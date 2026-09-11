Murió un joven de 30 años tras ser atropellado por un colectivo en avenida Santa Fe

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Un hombre de 30 años murió este viernes tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en la avenida Santa Fe al 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, en el barrio porteño de Retiro.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron que, al llegar al lugar, los equipos médicos constataron que la víctima tenía lesiones incompatibles con la vida y confirmaron su fallecimiento. El hecho ocurrió durante la mañana y las circunstancias que derivaron en el impacto todavía son materia de investigación.

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Los investigadores, que intentan identificar a la víctima, aseguran que se trata de un hombre “en aparente situación de calle”. El caso quedó cargo del juzgado nacional en lo criminal y correccional 23, a cargo de Osvaldo Rappa.

El SAME confirmó la muerte del peatón en el lugar

Además de la intervención de las ambulancias, fue requerido el procedimiento de Factor Humano para el conductor de la unidad. Esa instancia busca analizar las decisiones, conductas, errores u omisiones que pudieron haber incidido en el siniestro.

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Un pasajero mayor de edad que viajaba en el colectivo recibió asistencia por lesiones leves, sin que se informara su traslado a un hospital. La Policía de la Ciudad desplegó una carpa de resguardo, como prevé el protocolo ante una muerte en la vía pública.

Otros tres hechos de tránsito dejaron heridos en la Ciudad

Durante la jornada también se registraron otros incidentes viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con información suministrada por fuentes del SAME.

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En la avenida Pueyrredón, entre avenida Córdoba y San Luis, un motociclista atropelló a un hombre de 73 años. El peatón fue atendido y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

En tanto, dos colectivos de las líneas 65 y 44 protagonizaron un choque en la avenida Cabildo, a la altura de José Hernández. Los equipos médicos asistieron a una mujer de 21 años, quien no requirió traslado.

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El tercer episodio ocurrió en la avenida Cramer y Congreso, donde una frenada brusca de un colectivo de la línea 151 provocó un traumatismo craneoencefálico a un niño de 4 años. El menor fue trasladado al Hospital Pirovano.