Wardogs arrasa en Steam con 340.000 jugadores simultáneos y servidores caídos

Wardogs, de Bulkhead

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Wardogs, el nuevo shooter militar de Bulkhead, vendió más de 1,25 millones de copias durante sus primeras 12 horas en acceso anticipado para Steam. El estreno, ocurrido el jueves 10 de septiembre de 2026, reunió a más de 340.000 jugadores simultáneos y provocó el colapso de los servidores, una demanda muy superior a la prevista por el estudio.

Un estreno que superó las previsiones de Bulkhead

Antes del lanzamiento, Bulkhead calculaba que Wardogs podía congregar a unos 5.000 usuarios al mismo tiempo. La respuesta real multiplicó esa meta por más de 68: según los registros de SteamDB, el juego alcanzó un máximo de 340.171 jugadores concurrentes, es decir, personas conectadas y jugando a la vez.

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Esa cifra ubicó al shooter en el puesto 46 entre los títulos con mayor pico simultáneo registrado en la historia de Steam, de acuerdo con las métricas disponibles en la base de datos. El resultado llegó antes de su primer fin de semana completo en el mercado, un periodo que suele concentrar más actividad porque una mayor cantidad de jugadores dispone de tiempo libre.

La demanda tuvo una consecuencia inmediata. Los servidores no pudieron absorber el volumen de conexiones y colapsaron durante la noche del jueves. Wardogs estuvo así cerca de quedar temporalmente bloqueado por una cantidad de usuarios que estaba muy por encima de la capacidad contemplada para el debut.

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Las ventas avanzaron al mismo ritmo. Bulkhead confirmó más de 1,25 millones de unidades en apenas 12 horas, una cifra especialmente significativa porque Wardogs todavía no es un producto terminado. El acceso anticipado permite comprar y jugar una versión en desarrollo mientras el equipo incorpora contenido, corrige errores y modifica sistemas a partir de los datos y comentarios de la comunidad.

Joe Brammer, CEO de Bulkhead, calificó como una locura haber vendido más de un millón de copias durante el lanzamiento. El responsable explicó que el estudio pasó meses comunicando qué podían esperar los jugadores e incluso publicó un video con diez motivos para no comprarlo. La intención era dejar claras las limitaciones de esta etapa antes de cobrar por ella.

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Qué recibirá Wardogs durante el acceso anticipado

Bulkhead planea mantener Wardogs en acceso anticipado durante uno o dos años. En ese periodo, el shooter recibirá mejoras y actualizaciones de contenido, aunque el estudio todavía no detalló un calendario ni confirmó cuál será la primera gran incorporación.

Los planes anunciados incluyen nuevos mapas, armas y vehículos. El equipo también quiere desarrollar sistemas de profesión más profundos y añadir temporadas que ofrezcan objetivos fuera de las partidas convencionales. Bulkhead busca así dar razones para regresar al juego y sostener el progreso a largo plazo, más allá de entrar a una sesión, combatir y abandonarla al terminar.

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El estudio deberá trabajar al mismo tiempo sobre la estabilidad técnica. El pico de más de 340.000 usuarios mostró una escala muy distinta a la contemplada antes del estreno, por lo que la capacidad de los servidores será uno de los puntos inmediatos que afectarán a quienes ya compraron el título. Las fuentes no especifican cuándo quedarán resueltos los problemas ni qué medidas concretas adoptará Bulkhead.

El contraste define el inicio de Wardogs: sus cifras comerciales garantizan una comunidad inicial amplia, pero el colapso demuestra que el crecimiento también puede impedir el acceso al producto. Al tratarse de una versión en desarrollo, los compradores deberán convivir con cambios, fallos y ajustes mientras avanza la producción.

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Wardogs, de Bulkhead

La versión para consolas llegará en 2028

Durante todo el acceso anticipado, Wardogs será exclusivo de PC mediante Steam. Bulkhead confirmó que las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series están previstas para 2028, por lo que los usuarios de consolas tendrán una espera de aproximadamente dos años desde el estreno inicial.

La fecha coincide con el margen de uno o dos años estimado para completar el acceso anticipado. La intención es terminar esta fase en PC antes de trasladar el juego a otros dispositivos, lo que permite al equipo concentrar recursos en una sola versión mientras amplía contenido y resuelve los problemas técnicos.

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Las plataformas definitivas todavía podrían cambiar. La llegada prevista para 2028 deja abierta la posibilidad de que Sony o Microsoft hayan avanzado hacia una nueva generación de hardware para entonces. Bulkhead mantiene por ahora a PlayStation 5 y Xbox Series como los sistemas anunciados, sin fechas más precisas ni información sobre posibles pruebas previas en consolas.

Wardogs continúa disponible en acceso anticipado para PC, con más de 1,25 millones de copias vendidas en sus primeras 12 horas y un máximo registrado de 340.171 jugadores simultáneos.

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