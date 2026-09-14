Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos operaron dispares por el clima de cautela en el exterior

Los precios del crudo regresaron a sus máximos desde mayo y tensaron a las bolsas.

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Las acciones estadounidenses cayeron este lunes después de una suba cercana a 2% en las cotizaciones del petróleo crudo, y luego de que las dos principales empresas de inteligencia artificial de vanguardia pidieron una desaceleración generalizada del desarrollo de la IA, lo que provocó un desplome de las acciones tecnológicas. El aumento de los precios del petróleo y la próxima reunión de la Reserva Federal norteamericana seguirán ejerciendo presión esta semana sobre el desempeño de las bolsas.

El índice Nasdaq de Nueva York, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cayó un 0,6%, liderado por las pérdidas en las acciones de fabricantes de chips, incluyendo Nvidia (-3,4%). El promedio Dow Jones Industrial bajó un 0,3%, mientras que el S&P 500 descendió un 0,5%. En Asia cayeron fuerte las acciones de los fabricantes de chips de memoria SK Hynix (-6%) y Samsung (-4,1%).

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,5%, en los 3.084.547 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo cifras mixtas. Destacaron las subas de Globant (+7,4%), Telecom (+4,3%), YPF (+1,3%, a USD 56,28). YPF se acercó a su máximo histórico intradiario -descontando dividendos-de USD 57,49 del 11 de junio de este año.

“Hay que tener en cuenta que el índice está muy concentrado en bancos y empresas de energía, y cada uno de esos sectores tiene factores particulares. Las energéticas son sensibles a la evolución del precio del petróleo, por lo que pueden tener movimientos importantes en función del contexto internacional. Los bancos, en cambio, están más vinculados a la evolución del crédito, la mora, el nivel de actividad y la deuda soberana en pesos”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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“Desde una mirada más estructural, al Merval todavía le falta una mejora más generalizada del nivel de actividad. La energía vinculada a las exportaciones viene funcionando bien, pero las empresas más expuestas al mercado interno todavía muestran un desempeño más débil. La recuperación de la actividad sigue siendo heterogénea”, añadió Emilio Botto.

Los precios del petróleo continuaron su ascenso, con una suba en torno a 2% a su máximo desde mayo, después de que los nuevos ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudita y los ataques a buques en Oriente Medio agravaron las preocupaciones sobre el suministro.

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Los futuros del crudo Brent subieron 1,6% a USD 106,30 el barril para entregar en noviembre. Los futuros del WTI (crudo intermedio de Texas) ganaron 1,8%, a USD 101,90 por barril en las posiciones para octubre.

“El elemento más relevante de esta jornada es el cierre del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, infraestructura utilizada precisamente como alternativa para trasladar crudo hacia el Mar Rojo evitando el Estrecho de Ormuz. Antes del ataque transportaba aproximadamente 4 a 5 millones de barriles diarios, por lo que su interrupción reduce considerablemente el margen logístico saudí en momentos donde las rutas marítimas tradicionales ya enfrentan fuertes restricciones”, afirmó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

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“A esto se suma un nuevo deterioro diplomático. La reunión prevista entre Irán y países del Golfo para avanzar en una fórmula que permitiera recuperar mayor seguridad en Ormuz fue aplazada. La noticia elimina, al menos temporalmente, una de las pocas señales de distensión que habían aparecido durante los últimos días y devuelve al mercado hacia un escenario donde domina nuevamente el riesgo de suministro”, completó Cisternas.

El bono del Tesoro de los EEUU a diez años alcanzó al promediar la rueda un rendimiento del 5% anual, el más alto desde 2023, para cerrar en 4,961 por ciento.

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Con dicho contexto, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- cedieron un 0,6% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió tres unidades, a 490 puntos básicos, luego de tocar un máximo de 500 puntos por la mañana.

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, señaló que “los índices estadounidenses abrieron con fuertes bajas arrastrados por una venta masiva en el sector de semiconductores, luego de que referentes clave de la industria de la Inteligencia Artificial -encabezados por los CEO de Anthropic y OpenAI- llamaran públicamente a frenar el ritmo de desarrollo de los modelos avanzados por riesgos de seguridad. Sin embargo, la brecha negativa se recortó hacia el final de la sesión impulsada por el alivio en las cotizaciones del petróleo, tras comentarios del presidente Donald Trump señalando apertura a negociar con Irán”.

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“En paralelo, los inversores operan con cautela a dos días de la decisión de tasas de la Reserva Federal conducida por Kevin Warsh, donde el mercado asigna más del 90% de probabilidades a un incremento de 25 puntos básicos impulsado por las presiones inflacionarias energéticas”, agregó Villacorta.

En la plaza cambiaria, el monto operado en el segmento de contado se redujo este lunes a USD 494,2 millones, unos USD 340 millones menos que el viernes anterior. Igualmente la oferta fue suficiente para mantener contenido al dólar mayorista, que cedió un peso, a $1.507,50, el precio más bajo desde el 21 de agosto.

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“Durante la última media hora logró romper ese piso para operar en la zona de $1.508, nivel que viene funcionando como piso del mes. Finalmente, el cierre del mayorista se ubicó en $1.507,50, consolidándose este precio como el mínimo del mes. El volumen también cayó bruscamente, un 40%”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En el recorrido de 2026 el tipo de cambio oficial exhibe una suba de 52,50 pesos 3,6%, detrás de una inflación próxima al 22% acumulado en lo que va del año.

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El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.898,24, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 390,74 pesos o 25,9% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%), dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

“A nivel financiero, continúa reinando la calma y escasa volatilidad tanto en el dólar mayorista como en las tasas cortas en pesos, lo cual resulta condición necesaria -aunque no suficiente por el momento- para que pueda ir reanimándose el crédito. A fin de contribuir a dicha tranquilidad es que el BCRA sigue desacelerando el ritmo de compras, en busca de dar espacio a la demanda privada y en simultaneo regular la oferta de cobertura, en busca de preservarla para el 2027″, afirmó el economista Gustavo Ber.

El dólar al público estuvo negociado sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.530,55 para la venta y $1.478,53 para la compra.

El dólar blue ganó diez pesos o 0,6% en el día, a $1.555, en su precio más alto en lo que va de septiembre.

El BCRA compró USD 12 millones en la plaza spot, el 2,4% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron USD 58 millones, a USD 50.411 millones, en una sesión con baja de 1,9% para el oro, a USD 4.327,60 la onza.