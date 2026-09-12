Doble caño en el área y definición de Thiago Almada: el gol de River Plate en tiempo de descuento para vencer a Atlético Tucumán

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Thiago Almada definió el triunfo de River Plate con un derechazo de primera a los 91 minutos, en una acción que condensó la insistencia del equipo visitante bajo la lluvia en el Monumental José Fierro. El mediocampista ofensivo llegó desde atrás para cerrar una jugada confusa dentro del área y estableció el 2-1 ante Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

La secuencia del gol comenzó en la banda izquierda con Marcos Acuña, que participó en el avance antes de que Juan Meza recibiera la pelota y condujera hacia el área. El mediocampista logró superar rivales con dos caños, aunque perdió estabilidad y se resbaló. La pelota quedó entonces al alcance de Lucas Beltrán, tendido sobre el césped, quien resolvió con dos toques y habilitó a Almada para la definición.

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El remate del Guayo no fue una acción aislada. Durante la segunda parte, Almada había asumido buena parte de las aproximaciones de River Plate, aunque no había podido convertir las oportunidades que tuvo frente al arco defendido por Luis Ingolotti. El desenlace llegó en el tramo final, cuando el visitante volvió a presionar tras perder el control que había mostrado en otros pasajes del partido.

Thiago Almada sentenció la victoria del Millonario ante Atlético Tucumán (River Plate)

A los 65 minutos, Almada ejecutó un tiro libre desde pocos metros fuera del área. El volante nacido en Fuerte Apache elevó la pelota por encima de la barrera, pero el intento salió desviado. Cuatro minutos más tarde, apareció sobre el sector izquierdo y ensayó otro disparo desde las inmediaciones del área, aunque el arquero de Atlético Tucumán contuvo el remate sin dar rebote.

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El tanto en Tucumán fue el segundo de Almada desde su llegada a River Plate. El primero había sido en el 2-0 frente a Banfield, cuando convirtió un penal que debió repetir luego de que Diego Rodríguez atajara su primer remate. Esta vez, el volante no necesitó una pelota detenida: aprovechó el pase de Beltrán y resolvió una maniobra que había atravesado varios rebotes y cambios de dirección.

River había abierto el marcador a los 22 minutos por medio de Tobías Andrada, quien recibió una asistencia de Gonzalo Montiel. Atlético Tucumán afrontó buena parte del encuentro con un futbolista menos por la expulsión directa de Franco Nicola, sancionado por el árbitro Andrés Gariano tras levantar peligrosamente la pierna derecha a la altura de la cabeza de Lucas Martínez Quarta. Clever Ferreira había marcado el empate que reactivó las aspiraciones del local.

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Finalizado el partido Almada compartió su análisis: “Era un partido muy importante para nosotros, sumar de a tres en esta cancha que hace mucho no lo hacía River. Ponzio nos traslada lo que ve, por donde podemos generar juego, después también es un poco del jugador lo que ve en el momento en la toma de decisiones. Estamos muy contentos y esperemos seguir por este camino”. Luego sobre la jugada del gol y la acción de Meza confesó: “Vi que justo la punteó y seguí mirando la pelota, me quedó ahí así que muy feliz por el gol y por la victoria. Cada día me voy sintiendo mejor, lo que se ve adentro de la cancha, con el equipo nos vamos sentiendo mejor, estamos muy fuertes como grupo y eso se ve reflejado en la cancha”.

El 2-1 le permitió a River Plate alcanzar el quinto puesto de la Zona B con 13 puntos, la misma cantidad que Atlético Tucumán, aunque con una diferencia de gol superior. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio sumó su tercera victoria consecutiva y también se mantuvo en la pelea de la Tabla Anual, donde ocupa el quinto lugar con 42 unidades, en zona de Copa Sudamericana.

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El próximo compromiso de River será el sábado a las 19.00 ante Huracán en el Monumental. Atlético Tucumán, en tanto, jugará el miércoles a la misma hora frente a Independiente Rivadavia por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.