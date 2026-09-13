Costa Rica

Vehículo se enganchó en cables de internet del aeropuerto de San José y causó retrasos en decenas de vuelos

Un tráiler se enganchó con la fibra óptica en la vía de acceso a la terminal y obligó a tramitar viajeros y parte de las tareas aeronáuticas con procedimientos manuales durante horas

Un corte en la vía de acceso obligó a volver al papel en mostradores y cabina. Pantallas sin datos, planes de vuelo afectados y demoras que se arrastraron hasta la noche (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Un corte en la vía de acceso obligó a volver al papel en mostradores y cabina. Pantallas sin datos, planes de vuelo afectados y demoras que se arrastraron hasta la noche (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
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El Aeropuerto Juan Santamaría sufrió el sábado 12 de septiembre una interrupción de internet después de que un vehículo se enganchara con el cableado de telecomunicaciones en la vía de acceso a la terminal. El incidente obligó a procesar pasajeros y gestionar parte de la operación aérea de forma manual.

“El incidente se produjo cuando un vehículo pesado que transitaba por la calle de acceso al aeropuerto enganchó accidentalmente parte del cableado de telecomunicaciones, provocando una afectación temporal en los servicios asociados a la terminal aérea”, indicó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

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La institución pública añadió que las principales filas registradas durante el incidente se presentaron en los mostradores de atención (counters) de algunas aerolíneas, debido a afectaciones en los servicios de telecomunicaciones contratados directamente por estas para sus procesos de atención y procesamiento de pasajeros.

La caída de la fibra óptica afectó los sistemas de radar, los planes de vuelo y el registro de viajeros de varias aerolíneas. La comunicación del radar permaneció fuera de servicio durante cerca de 45 minutos, sin señal para determinar la ubicación de las aeronaves, informó La Nación, diario costarricense.

Las consecuencias se extendieron en el aeropuerto capitalino durante la tarde y la noche, con filas prolongadas en los mostradores de atención y demoras en las salidas. Fotografías y testimonios de pasajeros mostraron la acumulación de viajeros mientras las compañías aéreas recurrían a procedimientos alternativos.

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La plataforma clave para comunicaciones y procesamiento de viajeros quedó fuera de línea. Varias compañías activaron protocolos alternativos mientras se acumulaban pasajeros y se extendían las demoras (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
La plataforma clave para comunicaciones y procesamiento de viajeros quedó fuera de línea. Varias compañías activaron protocolos alternativos mientras se acumulaban pasajeros y se extendían las demoras (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Registro manual ante la caída de los sistemas

El corte dejó inoperativa la plataforma SITA, operada por la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, proveedora de tecnología de la información y telecomunicaciones para la industria aeronáutica. La red permite gestionar comunicaciones en tiempo real, tráfico aéreo, control fronterizo, procesamiento de pasajeros y manejo de equipaje.

Aún así, las aerolíneas continuaron atendiendo a los viajeros que se encontraban mediante registros manuales ante la imposibilidad de acceder a ese sistema. La interrupción de las pantallas utilizadas por los controladores aéreos también llevó al personal a mantener parte de las tareas de forma manual.

Poco antes de las 20:00, los sistemas de la terminal mostraban afectación en al menos 14 vuelos. Entre ellos figuraban las salidas de Air France hacia París, identificada como AF 431, y de KLM a Ámsterdam, vuelo KL 760, además del retraso en la llegada del vuelo AS 1352 de Alaska Airlines desde Los Ángeles.

La empresa gestora de la terminal, Aeris, confirmó que la falla se originó por un incidente externo en carretera, cuando un vehículo impactó el cableado que sostiene la infraestructura aeroportuaria. La compañía indicó que el aeropuerto mantuvo activa su operación y que las aerolíneas aplicaron protocolos de contingencia, detallan medios locales.

Reparación del cableado frente a la terminal

Un tráiler engancha la fibra óptica y apaga el internet en el Aeropuerto Juan Santamaría: 45 minutos sin radar y una tarde de filas (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Un tráiler engancha la fibra óptica y apaga el internet en el Aeropuerto Juan Santamaría: 45 minutos sin radar y una tarde de filas (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Cuatro unidades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) permanecían en el lugar pasadas las 19:00 para reparar la conexión, mientras el aeropuerto seguía sin internet.

Las autoridades aeroportuarias aseguraron que la afectación sobre los servicios de navegación aérea fue mínima debido a la activación de los protocolos previstos. Los servicios de telecomunicaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fueron restablecidos posteriormente y volvieron a operar con normalidad.

El Ministerio de Obras Públicas, por su parte, indicó que este incidente evidenció la importancia de contar con protocolos de contingencia y sistemas de respaldo previamente establecidos, así como con una coordinación efectiva entre las instituciones públicas, el gestor aeroportuario y las entidades responsables de los servicios esenciales para la operación del aeropuerto.

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