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Toto Kirzner explicó por qué eligió no usar el apellido artístico de Adrián Suar: “No me siento cómodo”

Durante una entrevista radial, explicó el origen del apellido Suar de su papá y los motivos por los que prefirió mantener el que lleva en el DNI. La historia de su abuelo

Durante una entrevista radial, explicó el origen del apellido Suar de su papá y los motivos por los que prefirió mantener el que lleva en el DNI. La historia de su abuelo (Video: Otro plan/ Radio con vos)

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Toto Kirzner defendió su apellido durante una entrevista en Otro plan (Radio con vos), donde explicó por qué decidió conservar el apellido Kirzner como nombre artístico, a diferencia de su padre, Adrián Suar, y de su abuelo, Leibele Schwartz.

El actor e integrante del canal de streaming Olga contó que la elección estuvo vinculada con una historia familiar marcada por las dificultades para pronunciar y recordar el apellido de su abuelo en los medios. El actor relató que su abuelo, un cantante lírico de origen judío que se instaló primero en Estados Unidos y luego en Argentina, cuando lo presentaban en la radio terminaron dándole un nombre diferente porque a los demás les resultaba difícil decir su apellido.

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A Solas, por Sebastián Soldano - Toto Kirzner - Adrián Suar
Toto Kirzner y su papá, Adrián Suar

“Cuando él iba a la radio le decían Leo Suárez, no les salía Leibele Schwartz ni en pedo. ¿Quién carajo es? Entonces, era todo Leo Suárez”, contó. Según explicó, con el tiempo esa forma de nombrarlo se modificó y pasó a ser Leo Suar. La transformación quedó incorporada a la historia familiar y terminó vinculada con el nombre artístico que luego adoptó su hijo. “En un momento fue Leo Suar”, recordó el actor durante la entrevista radial.

Toto explicó que su padre tomó ese apellido a partir de la versión que había surgido para identificar a Leibele Schwartz en la radio. “Mi viejo toma eso y dice: ‘Listo, me quedo con eso’”, relató. La decisión, según contó, estuvo relacionada con la gracia que le causó el nombre y con la idea de que resultaba más fácil de usar públicamente.

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“Le causó gracia y lo tomó. Dijo: ‘Bueno, es más sencillo, Adrián Suar’”, explicó. De esa manera, el apellido Suar dejó de ser solo una adaptación utilizada para nombrar a su abuelo y pasó a formar parte de la identidad artística de Adrián Suar.

Leibele Schwartz
“Cuando él iba a la radio le decían Leo Suárez, no les salía Leibele Schwartz ni en pedo. Entonces, era todo Leo Suárez y terminó siendo Leo Suar", recordó, con humor

Cuando Toto comenzó a trabajar en televisión y en teatro, contó que su padre también le sugirió que adoptara el apellido Suar para desarrollar su propia carrera. Sin embargo, Toto explicó que nunca se sintió cómodo con esa posibilidad. “Mi viejo en un momento me decía: ‘Toto Suar nos queda mal’”, recordó. La frase apareció durante el intercambio sobre la manera en que cada integrante de la familia eligió presentarse en el ambiente artístico.

Toto respondió que prefería mantener el apellido con el que había sido inscripto y que no encontraba una razón para reemplazarlo por el de su padre. “Sí, pero no me siento cómodo. Usemos nuestro apellido. ¿Para qué carajo lo tengo, si no?”, afirmó, sobre su decisión.

A Solas, por Sebastián Soldano - Toto Kirzner - Adrián Suar
“Mi viejo en un momento me decía: ‘Toto Suar nos queda mal’”, recordó, aunque el integrante de Olga reconoció que no lo aceptó porque lo incomodaba

Adrián Suar creció en una familia vinculada al espectáculo: su madre fue la actriz Lilian Keller y su padre, el cantante lírico Yehuda Kirzner Schwartz, conocido como Leibele Schwartz. Ambos desarrollaron carreras entre el teatro, la televisión, los musicales y la tradición judía.

Keller tuvo cuatro hijos con Schwartz: Adrián, Paul, Jeffrey y Sabrina. Participó en la ficción Verdad Consecuencia, producida por Suar, y también integró el elenco de la película Una gran noche, de Mariano Cirigliano. La actriz murió el 30 de septiembre de 2020, a los 74 años, luego de sufrir un segundo accidente cerebrovascular. La Asociación Argentina de Actores despidió entonces a la intérprete y destacó su trayectoria.

Leibele Schwartz, por su parte, fue una voz central de la música judía. Schwartz nació el 22 de marzo de 1933 y ofreció su primer recital a los ocho años. A lo largo de su carrera se desempeñó como cantante popular y litúrgico, actor y jazan, encargado de los cantos religiosos en ceremonias de la comunidad judía.

Grabó más de 30 álbumes y actuó con la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, la Sinfónica de Israel y la Sinfónica Nacional Argentina. Murió el 11 de julio de 1992, a los 59 años. Su trayectoria y la de Keller marcaron el entorno artístico en el que se formó Suar.

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