Nicaragua

“Los torturadores y criminales deben rendir cuentas ante la ley”: Obispo Silvio Báez sobre régimen de Nicaragua

En una homilía pronunciada en una iglesia de Estados Unidos, el prelado sostuvo que la clemencia divina no debe usarse para eludir castigos y reclamó tribunales independientes y respeto del debido proceso

Ilustración de Daniel Ortega hablando en un micrófono con el puño alzado y la bandera de Nicaragua detrás, junto a tres hombres presos tras rejas.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se muestra en un mitin político frente a la bandera nacional, contrastando con la imagen de tres presos políticos tras las rejas, simbolizando la represión en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, exiliado y privado de la nacionalidad nicaragüense, afirmó este domingo que los responsables de corrupción, torturas y otros delitos deben responder ante la justicia y sostuvo que la misericordia divina no puede invocarse como argumento para evitar sanciones.

Durante una homilía en una iglesia de Estados Unidos, el religioso, una de las voces más críticas del régimen nicaragüense, reclamó procesos ante tribunales independientes, con garantías de defensa y respeto por el debido proceso.

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“Los corruptos, injustos, torturadores y criminales deben enfrentar las consecuencias de sus acciones y rendir cuentas ante la ley”, expresó Báez, según informó la agencia de noticias EFE. “La misericordia de Dios no es excusa para la impunidad de los delincuentes”, añadió.

Báez: el perdón no exime la reparación de las injusticias

El prelado planteó que el perdón no supone desconocer los crímenes ni exigir a las víctimas que olviden lo ocurrido. En ese sentido, señaló que una reconciliación sin justicia puede agravar el daño sufrido por quienes padecieron abusos.

Presos Políticos Nicaragua
El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez en una foto de archivo.

“Hablar de perdón no es negar la justicia, no es pedir impunidad ni sugerir que las víctimas deben olvidar y pasar página”, dijo el obispo auxiliar de Managua, quien dejó el país en 2019 por razones de seguridad, por instrucción del entonces papa Francisco.

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Báez advirtió que “una injusticia no reparada socava la convivencia social” y que otorgar perdón sin un proceso de rendición de cuentas no permite cerrar las heridas. Por ese motivo, insistió en que quienes hayan cometido delitos deben comparecer ante autoridades judiciales imparciales.

El religioso también dirigió un mensaje a las víctimas de abusos y persecuciones. Les pidió reclamar justicia sin reproducir prácticas de crueldad o mecanismos contrarios a la ley.

“Al exigir justicia, no podemos volvernos crueles como el siervo de la parábola, ni reproducir los mismos mecanismos ilegales y desalmados de quienes han perpetrado esos crímenes”, manifestó Silvio Báez en su sermón.

Varias personas alzan un crucifijo, un rosario y banderas de Nicaragua frente a una catedral.
Un grupo de personas sostiene banderas de Nicaragua, crucifijos y rosarios durante una marcha en las inmediaciones de una iglesia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exiliado desde 2019 tras la crisis política de Nicaragua

Báez es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y una figura relevante dentro de la Iglesia católica nicaragüense. Su salida del país ocurrió en abril de 2019, casi un año después del inicio de la crisis política y social que sacudió a Nicaragua tras las protestas contra el régimen.

Las manifestaciones comenzaron en abril de 2018 y derivaron en una represión denunciada por organismos internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores opositores. Desde entonces, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido objeto de acusaciones por detenciones arbitrarias, persecución política, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones a la actividad religiosa.

Ortega, exguerrillero sandinista, gobierna Nicaragua desde 2007. Murillo, su esposa, ejerce la vicepresidencia desde 2017 y ambos copresiden el país, de acuerdo con el modelo institucional establecido por el oficialismo.

La situación política se profundizó luego de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega obtuvo un nuevo mandato. Los principales aspirantes opositores habían sido detenidos antes de los comicios y, posteriormente, varios de ellos fueron expulsados del territorio nacional, despojados de su nacionalidad y privados de derechos políticos.

El régimen sandinista ha rechazado las acusaciones y ha presentado a sectores de la oposición como parte de intentos de desestabilización. Organizaciones nacionales e internacionales, en cambio, han denunciado violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.

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