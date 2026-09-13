Irán dijo que junto a Emiratos Árabes Unidos buscan “dar vuelta la página” en medio de las crecientes tensiones por la guerra

El presidente iraní Masoud Pezeshkian se reúne con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (Presidencia de Irán/WANA vía REUTERS)

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Irán y los Emiratos Árabes Unidos, cuyas relaciones se deterioraron desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, buscan “dar vuelta la página”, afirmó el domingo el presidente iraní.

“Por primera vez desde la guerra y los incidentes ocurridos en el golfo Pérsico, tuvimos un intercambio constructivo con el príncipe heredero de Abu Dabi”, dijo Masoud Pezeshkian, un día después de reunirse con el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan en India, al margen de la cumbre de los BRICS. “Se acordó que daríamos vuelta la página, miraríamos hacia el futuro y lo construiríamos juntos”, agregó.

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Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, que desataron la guerra en Medio Oriente, Teherán tomó represalias contra los aliados de Washington en la región, y Emiratos Árabes Unidos sufrió buena parte del impacto. En agosto, Abu Dabi anunció la suspensión de los intercambios comerciales y financieros con Irán.

Dubái, la ciudad más grande de EAU, alberga una comunidad iraní profundamente arraigada y constituye un salvavidas económico clave para Irán, que atraviesa serias dificultades por el peso de las sanciones estadounidenses e internacionales.

Irán lanzó varios ataques contra territorio emiratí tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel (REUTERS/Raghed Waked)

Trump: “No me importa si se reúnen con Irán”

Consultado sobre la reunión prevista entre países del Golfo e Irán en Omán para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró indiferente: “No me importa, eso depende de ellos, está bien. Si pueden estar contentos, bueno, está bien. Israel, junto con las naciones de las que hablamos, si están contentos, está bien”, dijo este sábado, en declaraciones desde Doonbeg, Irlanda.

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Trump también afirmó que la guerra con Irán “terminará justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes”. “El país está en auge, el país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes, pero terminará justo después”, dijo. “El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener”, agregó.

Consultado sobre si la guerra se extendería hasta después de los comicios, Trump respondió: “Podría terminar antes de las elecciones de medio término, pero terminará después de las elecciones de medio término. Y les voy a decir algo: Irán quiere hacer un acuerdo desesperadamente. Llaman todo el tiempo, quieren un acuerdo. No voy a hacer un acuerdo que no sea bueno”.

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Las declaraciones de Trump llegan en medio de una escalada de la crisis en el estrecho de Ormuz, donde un buque de carga iraní fue atacado el domingo cerca de la isla de Qeshm, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, según medios estatales iraníes. El hecho se produce días después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaran el control de una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, lo que reavivó los temores sobre la seguridad de la navegación comercial en la región.