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Costa fue dada de alta tras permanecer internada durante ocho días: “En casita, feliz y agradecida”

La panelista de Cortá por Lozano confirmó en sus redes que dejó atrás la clínica donde se encontraba desde hacía más de una semana por una infección

Costa recibió el alta médica y regresó a su casa tras varios días de internación en el Centro Medicus Azcuénaga de Recoleta (Video: Instagram)

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Costa recibió el alta médica y regresó a su domicilio, luego de permanecer internada durante varios días en el Centro Medicus Azcuénaga, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) confirmó la noticia a través de sus redes sociales, con un video en el que se mostró de buen ánimo y agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso de recuperación.

“Ya en casita, feliz y agradecida”, escribió la artista en sus historias de Instagram, acompañadas de un mensaje audiovisual en el que se la vio saludar a cámara con una amplia sonrisa y tirar besos a sus seguidores.

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La hospitalización de Costa se había originado el viernes 4 de septiembre, a partir de una infección provocada por una bacteria neumococo que migró al torrente sanguíneo y derivó en un cuadro de encefalitis hepática. Ese diagnóstico había motivado su ingreso a terapia intensiva, donde el equipo médico debió controlar de cerca su evolución antes de trasladarla a sala común.

La internación de Costa comenzó el 4 de septiembre por una infección de neumococo que pasó al torrente sanguíneo y derivó en encefalitis hepática (Video: Instagram)

Durante los días de internación, la panelista había compartido un primer video para llevar tranquilidad a sus seguidores, en el que ya adelantaba una mejoría en su estado de salud. “Ya estoy mucho mejor”, había asegurado en aquella oportunidad, mientras continuaba bajo tratamiento antibiótico en el centro médico porteño. En ese mensaje también había agradecido el apoyo recibido: “Agradezco a los que rezan por mí”, expresó entonces la artista, en referencia a la ola de mensajes de aliento que le llegaron desde el momento en que trascendió la noticia de su internación.

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Los primeros síntomas que llevaron a Costa a buscar atención médica fueron un fuerte dolor de cabeza y una contractura muscular intensa, cuadro que se presentó luego de finalizar su jornada de trabajo en la radio, donde integra el ciclo El Club del Moro en La 100. Una vez en el centro médico, los profesionales le realizaron distintos estudios, entre ellos análisis de sangre, radiografías y tomografías, que determinaron la necesidad de su internación inmediata.

El tratamiento indicado por los médicos había comenzado a mostrar resultados favorables en las horas posteriores al ingreso de la panelista, según había explicado ella misma durante su paso por el sanatorio. “Pasé por terapia porque tenían que controlarme bien, pero el tratamiento ya hizo efecto”, había señalado en ese entonces, mientras esperaba completar el ciclo de antibióticos necesario para recibir el alta.

Tatiana Schapiro - Costa
Durante la internación, Costa afirmó que estaba mejor y siguió un tratamiento con antibióticos en el centro médico porteño (Candela Teicheira)

Con el regreso a su domicilio, Costa cumplió con el objetivo que había manifestado apenas días atrás, cuando expresó su deseo de volver pronto a sus actividades laborales. En el nuevo video difundido tras el alta, la artista se mostró relajada dentro de su casa, con el cabello recogido y un look sin maquillaje elaborado, en contraste con la producción que había mostrado durante su primera aparición pública desde la clínica.

La noticia de la hospitalización se había conocido públicamente a través del periodista Guille Barrios, quien informó en su cuenta de X que Costa había sido internada de urgencia por el cuadro de encefalitis hepática y que, tras su paso por terapia intensiva, se encontraba estable en sala común. Aquella información había generado una ola de mensajes de apoyo hacia la panelista, que en ese momento decidió responder de manera directa a través de sus redes sociales para despejar las versiones sobre la gravedad de su estado.

Tras el alta, resta confirmar la fecha exacta en la que Costa retomará sus actividades tanto en la radio como en el ciclo televisivo que conduce Verónica Lozano, donde se desempeña como panelista. La artista había manifestado en distintas oportunidades su intención de volver a trabajar “prontito”, una vez completado el tratamiento médico indicado tras su internación.

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