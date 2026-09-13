Un guión nacido en la pobreza, un perro vendido y la película más taquillera: la historia detrás de “Rocky”, ovacionada en el Festival de Toronto

Toda su vida fue una apuesta de una entre un millón. I Play Rocky», basada en una increíble historia real y protagonizada por Anthony Ippolito, solo en cines este noviembre.

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Yo soy Rocky, la película sobre cómo un entonces desconocido Sylvester Stallone lucha por llevar a la pantalla la cinta que cambiaría su vida, recibió una ovación en su estreno mundial este sábado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La audiencia se puso de pie, aplaudió por varios minutos e incluso se escucharon gritos de “¡Rocky! ¡Rocky! ¡Rocky!”, en una muestra de la fuerza emocional que medio siglo después de su estreno aún produce el afable personaje.

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Dirigida por el oscarizado Peter Farrelly (“Green Book”), “Yo soy Rocky” narra los duros comienzos de Stallone, quien buscaba abrirse paso en Hollywood.

La oportunidad le llegaría al escribir un guión de un boxeador que contra todo pronóstico consigue su momento en el cuadrilátero y decide aprovecharlo, una historia que de alguna manera retrataba su realidad.

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"Yo soy Rocky", la película sobre cómo un entonces desconocido Sylvester Stallone lucha por llevar a la pantalla la cinta que cambiaría su vida

Pobre, al punto de tener que vender a su perro porque no tenía cómo alimentarlo, rechazó las ofertas del estudio por el manuscrito: solo estaba dispuesto a vender el guión si podía protagonizarlo.

“El punto al que Stallone llegó antes de hacer esta película, y la batalla que libró cuando la rodaba... todo me conmovió porque no sabía nada de esto”, dijo Farrelly en la alfombra roja desplegada en Toronto.

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El cineasta comentó que buscaba transmitir el mismo mensaje que “Rocky”: “Aguanta firme, sé fuerte, te van a golpear, pero si tienes integridad, al final saldrás victorioso”.

“Rocky”, filmada de forma austera, se convirtió en la película más taquillera de 1976. Lanzó a Stallone al estrellato y recibió diez nominaciones a los Premios de la Academia y ganó tres, incluido el de mejor película.

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Antes de la proyección, Farrelly agradeció a Stallone por “darnos permiso para contar su increíble historia”.

La cinta está protagonizada por Anthony Ippolito (REUTERS/Mark Blinch)

“Dije desde el comienzo que no haría la película a menos que Sylvester Stallone la aprobara”, comentó el realizador. “Y él leyó el guión y dijo ‘adelante’, y vio la película y estaba muy feliz, gracias a Dios”.

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La cinta está protagonizada por Anthony Ippolito. El actor de 27 años, cuyo parecido físico con Stallone no pasa desapercibido, conquistó el rol al enviar una cinta para audicionar antes de que se iniciara el casting, dijo Farrelly.

El papel podría significar para Ippolito, en los albores de su carrera, una oportunidad que guarda cierto paralelismo con la historia que encarna: la de un actor que lucha por abrirse paso.

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“La película muestra que no es fácil ser actor a veces, así que esto es (...) absolutamente surrealista”, comentó visiblemente emocionado. El Festival Internacional de Cine de Toronto culmina el 20 de septiembre.

Fuente: AFP