Salvadoreños en Milán celebraron la independencia con cultura, música y servicios consulares

La comunidad salvadoreña residente en Milán, Italia , inició las celebraciones por la independencia con una jornada cultural que reunió a familias, artistas, grupos de danza, músicos y emprendedores. La actividad, organizada por la Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán (Acusalmi) , coincidió con el primer día del Programa de Servicios El Salvador+ , desarrollado por el Consulado General de El Salvador para acercar trámites y asesorías a los compatriotas.

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