Britney Spears celebró los cumpleaños de sus hijos con fotos inéditas: “Espero ser la mejor mamá del mundo”

Britney Spears compartió fotos de sus hijos por sus cumpleaños y habló de su rol como mamá. (Foto: Instagram)

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Britney Spears celebró los cumpleaños de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, con una serie de fotografías compartidas en sus redes sociales, el sábado 12 de septiembre.

En las imágenes se observan distintas etapas de la vida de ambos jóvenes, cuyos cumpleaños se encuentran separados por apenas dos días. Preston cumplió 21 años el lunes 14 de septiembre, mientras que Jayden llegó a los 20 años el sábado 12.

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En una de sus publicaciones, la artista, de 44 años, dedicó un mensaje a Jayden en el que se refirió a él como su “niño guapo” y expresó sus deseos respecto de su rol como madre.

“¡Oh, Dios mío, tenemos ante nosotros esta hermosa cosa llamada vida, es algo tan bello y delicado! ¡Espero poder ser la mejor mamá del mundo todos los días de tu vida!”, escribió.

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Britney Spears celebro el cumpleaños de su hijo Jayden James.

Más tarde, Britney Spears compartió una segunda publicación para saludar anticipadamente a Preston. En esta ocasión, publicó una fotografía en la que aparece junto a sus dos hijos y expresó su orgullo por la persona en la que se convirtió el joven.

“Feliz cumpleaños adelantado a ti también. Por favor, deja de entrenar tanto porque tus músculos están empezando a asustarme”, dijo, antes de aclarar que se trataba de una broma.

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La artista también reveló en el post que la fotografía había sido tomada durante una visita a Londres. Según explicó, ambos habían estado paseando por un parque y Preston disfrutó especialmente de la ciudad británica.

Britney Spears celebró el cumpleaños de Sean Preston dos días antes de la fecha.

Sean Preston y Jayden James son hijos de Britney Spears y del bailarín Kevin Federline, con quien la cantante estuvo casada entre 2004 y 2007.

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En los últimos años, los hermanos han mantenido un perfil relativamente alejado de la exposición pública, aunque durante 2026 tuvieron algunas apariciones vinculadas al mundo de la moda.

En junio, ambos participaron de manera conjunta en la Semana de la Moda Masculina de París. Los hermanos caminaron por la pasarela del desfile de Vetements correspondiente a la colección masculina Primavera/Verano 2027, realizado el viernes 26 de junio.

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Preston apareció en el desfile con un abrigo tipo blazer de satén, jeans, camisa y corbata. Jayden, por su parte, utilizó jeans combinados con un cinturón de cuero y una camiseta blanca.

Sean Preston y Jayden James se han interesado por el mundo de la moda. (Instagram)

La participación en París se produjo después de que Jayden asistiera al desfile Cruise de Dior realizado en Los Ángeles el 13 de mayo. Para ese evento, el joven llevó una chaqueta verde oscuro sobre una camisa a cuadros del mismo tono y jeans.

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Asimismo, Jayden James protagonizó la portada más reciente de MACzine, la publicación digital de MAC Cosmetics, en lo que representa su primera portada individual para una revista.

El joven, de 19 años, fue fotografiado por Sarah Pardini para una edición que sigue su reciente incorporación a la industria de la moda y su actividad vinculada con la música.

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La portada fue anunciada el martes 25 de agosto y presenta a James sosteniendo el spray fijador MAC Fix+ Setting Spray. La imagen está acompañada por la frase “¿Quién demonios es Jayden James?”.

Jayden James se convirtió en la portada de la revista de MAC Cosmetics.

En una entrevista con Vogue publicada el 2 de julio, James habló sobre su interés en continuar trabajando como modelo. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a desfilar, respondió: “No sé sobre Preston, pero definitivamente estoy interesado”.

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También señaló que consideraba que podía mejorar después de su primera experiencia en una pasarela.

“Creo que podría hacerlo mejor, ya que este fue mi primer desfile de moda y todo eso. Podría perfeccionar mejor mi forma de caminar; definitivamente estaba rígido porque estaba nervioso. Pero Preston y yo estamos intentando hacer música y otras cosas”, explicó.

Jayden James ha mostrado interés en ser modelo de pasarelas. (Instagram)

Aunque Britney Spears no asistió al desfile de Vetements, envió flores a sus hijos como muestra de apoyo. En los últimos meses, Spears y sus hijos han mantenido un contacto más cercano, de acuerdo con la información difundida sobre la familia.