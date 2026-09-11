Mercados: suben los bonos argentinos y el riesgo país cae su nivel mínimo en un mes

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Los principales indicadores de Wall Street avanzan este viernes entre 0,7% y 1% después de conocido un dato de inflación en los EEUU alineado con las expectativas y en un marco de bajas para las cotizaciones del petróleo.

A las 12:10 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recorta un 0,6%, en los 3.140.000 puntos, luego de subas en las anteriores tres ruedas operativas, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben un 0,2% en promedio. El riesgo país de JP Moran resta cinco unidades para la Argentina, en los 486 puntos básicos, un nivel mínimo desde el 14 de agosto,

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Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street hay números mixtos. Del lado ganador destaca la suba de 3,2% en los títulos de Satellogic.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:10 horas)

La inflación de Agosto en Estados Unidos fue de 0,4% mensual, en línea con lo esperado.

“Tal como se anticipaba, la variación en el nivel de precios se aceleró desde 0,1% de julio producto, principalmente, de una aceleración en los precios del petróleo y combustibles, los cuales empujaron al componente de energía a 2,1% mensual, desde -1,5% en julio. Los servicios excluyendo energía se aceleraron a 0,3% mensual desde 0,2% en julio, con el componente de vivienda aumentando 0,3% desde 0,1% en el mes anterior. Los precios de los alimentos mantuvieron la misma variación que en julio (+0,1% mensual)”, indicó el equipo de Research de Balanz.

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“Los datos de inflación núcleo, que excluyen alimentos y bebidas, se aceleraron a 0,3% mensual desde 0,2%, superando a las expectativas de un incremento de 0,2%. En términos interanuales, la inflación total se mantuvo en 3,4%, tal como se esperaba, mientras que la núcleo se desaceleró a 2,4% desde 2,5% en julio. A pesar de la sorpresa en la variación mensual de la inflación núcleo, el dato interanual estuvo alineado con las expectativas”, agregaron desde Balanz.

El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre registra una caída superior al 2% y cotiza a USD 105,20, después de dispararse el jueves más de un 6%, pendiente de las tensiones en Oriente Medio.

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Las acciones petroleras de la Argentina exhibían comportamiento dispar: YPF sube 1%, a USD 56,63 por ADR, muy cerca de su máximo histórico, mientras que Vista Energy recorta un 2,6 por ciento.

El precio del crudo abrió este viernes casi plano, por encima de los USD 107 -su nivel máximo desde mediados de mayo-, aunque desde primera hora de la mañana ha comenzado una senda descendente con la que intenta romper con cinco sesiones al alza.

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En las últimas semanas, el precio del crudo se incrementó ante los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, lo que aumentó los temores a nuevas interrupciones en el suministro de petróleo.

Justo este viernes, se publicó que los ministros de Exteriores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) prevén reunirse con su homólogo iraní el próximo lunes en la ciudad omaní de Salalah para abordar un acuerdo sobre el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

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Según publicó este viernes el Financial Times, Irán y Omán ultiman un pacto provisional que contempla establecer un corredor para el tránsito de buques comerciales por el estrecho, de forma que las embarcaciones entrarían por aguas iraníes y saldrían principalmente por territorio omaní.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que la demanda mundial de petróleo caerá en 2,5 millones de barriles diarios en 2026, una revisión a la baja de 940.000 barriles diarios respecto al mes pasado.

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Este descenso lo achaca al estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, del que dice que retrasa la normalización de los flujos de crudo e impacta en los precios.