Crimen y Justicia

Juicio a “Pity” Álvarez: Casación rechazó la recusación de los jueces y se reanudará el debate

El magistrado Gustavo Bruzzone sostuvo que la defensa no aportó “puntos de apoyo concretos” para dudar de la imparcialidad del TOC N°29. Los fundamentos de la resolución que destrabó el proceso

Juicio Pity Alvarez
Pity Álvarez en el juicio (Foto Maximiliano Luna)
Guardar

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó la recusación presentada por la defensa de “Pity” Álvarez contra los tres jueces que llevan adelante el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Tras conocerse la decisión, el TOC N°29 dispuso que el debate se reanudará el próximo lunes 14 de septiembre a las 11.

La resolución fue dictada por el juez de Casación Gustavo Bruzzone, quien intervino de manera unipersonal y desestimó el pedido de apartamiento de Rodolfo Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro

PUBLICIDAD

En la resolución de 11 páginas, a la que accedió Infobae, el magistrado sostuvo que la defensa “no logra demostrar” que se configure alguna de las causales de recusación previstas en el Código Procesal Penal ni que existan circunstancias que permitan inferir razonablemente “un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva”.

Bruzzone consideró que, pese a “la extensión y detalle” de los argumentos presentados, los abogados del músico se limitaron a manifestar su desacuerdo con decisiones adoptadas por el tribunal durante el debate que, por sí mismas, no implicaron un adelantamiento de opinión.

PUBLICIDAD

Según el escrito, la defensa tampoco aportó “puntos de apoyo concretos” que permitieran considerar razonablemente configurado el temor de parcialidad que alegó para pedir el apartamiento de los magistrados.

pity alvarez
El músico en el juicio

¿Qué había planteado la defensa del músico?

La recusación fue presentada el 7 de septiembre por Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, quienes sostuvieron que una serie de episodios ocurridos durante el juicio, considerados en conjunto, generaban en Álvarez un temor objetivo sobre la imparcialidad del TOC N°29.

Entre otros puntos, cuestionaron las decisiones adoptadas en torno a la salud del músico: el rechazo a incorporar un informe del médico Rafael Herrera Milano, la negativa a escucharlo y a disponer una nueva evaluación. También invocaron la descompensación que sufrió “Pity” el 2 de septiembre y un nuevo certificado médico que, según afirmaron, advertía que no podía descartarse un riesgo para su vida.

Además, aseguraron que durante una audiencia intentaron ingresar dos veces a un recinto donde estaban integrantes del tribunal y el fiscal y no pudieron hacerlo, circunstancia que consideraron un posible indicio de afectación de la “igualdad de armas”. Aclararon, sin embargo, que no cuestionaban la honorabilidad de los magistrados, sino el derecho de su cliente a dudar de la imparcialidad del tribunal frente al conjunto de situaciones planteadas.

La respuesta de Casación

Bruzzone señaló que la recusación no puede funcionar como una vía para revisar decisiones judiciales con las que una parte está en desacuerdo. En ese sentido, recordó que la defensa tiene a su alcance los mecanismos procesales para impugnar aquellas resoluciones que considere perjudiciales y destacó que, según surge del expediente, ya hizo uso de esas herramientas durante el proceso.

Con esos argumentos, el camarista rechazó la recusación de Goerner, Ramos Padilla y Navarro y ordenó devolver el incidente al tribunal que lleva adelante el juicio.

Una vez recibido el expediente, el TOC N°29 notificó a las partes que el debate oral y público continuará este lunes 14 de septiembre, a las 11, en la sala de audiencias del tribunal.

Temas Relacionados

Últimas noticiasJuicio a Pity ÁlvarezPity Álvarez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia reconstruyó lo que hizo Callejero Fino 48 horas antes de su detención, confirmó que el arma era de él y liberó a su primo

Así lo decidió el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa, que en las próximas horas reformulará la acusación al cantante y volverá a indagarlo

La Justicia reconstruyó lo que hizo Callejero Fino 48 horas antes de su detención, confirmó que el arma era de él y liberó a su primo

Alerta por una estafa que ofrece celulares y televisores por SMS: cómo funciona el engaño de los falsos puntos

La estafa utiliza mensajes que simulan comunicaciones de compañías telefónicas y ofrecen supuestos premios a cambio de puntos próximos a vencer

Alerta por una estafa que ofrece celulares y televisores por SMS: cómo funciona el engaño de los falsos puntos

La inédita droga de alto poder que le encontraron a una dealer prófuga en La Plata: su cómplice es su abuelo jubilado

Se trata de la brolanfetamina, un potente alucinógeno casi nunca visto en las redadas narco en el país. Los efectos que provoca y el misterio de cómo llegó a la capital provincial

La inédita droga de alto poder que le encontraron a una dealer prófuga en La Plata: su cómplice es su abuelo jubilado

Cómo hizo el FBI para descubrir a través de ChatGPT que un chico de Quilmes planeaba matar a sus compañeros

Uno de los auxiliares de la Fiscalía que tiene a su cargo la investigación explicó cómo llegaron a la casa del menor en el sur del conurbano tras recibir una alerta del organismo estadounidense

Cómo hizo el FBI para descubrir a través de ChatGPT que un chico de Quilmes planeaba matar a sus compañeros

Juicio por Loan: el ex comisario Maciel dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

El ex comisario de 9 de Julio, uno de los acusado de la desaparición del chico, declaró ayer y aseguró que Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña “son los responsables”. Volverá a hablar la próxima semana

Juicio por Loan: el ex comisario Maciel dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

DEPORTES

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

La Fundación River Plate inauguró la iluminación de la cancha del único club de Purmamarca

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

La reacción de Kylian Mbappé a sus memes de “El Dictador” y una profunda reflexión: “Hay falta de conciencia política y humana”

El argentino Varrone chocó contra el muro y detuvo la sesión: hubo cuatro banderas rojas en media hora de qualy en la Fórmula 2

TELESHOW

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Agradece las muestras de cariño”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

La inesperada propuesta laboral de Carmen Barbieri a Evelyn Botto: “No estoy para eso”

INFOBAE AMÉRICA

La Aurora, el Zoológico Nacional de Guatemala incorpora a dos leones blancos africanos procedentes de Sudáfrica

La Aurora, el Zoológico Nacional de Guatemala incorpora a dos leones blancos africanos procedentes de Sudáfrica

Dos hermanos nicaragüenses pierden la vida en trágico incidente con materiales peligrosos en EE.UU.

Las autoridades de Guatemala decomisaron 624 paquetes de cocaína en Escuintla

Ecuador incorpora 500 patrulleros a la Policía en una inversión de USD 24,3 millones

Los incendios en maleza subieron 51% en El Salvador en medio de la sequía y el calor extremo