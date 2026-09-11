Retiran cerca de 120 kilos de snacks por contener un ingrediente de cerdo importado desde Colombia: estos son los dos productos afectados

Estados Unidos retiró cerca de 120 kilogramos de productos De Todito con chicharrón de cerdo importado desde Colombia por una restricción de exportación cárnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el retiro de aproximadamente 120 kilogramos de productos De Todito que contienen chicharrón de cerdo importado desde Colombia. La medida, anunciada el 9 de septiembre de 2026, afecta a bolsas distribuidas en Nueva Jersey y Utah, debido a que el país de origen no está habilitado para exportar productos cárnicos al mercado estadounidense, según el organismo federal.

El retiro fue emitido contra El Eden Import Distributor Corp., una firma con sede en Long Island City, Nueva York. De acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), los productos alcanzados ingresaron a Estados Unidos el 28 de julio de 2026 y fueron enviados a un distribuidor de Nueva Jersey y a comercios minoristas de ese estado y de Utah.

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La autoridad federal indicó que no recibió informes confirmados de enfermedades ni lesiones relacionados con el consumo de los productos. El caso se originó tras una denuncia de un consumidor y se vincula con las condiciones de importación de alimentos que contienen carne de cerdo, no con la detección de bacterias, virus, parásitos u otros patógenos en los snacks, según el comunicado del FSIS.

¿Qué productos De Todito fueron retirados en Estados Unidos?

El retiro alcanza a dos presentaciones de 45 gramos de la marca De Todito, una línea de snacks que combina papas fritas, plátanos deshidratados, chicharrones y otros productos. Según el FSIS, las bolsas incluidas en la medida contienen ingredientes de las marcas “Chicharrón Americano Jacks”, “Margarita” y “Natu Chips”.

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La primera variedad identificada por la agencia es “De Todito Natural”, en bolsa de aluminio de 45 gramos. La segunda corresponde a “De Todito BBQ”, también en envase de aluminio de 45 gramos. El aviso oficial no especifica números de lote, fechas de vencimiento ni códigos de producción de las unidades alcanzadas.

El FSIS señaló que los productos sujetos al retiro no llevan marcas de importación en sus etiquetas. Esa ausencia forma parte de los elementos identificados por la agencia en su investigación sobre el ingreso de los alimentos que contienen chicharrón de cerdo procedente de Colombia.

La cantidad incluida en el retiro es de aproximadamente 264 libras, equivalentes a cerca de 120 kilogramos. El organismo estadounidense indicó que parte de los productos podría permanecer en despensas de consumidores, por lo que pidió revisar los envases antes de consumirlos.

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El FSIS anunció el retiro el 9 de septiembre de 2026 y señaló que las bolsas De Todito fueron distribuidas en Nueva Jersey y Utah. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Estados Unidos retiró los productos con chicharrón de Colombia?

El motivo del retiro está relacionado con la procedencia del ingrediente cárnico. Según el FSIS, los chicharrones incluidos en las bolsas fueron producidos en Colombia, un país que no reúne los requisitos de elegibilidad para exportar carne o productos cárnicos a Estados Unidos.

El anuncio del Departamento de Agricultura estadounidense se refiere de forma específica a productos que contienen cerdo. Aunque los envases también incluyen papas fritas, plátanos y otros alimentos, la presencia de chicharrón somete a las bolsas a las normas aplicables a la importación de productos de origen animal.

El FSIS supervisa la seguridad e inspección de carnes, aves de corral y ciertos productos de huevo en Estados Unidos. Por ese motivo, la notificación fue difundida por esa agencia del Departamento de Agricultura y no por la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas en inglés como FDA.

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La autoridad no informó que las bolsas hubieran dado positivo en pruebas de contaminación microbiológica. El comunicado indica que el problema consiste en que los productos con ingredientes porcinos ingresaron desde un país que no está autorizado a exportar esas mercancías al territorio estadounidense.

¿Dónde se vendieron los snacks De Todito alcanzados por el retiro?

Los productos importados el 28 de julio fueron enviados a un distribuidor de Nueva Jersey, según la información oficial. Además, llegaron a comercios minoristas ubicados en Nueva Jersey y Utah, los dos estados señalados de forma expresa en la notificación del FSIS.

El organismo no publicó en el aviso inicial los nombres de los establecimientos que recibieron los productos. El FSIS indicó que, cuando disponga de esa información, podrá incorporar una lista de distribución minorista a su portal de retiros y alertas alimentarias.

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La falta de una lista de comercios obliga a los consumidores a identificar los productos mediante la descripción oficial. Las personas que tengan bolsas de 45 gramos de De Todito Natural o De Todito BBQ con chicharrón deben comprobar si coinciden con las presentaciones incluidas en el anuncio federal.

La empresa responsable del retiro es El Eden Import Distributor Corp., radicada en Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. El FSIS consignó a Humberto Gallego, propietario de la compañía, como contacto para consultas de consumidores y medios sobre la medida.

El Eden Import Distributor Corp., con sede en Long Island City, Nueva York, quedó identificada como la empresa responsable del retiro de los snacks De Todito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo detectó el FSIS el problema con los productos importados?

El FSIS informó que la investigación comenzó después de recibir una denuncia de un consumidor sobre snacks De Todito importados desde Colombia. La queja se refería a productos que contenían plátanos deshidratados, papas fritas y chicharrones de cerdo.

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A partir de esa comunicación, la autoridad federal revisó la condición de los productos y determinó que contenían ingredientes cárnicos procedentes de Colombia. El organismo concluyó que esos artículos no podían ingresar al mercado estadounidense bajo las normas vigentes para importaciones de carne y aves de corral.

El comunicado no detalla la identidad del consumidor ni el lugar donde se presentó la denuncia. Tampoco informa cuántas bolsas motivaron la investigación o si las autoridades localizaron unidades fuera de los canales de distribución descritos en la notificación.

El procedimiento forma parte de los mecanismos de vigilancia del FSIS sobre productos de carne, aves y huevo. La agencia dispone de un sistema digital de denuncias para consumidores que detecten posibles irregularidades en alimentos incluidos dentro de su competencia regulatoria.

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¿Hay enfermedades relacionadas con las bolsas de De Todito retiradas?

El FSIS informó que no hay casos confirmados de enfermedades ni lesiones relacionados con el consumo de los productos incluidos en el retiro. La agencia recomendó a cualquier persona que tenga dudas sobre un posible problema de salud que consulte a un profesional sanitario.

La ausencia de casos informados no modifica la recomendación oficial. El organismo pidió que los consumidores no ingieran las bolsas alcanzadas por la medida, incluso si el envase parece estar intacto o si el producto fue adquirido antes de la publicación del retiro.

“Los consumidores que hayan comprado estos productos no deben consumirlos”, indicó el FSIS en su comunicado. La agencia añadió que las personas pueden tirar los envases o devolverlos al lugar de compra, como parte de la respuesta dirigida a retirar las unidades que aún permanezcan en hogares.

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La notificación no establece una relación entre el retiro y una alerta por listeria, salmonela, ciclospora u otro agente infeccioso. La causa indicada por el organismo se limita a la importación de chicharrón de cerdo desde un país no habilitado para exportar productos cárnicos a Estados Unidos.

El FSIS indicó que los productos De Todito retirados no llevan marcas de importación en sus etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores de Nueva Jersey y Utah?

Las personas que compraron bolsas de 45 gramos de De Todito Natural o De Todito BBQ con chicharrón deben revisar los productos y compararlos con la descripción publicada por el FSIS. La medida afecta a las presentaciones que contienen “Chicharrón Americano Jacks”, “Margarita” y “Natu Chips”.

El organismo federal recomienda no consumir las unidades que coincidan con esa información. Los compradores pueden desechar los productos o devolverlos al comercio donde los adquirieron, de acuerdo con las instrucciones de la agencia estadounidense.

El FSIS señaló que realiza controles para verificar que las empresas notifiquen el retiro a sus clientes y adopten medidas para que las unidades ya no estén disponibles para los consumidores. Ese proceso incluye comprobaciones sobre la respuesta de distribuidores y comercios que recibieron los artículos.

La agencia mantiene activo el aviso sobre el retiro de los productos De Todito. Los consumidores pueden seguir las actualizaciones en el registro oficial del FSIS, donde podrían publicarse nuevos datos sobre la distribución minorista o las acciones tomadas por la empresa importadora.