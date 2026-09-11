Juicio a “Pity” Álvarez: Casación rechazó la recusación de los jueces y se reanudará el debate

Pity Álvarez en el juicio (Foto Maximiliano Luna)

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La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó la recusación presentada por la defensa de “Pity” Álvarez contra los tres jueces que llevan adelante el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Tras conocerse la decisión, el TOC N°29 dispuso que el debate se reanudará el próximo lunes 14 de septiembre a las 11.

La resolución fue dictada por el juez de Casación Gustavo Bruzzone, quien intervino de manera unipersonal y desestimó el pedido de apartamiento de Rodolfo Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro

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En la resolución de 11 páginas, a la que accedió Infobae, el magistrado sostuvo que la defensa “no logra demostrar” que se configure alguna de las causales de recusación previstas en el Código Procesal Penal ni que existan circunstancias que permitan inferir razonablemente “un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva”.

Bruzzone consideró que, pese a “la extensión y detalle” de los argumentos presentados, los abogados del músico se limitaron a manifestar su desacuerdo con decisiones adoptadas por el tribunal durante el debate que, por sí mismas, no implicaron un adelantamiento de opinión.

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Según el escrito, la defensa tampoco aportó “puntos de apoyo concretos” que permitieran considerar razonablemente configurado el temor de parcialidad que alegó para pedir el apartamiento de los magistrados.

El músico en el juicio

¿Qué había planteado la defensa del músico?

La recusación fue presentada el 7 de septiembre por Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, quienes sostuvieron que una serie de episodios ocurridos durante el juicio, considerados en conjunto, generaban en Álvarez un temor objetivo sobre la imparcialidad del TOC N°29.

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Entre otros puntos, cuestionaron las decisiones adoptadas en torno a la salud del músico: el rechazo a incorporar un informe del médico Rafael Herrera Milano, la negativa a escucharlo y a disponer una nueva evaluación. También invocaron la descompensación que sufrió “Pity” el 2 de septiembre y un nuevo certificado médico que, según afirmaron, advertía que no podía descartarse un riesgo para su vida.

Además, aseguraron que durante una audiencia intentaron ingresar dos veces a un recinto donde estaban integrantes del tribunal y el fiscal y no pudieron hacerlo, circunstancia que consideraron un posible indicio de afectación de la “igualdad de armas”. Aclararon, sin embargo, que no cuestionaban la honorabilidad de los magistrados, sino el derecho de su cliente a dudar de la imparcialidad del tribunal frente al conjunto de situaciones planteadas.

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La respuesta de Casación

Bruzzone señaló que la recusación no puede funcionar como una vía para revisar decisiones judiciales con las que una parte está en desacuerdo. En ese sentido, recordó que la defensa tiene a su alcance los mecanismos procesales para impugnar aquellas resoluciones que considere perjudiciales y destacó que, según surge del expediente, ya hizo uso de esas herramientas durante el proceso.

Con esos argumentos, el camarista rechazó la recusación de Goerner, Ramos Padilla y Navarro y ordenó devolver el incidente al tribunal que lleva adelante el juicio.

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Una vez recibido el expediente, el TOC N°29 notificó a las partes que el debate oral y público continuará este lunes 14 de septiembre, a las 11, en la sala de audiencias del tribunal.