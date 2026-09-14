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Cuáles son los deportes de los Juegos Mundiales Nómadas, el evento que marcó un récord de 109 delegaciones en Kirguistán

El complejo de Cholpon-Ata y el desfiladero de Kyrchyn, transformado en una aldea etnográfica con yurtas y artesanías, funcionaron como los principales escenarios de una competencia que combinó tradición cultural y actividad física durante seis jornadas

La cita en Kirguistán reunió a más de 3.000 atletas, convocó a unas 200.000 personas y bajó el telón en Cholpon-Ata con fuegos artificiales y el relevo oficial para la próxima edición - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo
La cita en Kirguistán reunió a más de 3.000 atletas, convocó a unas 200.000 personas y bajó el telón en Cholpon-Ata con fuegos artificiales y el relevo oficial para la próxima edición - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo
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Kirguistán cerró los sextos Juegos Mundiales Nómadas con cifras récord: 109 delegaciones, más de 3.000 atletas y 43 disciplinas a lo largo de una semana que puso a Biskek y la región de Isyk Kul de Asia Central en el centro de la atención deportiva y cultural internacional. La ceremonia de clausura se celebró el 6 de septiembre en el hipódromo de Cholpon-Ata, con fuegos artificiales y el traspaso simbólico de la sede para la próxima edición, según informó Euronews.

El evento arrancó el 31 de agosto en el Biskek Arena, estadio de 45.000 butacas inaugurado para la ocasión, con una ceremonia de apertura que duró cerca de siete horas. La fecha no fue casual: coincidió con el 35.º aniversario de la independencia de Kirguistán y con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

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Kazajistán encabezó el medallero con 32 oros; Kirguistán acumuló más preseas en total

En la tabla del medallero final oficial de los VI Juegos Mundiales Nómadas de 2026, Kazajistán ocupó el primer lugar con 32 medallas de oro (74 en total). Aunque Kirguistán obtuvo un total mayor de preseas (77 en total: 30 de oro, 31 de plata y 16 de bronce), quedó posicionado en el segundo lugar debido a que el criterio principal del medallero oficial se basó en el número de medallas de oro obtenidas.

El tablero final dejó un dato curioso: el liderato se definió por la cantidad de oros, pese a que el anfitrión terminó por encima - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo
El tablero final dejó un dato curioso: el liderato se definió por la cantidad de oros, pese a que el anfitrión terminó por encima - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo

Rusia ocupó el tercer lugar con 7 oros. Más abajo en la tabla figuraron Irán, Uzbekistán y Mongolia. Entre los datos que llamaron la atención estuvo la presencia de países como Ghana, Francia, España y Estados Unidos entre los equipos que sumaron medallas, lo que da cuenta del alcance global que fue tomando el certamen en sus seis ediciones.

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El kok boru, la prueba más emblemática, la ganó Kirguistán por 12 a 0

Dentro del programa de 43 disciplinas —que incluyó desde tiro con arco y lucha hasta carreras de caballos y aplastamiento de huesos—, el kok boru concentró la mayor expectativa. En esta modalidad ecuestre tradicional, en la que los jinetes deben introducir el cuerpo de un carnero sin cabeza en el arco rival, el equipo local derrotó a Kazajistán por 12 a 0 en la final. Fue una de las imágenes más recordadas de los Juegos.

Las competencias se desarrollaron principalmente en dos escenarios: el complejo deportivo de Cholpon-Ata y el desfiladero de Kyrchyn, donde también funcionó una aldea etnográfica que recreó el modo de vida nómada con yurtas, artesanías y demostraciones culturales. Más de 200.000 personas asistieron al evento durante los seis días de competencias.

La edición 2026 dejó claro que el torneo ya juega en otra liga: varias delegaciones alejadas de la tradición nómada lograron subirse al podio - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo
La edición 2026 dejó claro que el torneo ya juega en otra liga: varias delegaciones alejadas de la tradición nómada lograron subirse al podio - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo

Dieciséis esculturas permanecen en Kyrchyn como legado físico de la edición 2026

Más allá del medallero, los Juegos dejaron una marca tangible en el territorio. En el Centro para la Civilización Nómada de Ornok, en la región de Isyk Kul, se instalaron 16 esculturas seleccionadas de entre más de 75 propuestas, elaboradas principalmente con travertino de Uzgen. Los artistas trabajaron durante un mes en las piezas, que permanecerán como colección permanente a cielo abierto.

La cobertura periodística del evento contó con más de 500 comunicadores acreditados en el centro de prensa principal de Cholpon-Ata y unos 250 corresponsales extranjeros, según datos oficiales de la viceministra de Cultura, Información y Política Juvenil de Kirguistán, Salkyn Sarnogoeva.

La sexta edición puso al país en el foco deportivo y cultural internacional con 43 pruebas, una aldea etnográfica y sedes que mezclaron competencia - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo
La sexta edición puso al país en el foco deportivo y cultural internacional con 43 pruebas, una aldea etnográfica y sedes que mezclaron competencia - REUTERS/Pavel Mikheyev/File Photo

Un segundo centro de prensa, instalado en el desfiladero de Kyrchyn con diez yurtas equipadas, atendió a los medios que cubrieron la programación cultural.

Durante la ceremonia de clausura, Kirguistán traspasó formalmente la sede de los VII Juegos Mundiales Nómadas a Tartaristán, república de Rusia.

La próxima edición se celebrará en Kazán en 2028, según confirmó el presidente kirguiz Sadyr Japarov durante la apertura del evento, en línea con el anuncio del asesor presidencial ruso Yuri Ushakov en la cumbre de la OCS.

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