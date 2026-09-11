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Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev: al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas

Crece el temor en la capital ucraniana de que Moscú haya iniciado una nueva campaña dirigida contra las estaciones de servicio de la ciudad, una táctica que las tropas rusas han empleado durante mucho tiempo en zonas más cercanas al frente de batalla

Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev (REUTERS/Alina Smutko)
Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev (REUTERS/Alina Smutko)
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Un ataque con drones rusos ocurrido esta mañana contra una gasolinera en Kiev dejó dos muertos y cuatro hospitalizados, según informó este viernes el alcalde de la ciudad.

Crece el temor en la capital ucraniana de que Moscú haya iniciado una nueva campaña dirigida contra las estaciones de servicio de la ciudad, una táctica que las tropas rusas han empleado durante mucho tiempo en zonas más cercanas al frente de batalla.

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Ya hay dos fallecidos tras el ataque matutino a la gasolinera de Kiev”, declaró el alcalde Vitali Klitschko en las redes sociales.

Los servicios de emergencia difundieron imágenes de la zona de surtidores calcinada y aún humeante tras el ataque con drones.

Un ataque con drones rusos contra una gasolinera en Kiev dejó dos muertos y cuatro hospitalizados (REUTERS/Alina Smutko)
Un ataque con drones rusos contra una gasolinera en Kiev dejó dos muertos y cuatro hospitalizados (REUTERS/Alina Smutko)

El gigante petrolero ucraniano Ukrnafta informó que dos de sus gasolineras fueron alcanzadas simultáneamente el viernes por la mañana. “Se trata de otro ataque deliberado contra instalaciones civiles que abastecen a la población de combustible y bienes esenciales”, escribió en redes sociales su director ejecutivo, Bogdan Kukura.

Estos ataques no tienen ningún objetivo militar. Es terror contra la población civil”, añadió.

Estos ataques contra las gasolineras se producen tras semanas en las que Rusia ha lanzado sobre Kiev un nuevo tipo de dron más rápido y propulsado por motores a reacción, utilizado también para atacar centros logísticos, almacenes y cadenas de suministro comercial.

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Estos aparatos alcanzan velocidades de hasta 600 kilómetros por hora y resultan más difíciles de interceptar para las defensas aéreas de Ucrania.

“El objetivo principal de estos ataques es paralizar la actividad económica y dificultar enormemente el transporte de cualquier mercancía a cualquier lugar”, declaró a la televisión local Igor Koziy, experto militar del Instituto de Cooperación Euroatlántica de Kiev.

Una mujer y su hija se sientan en el lugar donde se encontraba un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Una mujer y su hija se sientan en el lugar donde se encontraba un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Rusia volvió a atacar durante la pasada noche con misiles y drones empresas del complejo militar industrial o que dan servicios a las Fuerzas Armadas de Ucrania, centros logísticos o instalaciones portuarias en Kiev, Jmelintski, Dnipropetróvsk y Odesa, según informó hoy el mando castrense ruso.

“Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques combinados contra empresas, centros logísticos, centros de datos y puertos marítimos en Ucrania, así como contra embarcaciones utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, indicó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

Añadió que fueron lanzados misiles de alta precisión de emplazamiento aéreo y drones de ataque.

Según los militares rusos, en Kiev y la región fueron alcanzados el centro de datos “Be-Mobile”, “que facilita el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos —incluida información de inteligencia— y da soporte a las operaciones de equipos de red para las Fuerzas Armadas de Ucrania” y el centro logístico Hostomel, que almacenaba y distribuía componentes de drones de largo y medio alcance.

Los bomberos trabajan en el lugar donde se encontraba un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Los bomberos trabajan en el lugar donde se encontraba un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

En la región de Jmelnitski fue atacado un centro logístico de Nova Poshta, que almacenaba y distribuía drones de ala fija y sus componentes, mientras que en Dnipropetrovsk fue alcanzado el centro logístico Dnipro, con el mismo propósito.

También fueron alcanzados objetivos en la portuaria ciudad de Odesa y la región, en particular, una planta automotriz para la reparación y mantenimiento de equipamiento bélico ucraniano, y un almacén de componentes de drones de fabricación extranjera, ubicado en la localidad de Vizirka, según Defensa.

En el puerto de Chornomorsk las fuerzas rusas atacaron dos buques de carga seca que transportaban suministros militares, y una lancha, además de depósitos de combustible y lubricantes y un almacén con suministros destinados el Ejército ucraniano.

Finalmente, un buque de carga con suministros militares fue alcanzado por el fuego ruso en alta mar mientras se dirigía a Odesa.

Según las autoridades ucranianas, esta noche Rusia volvió a atacar la capital, dañando un edificio de nueve plantas e hiriendo a ocho personas, indicó la administración militar de la urbe.

(Con información de AFP y EFE)

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