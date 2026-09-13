Cuba

Cuba registra cinco muertes bajo custodia en un mes marcado por denuncias de represión

La ONG Cubalex, citada por CiberCuba, atribuyó los fallecimientos a un patrón de asistencia sanitaria insuficiente o negada en prisiones y centros de detención, en un mes marcado por nuevas denuncias represivas

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Cinco personas murieron bajo custodia de las autoridades cubanas en agosto, según el reporte mensual de Cubalex difundido por CiberCuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cinco personas murieron bajo custodia de las autoridades cubanas durante agosto, un mes en el que también aumentaron las denuncias de hostigamiento, detenciones arbitrarias y restricciones contra opositores, activistas que protestaron por los apagones generalizados en la isla.

Los casos ocurrieron en medio de una crisis de servicios básicos que mantuvo expresiones de descontento en varias zonas de la isla. Las protestas estuvieron relacionadas, sobre todo, con las interrupciones eléctricas, la escasez de agua y las dificultades para acceder a otros suministros.

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De acuerdo con CiberCuba, el reporte mensual de la organización Cubalex documentó cinco muertes de personas que se encontraban bajo custodia en agosto. La entidad atribuyó los fallecimientos a un patrón de atención médica insuficiente o negada en centros de detención y prisiones.

La protesta en El Fanguito reunió a decenas de residentes, en su mayoría mujeres, tras varios días sin energía eléctrica. (Foto cortesía CUBANet)
La protesta en El Fanguito reunió a decenas de residentes, en su mayoría mujeres, tras varios días sin energía eléctrica. (Foto cortesía CUBANet)

Las denuncias apuntan a problemas de atención médica en prisión

El informe señaló que la Prisión Provincial de Las Tunas concentró el mayor número de muertes bajo custodia registradas en el período. Cubalex sostuvo que las condiciones de reclusión y las fallas en la atención sanitaria forman parte de las principales denuncias recibidas durante el mes.

La situación de las personas privadas de libertad concentró la mayor cantidad de incidentes represivos. El documento registró 139 eventos vinculados con presos, entre ellos amenazas, aislamiento, traslados, falta de asistencia médica y medidas disciplinarias dentro de los centros penitenciarios.

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Al menos nueve reclusos realizaron huelgas de hambre durante agosto, según el reporte. La Prisión Especial Kilo 8, en Camagüey, fue identificada como el establecimiento con más hechos represivos reportados por la organización.

Entre los casos individuales mencionados figuran los de los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos, quienes habrían acumulado siete incidentes cada uno. Ambos estaban recluidos en Kilo 8 y, según Cubalex, enfrentaron amenazas de muerte y períodos en celdas de castigo.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Cubalex atribuyó las muertes bajo custodia en Cuba a un patrón de atención médica insuficiente o negada en centros de detención y prisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 500 incidentes de hostigamiento durante agosto

Cubalex contabilizó 280 eventos represivos, con 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 personas. Cerca de la mitad de esos hechos afectó a detenidos o encarcelados.

Las denuncias incluyeron 50 casos de violencia o acoso, 45 traslados, 38 amenazas o acciones de coacción y 33 operativos de vigilancia o seguimiento policial. El informe también registró 30 víctimas de detenciones arbitrarias y tres de desaparición forzada.

Los incidentes se distribuyeron en 54 municipios de 14 provincias y en la Isla de la Juventud. La Habana acumuló 102 eventos, seguida de Camagüey, con 36, y Santiago de Cuba, con 24. Cienfuegos fue la única provincia donde no se reportaron casos durante agosto.

Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
La crisis energética en Cuba derivó en 94 protestas públicas en agosto, con cacerolazos en La Habana por los apagones y detenciones de manifestantes en varias localidades. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

Las protestas se concentraron en La Habana

La crisis energética derivó en 94 protestas públicas verificadas durante el mes. Aunque la cifra fue menor que las 200 registradas en julio, Cubalex advirtió que puede existir un subregistro por las dificultades para obtener denuncias y verificar hechos en zonas con poca conectividad.

El 57% de las manifestaciones ocurrió en La Habana, donde se registraron cacerolazos en respuesta a los apagones. El 4 de agosto hubo 16 protestas de este tipo luego de una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional.

El informe indicó que las autoridades detuvieron a grupos de manifestantes en Calabazar, La Habana Vieja y Camagüey. También reportó la detención de una mujer en Lawton, tras reclamar por la falta de agua en su vivienda, y el arresto del activista Pedro Lázaro Gutiérrez Collado durante una protesta en Calabazar.

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