A pesar de la desaceleración, la Argentina sigue siendo el segundo país con mayor inflación de la región

Un mapa de América Latina señala los porcentajes de inflación mensual de agosto, liderados por Venezuela con un 8,90 % frente a otros países de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La desaceleración de la inflación que el Indec confirmó para agosto no alcanzó para que la Argentina se corriera del grupo de países con las subas de precios más altas de la región. El dato oficial ubicó al país en el segundo lugar del ranking latinoamericano, superado únicamente por Venezuela, en un mes en el que la mayoría de las economías de América Latina mostró registros bajos o directamente negativos.

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue de 1,7%, el porcentaje más bajo en 14 meses. La cifra implicó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto del 2,1% registrado en julio y se ubicó dentro del rango que esperaba el mercado, que proyectaba un número de entre 1,4% y 1,9%. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va de 2026 llegó a 21,30%, mientras que en la comparación interanual el índice trepó a 33,5 por ciento.

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Sin embargo, cuando ese número se contrasta con el resto de la región, la posición de la Argentina vuelve a quedar expuesta. El país continúa siendo, junto con Venezuela, una de las dos economías de América Latina con inflación mensual de un dígito alto, mientras que el resto de los países relevados se movió en valores considerablemente más bajos.

El ranking regional de agosto

Según un relevamiento realizado por Infobae en base a los datos publicados por los organismos oficiales de medición de cada país, Venezuela encabezó la tabla con una inflación mensual de 8,9% en agosto, la más alta de la región por amplio margen. Detrás se ubicó la Argentina, con el 1,7% ya mencionado. El tercer lugar quedó para Bolivia, con 1,1%, seguida por Honduras, con 0,79 por ciento.

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Más atrás se ordenó un grupo de países con subas mensuales inferiores al 1%. Chile y Guatemala coincidieron en 0,6%, Colombia registró 0,39% y República Dominicana, 0,38%. Por su parte, El Salvador marcó 0,33%, Uruguay 0,24% y México 0,20%. Cerrando el pelotón con variaciones apenas positivas aparece Perú, con 0,07%. Paraguay, por su parte, no mostró variación de precios en el mes, con un IPC de 0,00 por ciento.

En el otro extremo de la tabla se ubicaron los países que registraron deflación en agosto. Costa Rica marcó una variación de -0,11% y Brasil, con un dato de pre-inflación oficial, mostró una caída de 0,40%. Se trata de los dos únicos casos de la región con una variación mensual negativa en el período relevado.

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Otros países, como Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá todavía no publicaron sus mediciones oficiales de inflación correspondientes a agosto, por lo que aún no es posible comparar el comportamiento de los precios de esos países con los de Argentina. No obstante, los tres últimos países mencionados acumulan datos de inflación considerablemente más bajos que los nacionales en lo que va del año y es casi un hecho que la tendencia se repitió en agosto.

La brecha se profundiza en el acumulado anual

La distancia entre la Argentina y el resto de la región se amplía todavía más al observar la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año. Venezuela vuelve a encabeza la lista, con un acumulado de 200,10%, muy por encima del resto de los países relevados. La Argentina aparece en el segundo lugar, con el 21,30% acumulado en lo que va del año.

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El resto de las economías de la región exhibe acumulados sensiblemente más bajos. Colombia completa el podio con un IPC acumulado del 5,35% en lo que va de 2026, seguido por Honduras (4,78%), Perú (4,16%) y Uruguay, que acumula 3,65 por ciento.

Más abajo aparece Chile, que acumula 3,60% y Brasil, con 3,09%, mientras que Bolivia llega a 3,01 por ciento. Honduras muestra un IPC del 3,01% entre enero y agosto, mientras que Guatemala registra una suba de precios 2,95% en lo que va del año. Más abajo se ubican República Dominicana, con 2,60%, y Paraguay, con 1,80 por ciento. México acumula una inflación de 1,69%, uno de los valores más bajos de toda la región.

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Costa Rica, en tanto, es el único país de la región con un acumulado negativo de 0,50 por ciento. Una vez más, aún no hay datos acumulados a agosto de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá.