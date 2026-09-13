Salvadoreños en Milán celebraron la independencia con cultura, música y servicios consulares
La comunidad salvadoreña en Milán participó en una jornada con música, danzas folclóricas, emprendimientos y artistas, mientras el Consulado General desarrolló el Programa de Servicios El Salvador+ para facilitar trámites a los compatriotas.
La comunidad salvadoreña residente en Milán, Italia, inició las celebraciones por la independencia con una jornada cultural que reunió a familias, artistas, grupos de danza, músicos y emprendedores. La actividad, organizada por la Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán (Acusalmi), coincidió con el primer día del Programa de Servicios El Salvador+, desarrollado por el Consulado General de El Salvador para acercar trámites y asesorías a los compatriotas.
El programa El Salvador+ acercó la atención para trámites de pasaporte a los salvadoreños residentes en Milán. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La comunidad salvadoreña en Milán inició las celebraciones del mes cívico el domingo 6 de septiembre. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Milán celebró los 205 años de la Independencia de la República de El Salvador con una jornada de cultura, música, gastronomía y folclore. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Familias salvadoreñas participaron de la jornada con banderas y expresiones de identidad nacional. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Los grupos de folclor llevaron bailes tradicionales al público que asistió a la actividad. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
El equipo de Acusalmi organizaron el inicio del mes cívico salvadoreño en Milán, que también tendrá actividades en Varese y Roma. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Artistas locales y representantes llegados desde El Salvador formaron parte de la programación cultural. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Integrantes de Acusalmi colaboraron en la organización de las actividades del inicio del mes cívico. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán (Acusalmi) organizó actividades culturales para reunir a la comunidad. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
La programación incluyó música, danza folclórica y presentaciones artísticas vinculadas con las tradiciones de El Salvador. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
(Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
Emprendedores salvadoreños también participaron con sus iniciativas durante la celebración en Milán. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)
De forma paralela, el Consulado General de El Salvador en Milán desarrolló el primer día del Programa de Servicios El Salvador+. (Foto cortesía
Asociación Cultural de Salvadoreños en Milán)