Noel Gallagher reveló cuál fue el mejor país donde se presentó Oasis en la gira de 2025

La noche de la gira de Oasis que Noel Gallagher puso por encima de todas. (DF Entertainment)

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Oasis confirmó una nueva gira para 2027, en medio de la repercusión generada por el estreno del documental que repasa la reunión de la banda y el tour realizado en 2025.

El nuevo recorrido, denominado Live ’27, marcará la continuidad del regreso de Liam y Noel Gallagher a los escenarios después de varios años de ausencia y volverá a llevar al grupo por distintas ciudades del Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

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La noticia coincidió con las declaraciones de Noel Gallagher sobre algunos de los momentos más destacados de la gira anterior.

En una entrevista con TalkSport, el músico fue consultado acerca de cuál había sido, según su perspectiva, el mejor concierto ofrecido durante el tour de 2025. Sin dudarlo, eligió la segunda presentación de Oasis en el Estadio Monumental de Río de la Plata, en Buenos Aires, realizada el 16 de noviembre de ese año.

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Noel Gallagher aseguró que Argentina fue el mejor concierto de la gira.

“Es uno de los conciertos que ninguno de nosotros olvidará”, señaló y añadió que la experiencia resulta difícil de explicar para quienes no estuvieron presentes, pues “había que estar allí” para comprender la emoción.

Cabe recordar que Oasis ofreció dos conciertos en Argentina durante noviembre de 2025. La segunda fecha tuvo lugar con el estadio colmado y un repertorio integrado por algunas de las principales canciones de la trayectoria de la banda.

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Gallagher también hizo referencia a la relación entre la banda y el público argentino. Mencionó, en tono de reconocimiento, el contexto de la rivalidad futbolística entre Inglaterra y Argentina.

“Sé que la gente no quiere oírlo después de la Copa del Mundo, pero esa gente de ese país, en ese estadio... son gente enviada del cielo. Es increíble cuando Oasis toca en Buenos Aires”, expresó.

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Noel Gallagher declaró que el público argentino fue excepcional.

Sobre aquella segunda noche en Río de la Plata, agregó: “Y en cuanto a la segunda noche: quien estuvo allí, sabe que estuvo allí”.

El músico también recordó las condiciones climáticas de Buenos Aires durante esos días y la presencia de seguidores británicos que viajaron especialmente para asistir a los conciertos.

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“Muchos amigos míos de Inglaterra vinieron y fue algo increíble; el público estuvo fantástico”, comentó.

En relación con el desempeño general de la banda durante la gira, Noel Gallagher afirmó que Oasis no tuvo “ni un solo mal concierto” y señaló que la lluvia solamente afectó una de las presentaciones realizadas en Toronto.

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Sus declaraciones forman parte del contexto de promoción del documental, que recoge distintos momentos del regreso de la banda a los escenarios durante 2025.

Oasis realizó un documental sobre la experiencia vivida en la gira.

Ahora, Oasis prepara una nueva etapa con Live ’27. La gira comenzará el 21 de mayo de 2027 en Glasgow y tendrá como uno de sus principales puntos el regreso a Knebworth, escenario de los históricos conciertos que la banda ofreció en 1996, tres décadas después de aquellas presentaciones.

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El itinerario anunciado incluye fechas en Manchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París y Roma, además de una nueva presentación en Irlanda, esta vez en Slane Castle. El recorrido también contempla Estados Unidos, con conciertos previstos en ciudades como Boston y Las Vegas.