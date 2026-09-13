Costa Rica

Costa Rica recibió la Antorcha de la Independencia Centroamericana en Peñas Blancas

La llama, que había pasado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, fue entregada durante una ceremonia en el puesto fronterizo, con delegaciones oficiales y presentaciones culturales preparadas por estudiantes de ambos países

Costa Rica recibió la Antorcha de la Independencia Centroamericana el 13 de setiembre en Peñas Blancas, tras el recorrido de la llama por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. (Foto: Ministerio de Educación de Costa Rica)
Costa Rica recibió la Antorcha de la Independencia Centroamericana el 13 de setiembre en Peñas Blancas, tras el recorrido de la llama por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. (Foto: Ministerio de Educación de Costa Rica)
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Costa Rica recibió la Antorcha de la Independencia Centroamericana este domingo 13 de setiembre, durante un acto realizado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en territorio nicaragüense. La llama llegó tras recorrer Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, como parte de una tradición que reúne a los países de la región alrededor de la conmemoración independentista.

La ceremonia comenzó a las 8:30 am con delegaciones oficiales de ambos países. El ministro de Educación Pública de Costa Rica, José Leonardo Sánchez Hernández, encabezó la representación costarricense, mientras que la ministra de Educación de Nicaragua, Mendy Arauz Silva, participó por el país anfitrión.

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La actividad incluyó una revista cultural preparada por estudiantes costarricenses y nicaragüenses. Las presentaciones estuvieron dedicadas a la identidad, las tradiciones y las expresiones culturales de ambos pueblos.

Los estudiantes de Guanacaste y Rivas participaron en el acto fronterizo

La Compañía Folclórica La Gran Nicoya representó a Costa Rica con el espectáculo Un viaje por Costa Rica. El grupo está integrado por estudiantes de ocho centros educativos guanacastecos.

Nicaragua participó con la Banda y Gimnasia Rítmica Escolar Real Unión de Rivas, que presentó Patria y Dignidad. Ambas agrupaciones intervinieron antes del traspaso de la Antorcha a las autoridades costarricenses.

El acto en Peñas Blancas reunió a delegaciones oficiales de Costa Rica y Nicaragua, encabezadas por José Leonardo Sánchez Hernández y Mendy Arauz Silva. (Foto: Ministerio de Educación de Costa Rica)
El acto en Peñas Blancas reunió a delegaciones oficiales de Costa Rica y Nicaragua, encabezadas por José Leonardo Sánchez Hernández y Mendy Arauz Silva. (Foto: Ministerio de Educación de Costa Rica)

Sánchez Hernández recibió el fuego durante la ceremonia y luego se lo entregó a Danny Yoel Jarquín Rodríguez, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Barrio Irvin, en La Cruz, Guanacaste. El alumno cursa el duodécimo año y fue escogido para iniciar el recorrido de la llama en Costa Rica.

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La Antorcha ingresó al territorio costarricense cerca de las 10:00 am. Durante el 13 y 14 de setiembre, alrededor de 22,000 estudiantes la portarán por una ruta primaria de 378 kilómetros entre Peñas Blancas y Cartago.

El relevo también llegará a comunidades, pueblos, cantones y provincias del país. La actividad mantiene el carácter estudiantil de la conmemoración y reúne los valores de libertad, paz, identidad y unión asociados con este recorrido.

Danny Jarquín inició el relevo junto a estudiantes destacados de La Cruz

El estudiante elegido para recibir la llama combina su participación en actividades culturales con una trayectoria deportiva en el balonmano. Integró el equipo masculino de La Cruz que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026.

Jarquín también forma parte de la Selección Juvenil de Costa Rica de Balonmano y participa en el Campeonato Nacional de Primera División Juvenil. Fue incluido en el Equipo Ideal del IHF Trophy Zona Centroamérica 2026, disputado en San Salvador, El Salvador.

La Antorcha ingresó a Costa Rica cerca de las 10:00 y 22.000 estudiantes la portarán durante el 13 y 14 de setiembre por una ruta de 378 kilómetros hasta Cartago. (Foto: Ministerio de Educación de Costa Rica)
La Antorcha ingresó a Costa Rica cerca de las 10:00 y 22.000 estudiantes la portarán durante el 13 y 14 de setiembre por una ruta de 378 kilómetros hasta Cartago. (Foto: Ministerio de Educación de Costa Rica)

En la recepción estuvo acompañado por otros alumnos destacados de La Cruz. Tamara Barrantes Martínez participó como representante vinculada a la música, la marimba y la Cimarrona Estudiantil.

El grupo también incluyó a Emily Priscila Muñoz Sandi, atleta destacada en lanzamiento de jabalina. Duván Briceño Tinoco acompañó la actividad como atleta con medallas de oro en competencias interregionales y circuitales de relevos.

Durante el acto, el estudiante del Liceo Diurno La Cruz, Byron Alberto Mora Duarte, habló sobre el sentido de la soberanía y la independencia. “Proteger nuestra soberanía e independencia no significa levantar murallas ni cultivar distancias”, expresó.

Mora Duarte afirmó que la soberanía del siglo XXI se defiende mediante la educación de las poblaciones, el cuidado de los recursos naturales y la protección de la paz social. También indicó que debe garantizarse el derecho de cada niña, niño y joven a un presente digno y a un futuro de oportunidades.

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