Enzo Fernández habló de su relación con Erling Haaland: la particular definición sobre la estrella del Manchester City

Nace una sociedad: Enzo Fernández explicó su conexión con Haaland

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Enzo Fernández elogió a Erling Haaland, a quien definió como “un animal” y “una bestia”, después de asistirlo en el triunfo 2-0 de Manchester City ante Porto por la primera fecha de la Champions League 2026-27. El mediocampista argentino destacó tanto la capacidad goleadora del delantero noruego como el trato que recibió desde su llegada al plantel inglés.

Fernández fue titular en el Estádio do Dragão y tuvo una intervención decisiva en el encuentro. A los 47 minutos, recibió la pelota sobre el sector izquierdo del área, levantó un centro hacia el segundo palo y encontró la cabeza de Haaland. El atacante abrió el marcador y luego selló el resultado en el tiempo agregado.

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La sociedad tuvo un estreno inmediato. El argentino, que había llegado al club días antes desde Chelsea, completó su segundo partido con la camiseta celeste y participó de manera directa en un gol por segunda presentación consecutiva. Frente a Porto, además de la asistencia, jugó los 90 minutos, dio tres pases clave y terminó con un 93% de precisión en sus entregas.

Tras el encuentro, el volante se refirió a la conexión que empezó a construir con el número nueve. “Sabemos la calidad de Erling, lo que genera en los rivales que esté presente en el área; y es una bestia. Lo que le tirás puede hacer un gol. Así que lo buscaré cada partido que juguemos juntos, porque es un animal, una bestia del gol”, afirmó Fernández una vez finalizado el encuentro con la transmisión oficial del evento.

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El gran partido de Enzo Fernández.

La definición de Enzo Fernández sobre Erling Haaland estuvo ligada a una idea futbolística concreta. El campeón del mundo en Qatar 2022 destacó la presencia ofensiva del delantero y anticipó que intentará aprovecharla en los próximos compromisos. “Espero poder darle muchas más asistencias”, agregó el mediocampista argentino.

El primer pase gol llegó en un contexto de partido cerrado. Manchester City había dominado gran parte de la posesión durante el primer tiempo, aunque no pudo superar al arquero Diogo Costa. Haaland tuvo dos oportunidades antes del descanso, pero no consiguió convertir. El equipo inglés encontró la diferencia apenas iniciado el complemento, cuando Fernández apareció en la izquierda y propinó un envío preciso hacia el área.

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El delantero noruego anticipó a la marca y conectó de cabeza. La jugada expuso un recurso que puede repetirse en la temporada: la llegada de Fernández a zonas de ataque, su capacidad para encontrar receptores dentro del área y el poder de definición de Haaland.

El ex River Plate no limitó el reconocimiento al rendimiento del goleador. También remarcó la recepción que tuvo de parte de su compañero en los primeros días dentro del plantel. “También es una persona increíble. Me recibió muy bien y me ayudó”, señaló.

“Estoy muy contento por cómo me recibieron desde el primer momento en que entré por la puerta. No solo son futbolistas brillantes, sino personas extraordinarias, y todos se han portado de maravilla conmigo”, sostuvo Enzo Fernández.

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“Agradezco públicamente por todo el cariño que me brindaron estos pocos días que llevo adaptándome. Todo nuevo para mí. Mudarme de ciudad, conocer a los chicos, conocer el club, la gente que trabaja para el club. Pero estoy muy feliz por dar este paso en mi carrera. Seguiremos intentando conocer a los compañeros, al club y adaptándome de la manera más rápida posible”, añadió.

Sus palabras se produjeron después de una semana marcada por una rápida inserción competitiva. Cuatro días antes de jugar contra Porto, había debutado en la Premier League ante Coventry. En ese partido disputó 76 minutos y también intervino en la acción que derivó en el 1-0 del equipo de Enzo Maresca.

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El entrenador decidió mantenerlo entre los titulares para el estreno continental. La determinación dejó una señal sobre el lugar que podría tener el argentino dentro de la estructura del equipo, al menos en este primer tramo posterior a su incorporación.

“Lo conozco a Enzo de Chelsea, un entrenador fenomenal con una idea muy clara. Estoy muy feliz de volverme a reunir con él. Sé que hizo mucho esfuerzo para que yo hoy esté acá y agradezco también de que me haya dado esta oportunidad, tanto yo como mi familia. Somos muy agradecidos, así que, como digo siempre, intentaré dar mi cien por ciento en cada entrenamiento, en cada partido para poder llevar a Manchester a lo más alto”, añadió.

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Con sus dos goles ante Porto, Haaland alcanzó los 35 tantos en 39 partidos de Champions League con la camiseta de Manchester City. Quedó a una conquista de Sergio Agüero, quien posee el récord del club en la competencia con 36.