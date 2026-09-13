El Salvador

Salvadoreños en Milán celebraron la independencia con cultura, música y servicios consulares

La comunidad salvadoreña en Milán participó en una jornada con música, danzas folclóricas, emprendimientos y artistas, mientras el Consulado General desarrolló el Programa de Servicios El Salvador+ para facilitar trámites a los compatriotas.

Guardar

La comunidad salvadoreña residente en Milán, Italia, inició las celebraciones por la independencia con una jornada cultural que reunió a familias, artistas, grupos de danza, músicos y emprendedores. La actividad, organizada por la Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán (Acusalmi), coincidió con el primer día del Programa de Servicios El Salvador+, desarrollado por el Consulado General de El Salvador para acercar trámites y asesorías a los compatriotas.

El programa El Salvador+ acercó la atención para trámites de pasaporte a los salvadoreños residentes en Milán. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
El programa El Salvador+ acercó la atención para trámites de pasaporte a los salvadoreños residentes en Milán. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La comunidad salvadoreña en Milán inició las celebraciones del mes cívico el domingo 6 de septiembre. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La comunidad salvadoreña en Milán inició las celebraciones del mes cívico el domingo 6 de septiembre. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Milán celebró los 205 años de la Independencia de la República de El Salvador con una jornada de cultura, música, gastronomía y folclore. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Milán celebró los 205 años de la Independencia de la República de El Salvador con una jornada de cultura, música, gastronomía y folclore. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Familias salvadoreñas participaron de la jornada con banderas y expresiones de identidad nacional. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Familias salvadoreñas participaron de la jornada con banderas y expresiones de identidad nacional. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Los grupos de folclor llevaron bailes tradicionales al público que asistió a la actividad. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Los grupos de folclor llevaron bailes tradicionales al público que asistió a la actividad. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
El equipo de Acusalmi organizaron el inicio del mes cívico salvadoreño en Milán, que también tendrá actividades en Varese y Roma. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
El equipo de Acusalmi organizaron el inicio del mes cívico salvadoreño en Milán, que también tendrá actividades en Varese y Roma. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Artistas locales y representantes llegados desde El Salvador formaron parte de la programación cultural. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Artistas locales y representantes llegados desde El Salvador formaron parte de la programación cultural. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Integrantes de Acusalmi colaboraron en la organización de las actividades del inicio del mes cívico. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Integrantes de Acusalmi colaboraron en la organización de las actividades del inicio del mes cívico. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán (Acusalmi) organizó actividades culturales para reunir a la comunidad. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán (Acusalmi) organizó actividades culturales para reunir a la comunidad. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La programación incluyó música, danza folclórica y presentaciones artísticas vinculadas con las tradiciones de El Salvador. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La programación incluyó música, danza folclórica y presentaciones artísticas vinculadas con las tradiciones de El Salvador. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
(Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
(Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Emprendedores salvadoreños también participaron con sus iniciativas durante la celebración en Milán. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Emprendedores salvadoreños también participaron con sus iniciativas durante la celebración en Milán. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
De forma paralela, el Consulado General de El Salvador en Milán desarrolló el primer día del Programa de Servicios El Salvador+. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
De forma paralela, el Consulado General de El Salvador en Milán desarrolló el primer día del Programa de Servicios El Salvador+. (Foto cortesía Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)

Temas Relacionados

El SalvadorMilánItaliaSalvadoreños en el exteriorSalvadoreños en ItaliaIndependencia15 de septiembreMes de independenciaAsociación Cultural de Salvadoreños en MilánAcusalmiConsulado General de El Salvador en Italia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño en El Salvador provoca frutas y verduras más pequeñas y un aumento en los precios

Solo el 7% de las frutas y verduras consumidas en El Salvador se produce en el país; el resto depende de importaciones, que también enfrentan dificultades por la sequía en la región, según datos de CAMPO.

El Niño en El Salvador provoca frutas y verduras más pequeñas y un aumento en los precios

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. deporta a Israel Flores Ortiz a El Salvador

La expulsión del salvadoreño de 19 años se ejecutó el 8 de septiembre de 2026, tras una condena en Virginia por ataques sexuales denunciados por estudiantes menores de la preparatoria de Fairfax

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. deporta a Israel Flores Ortiz a El Salvador

Fuertes lluvias e inundaciones causan emergencias y la suspensión del partido FAS-Alianza en El Salvador

La tormenta dejó acumulaciones de agua en calles cercanas al recinto, con peatones buscando refugio bajo techos y estructuras, según videos difundidos en redes sociales

Fuertes lluvias e inundaciones causan emergencias y la suspensión del partido FAS-Alianza en El Salvador

Concejo Municipal de Los Ángeles impulsa moción para apoyar a salvadoreños con TPS

La iniciativa busca activar apoyo jurídico, económico y comunitario mientras el Departamento de Seguridad Nacional define si extiende o no los permisos, una decisión que involucra a 170,000 beneficiarios

Concejo Municipal de Los Ángeles impulsa moción para apoyar a salvadoreños con TPS

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos

Con capacidades menores, los estadios de San José, Ciudad de Panamá y Santo Domingo ganan competitividad por conectividad aérea, oferta hotelera y experiencia organizativa, un perfil que favorece citas juveniles o femeninas con requisitos distintos

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos

TECNO

Qué hace Apple con todo lo que escucha del micrófono del Apple Watch Series 12 y Ultra 4

Qué hace Apple con todo lo que escucha del micrófono del Apple Watch Series 12 y Ultra 4

“Algo más que compromisos voluntarios”: OpenAI pide al Congreso de Estados Unidos regular la IA

Qué pasa con Starlink en tormentas, lluvia fuerte o granizo: consejos para no perder conexión

IBM y NASA presentan un modelo de inteligencia artificial para detectar hielo y cráteres en la Luna

Dónde ver Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira: los peligros de ver partidos en Fútbol Libre

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman revela el proyecto personal que nació tras acompañar a su madre antes de morir

Nicole Kidman revela el proyecto personal que nació tras acompañar a su madre antes de morir

Después de dos décadas, Julia Roberts vuelve a los escenarios de Broadway

Celine Dion vuelve a los escenarios tras años de luchar contra una enfermedad neurológica

Snoop Dogg será el anfitrión de los MTV VMAs 2026

Coyote vs. Correcaminos en el mundo real: qué dice la biología sobre quién ganaría la famosa carrera de Looney Tunes

MUNDO

La interrupción del oleoducto saudí atacado por los hutíes amenaza con recortar el 4% del suministro mundial de crudo

La interrupción del oleoducto saudí atacado por los hutíes amenaza con recortar el 4% del suministro mundial de crudo

La compleja trama detrás de la crisis de salud mental en la juventud europea más allá del celular

Científicos proponen un nuevo método para proteger a los insectos tropicales y cerrar vacíos de información

Desarrollaron un sistema de inteligencia artificial para medir el impacto del calentamiento del agua en los peces

Descubrieron dos nuevas especies de insectos acuáticos en Guyana, Venezuela e India