: MEP

San José cambia de escenario

Una de las novedades de este año será el punto de recibimiento en San José.

La Antorcha no llegará al tradicional Parque Central, debido a los trabajos de remodelación que se realizan en ese espacio. En su lugar, el acto principal será en la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

PUBLICIDAD

La programación josefina comenzó desde las 8:00 a. m. con un Festival de Bandas en el bulevar de la Avenida Central, donde participan agrupaciones de centros educativos como el CTP La Carpio, Liceo de Pavas, Liceo Luis Dobles Segreda, CTP San Sebastián, Liceo de Costa Rica, Colegio Superior de Señoritas y Liceo Rodrigo Facio, entre otros.

A las 5:00 p. m. está prevista una sesión solemne del Concejo Municipal de San José, mientras que minutos antes de las 6:00 p. m. se realizará el recibimiento oficial de la Antorcha. A esa misma hora se entonará el Himno Nacional.

PUBLICIDAD

Después de salir de la capital, el fuego seguirá por la Fuente de la Hispanidad, Montes de Oca, Curridabat y Tres Ríos. Está previsto que llegue a la Escuela Josefita Jurado alrededor de las 6:50 p. m. y al Parque Central de Tres Ríos a las 7:10 p. m., antes de completar el último tramo hacia Cartago.

Cerca de 22.000 estudiantes participan en los relevos que trasladan el fuego patrio desde Peñas Blancas hasta Cartago. Cortesía: MEP

Cartago será el epicentro de la celebración

La llegada a la Plaza Mayor y las Ruinas de Cartago está programada para las 8:00 p. m., momento que marcará el cierre protocolario del recorrido nacional.

A partir de las 6:00 p. m., la Plaza Mayor se convertirá en el centro de los actos oficiales con la entonación del Himno Nacional y la presencia de Laura Fernández, miembros de su gabinete y autoridades locales.

PUBLICIDAD

Después se desarrollará el tradicional Consejo de Gobierno Ampliado, que reúne al Poder Ejecutivo con representantes y autoridades de distintos sectores en el contexto de las celebraciones patrias.

La Municipalidad de Cartago señala que esta sesión forma parte de los actos tradicionales del 14 de septiembre, antes de recibir el fuego que recorrió el país.

Durante el Consejo también está prevista la participación de Jason Adrián Medina López, estudiante del Colegio Técnico Agustiniano Ciudad de los Niños, ganador del certamen municipal de Oratoria de Secundaria.

La presidenta Laura Fernández participará en los actos oficiales programados en la Plaza Mayor de Cartago. Crédito: Video Presidencia de la República

El encendido del pebetero

Uno de los momentos centrales llegará cuando la Antorcha alcance finalmente las Ruinas.

Estudiantes del Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO), ganadores de las denominadas “Olimpiadas del Conocimiento”, serán los encargados de trasladar el fuego en el tramo final hasta el pebetero.

PUBLICIDAD

El encendido se realizará frente al Templo Inconcluso de Santiago Apóstol, después del recibimiento oficial de la llama.

Posteriormente se interpretará “La Patriótica Costarricense” y habrá un espectáculo piromusical de baja sonoridad. La programación del lunes concluirá aproximadamente a las 9:00 p. m. con un concierto gratuito de Los Tenores.

Las celebraciones continuarán el martes 15 con un acto cívico a las 8:00 a. m. frente a la Municipalidad de Cartago, seguido por el tradicional desfile con bandas estudiantiles e independientes.

La Antorcha llegó a caballo a comunidades indígenas de Costa Rica Cortesía: MEP

Faroles tradicionales y una movilización paralela

El paso de la Antorcha coincidirá, como cada 14 de septiembre, con los desfiles de faroles organizados por centros educativos y comunidades de todo el país, una tradición que se realiza después de la entonación del Himno Nacional a las 6:00 p. m.

PUBLICIDAD

Este año, sin embargo, habrá también una convocatoria de carácter político denominada “Faroleada por la democracia”, impulsada por organizaciones sociales que invitaron a ciudadanos a movilizarse con faroles para expresar preocupación por la institucionalidad y la separación de poderes.

Se reportan convocatorias en 28 cantones de las siete provincias, con actividades desde las 4:00 p. m.

Dos de los puntos que concentran mayor atención son el Parque Morazán, en San José, y la Plaza Mayor de Cartago.

En Cartago, la convocatoria coincidirá con la sesión del Consejo de Gobierno Ampliado y con el discurso previsto de la presidenta Fernández, por lo que autoridades deberán manejar simultáneamente las celebraciones oficiales y la manifestación.

PUBLICIDAD

La Policía de Tránsito también mantiene un dispositivo especial durante el recorrido. Desde aproximadamente las 5:00 p. m. se prevén controles y cierres temporales en Paseo Colón, Avenida Segunda, Fuente de la Hispanidad, Montes de Oca, Curridabat y sectores de ingreso a Cartago.

Con su llegada prevista para esta noche, la Antorcha completará una tradición que Costa Rica mantiene desde 1964 y que simboliza el recorrido que hizo por Centroamérica la noticia de la Independencia de 1821. Tras los actos en Cartago, el fuego continuará posteriormente hacia Paso Canoas, en la frontera con Panamá.