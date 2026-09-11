Sociedad

Murió un joven de 30 años tras ser atropellado por un colectivo en avenida Santa Fe

El hombre fue embestido por un interno de la línea 152 en una mañana en la que se reportaron varios accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

Guardar

Un hombre de 30 años murió este viernes tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en la avenida Santa Fe al 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, en el barrio porteño de Retiro.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron que, al llegar al lugar, los equipos médicos constataron que la víctima tenía lesiones incompatibles con la vida y confirmaron su fallecimiento. El hecho ocurrió durante la mañana y las circunstancias que derivaron en el impacto todavía son materia de investigación.

PUBLICIDAD

Los investigadores, que intentan identificar a la víctima, aseguran que se trata de un hombre “en aparente situación de calle”. El caso quedó cargo del juzgado nacional en lo criminal y correccional 23, a cargo de Osvaldo Rappa.

El SAME confirmó la muerte del peatón en el lugar

Además de la intervención de las ambulancias, fue requerido el procedimiento de Factor Humano para el conductor de la unidad. Esa instancia busca analizar las decisiones, conductas, errores u omisiones que pudieron haber incidido en el siniestro.

PUBLICIDAD

Un pasajero mayor de edad que viajaba en el colectivo recibió asistencia por lesiones leves, sin que se informara su traslado a un hospital. La Policía de la Ciudad desplegó una carpa de resguardo, como prevé el protocolo ante una muerte en la vía pública.

Atropellaron a un hombre en avenida santa fe

Otros tres hechos de tránsito dejaron heridos en la Ciudad

Durante la jornada también se registraron otros incidentes viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con información suministrada por fuentes del SAME.

En la avenida Pueyrredón, entre avenida Córdoba y San Luis, un motociclista atropelló a un hombre de 73 años. El peatón fue atendido y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

En tanto, dos colectivos de las líneas 65 y 44 protagonizaron un choque en la avenida Cabildo, a la altura de José Hernández. Los equipos médicos asistieron a una mujer de 21 años, quien no requirió traslado.

El tercer episodio ocurrió en la avenida Cramer y Congreso, donde una frenada brusca de un colectivo de la línea 151 provocó un traumatismo craneoencefálico a un niño de 4 años. El menor fue trasladado al Hospital Pirovano.

Temas Relacionados

SAMERetiroAccidente de tránsitoAccidente de tránsito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una pareja de Rosario fue detenida luego de que su hijo de 5 años fuera internado con cocaína en sangre

El nene ingresó el pasado martes al hospital Víctor J. Vilela con convulsiones. Tras los análisis realizados se detectó que tenía la sustancia en el cuerpo. Su padre y madre fueron aprehendidos y serán acusados por tentativa de homicidio

Una pareja de Rosario fue detenida luego de que su hijo de 5 años fuera internado con cocaína en sangre

Juicio a “Pity” Álvarez: Casación rechazó la recusación de los jueces y se reanudará el debate

El magistrado Gustavo Bruzzone sostuvo que la defensa no aportó “puntos de apoyo concretos” para dudar de la imparcialidad del TOC N°29. Los fundamentos de la resolución que destrabó el proceso

Juicio a “Pity” Álvarez: Casación rechazó la recusación de los jueces y se reanudará el debate

La Justicia reconstruyó lo que hizo Callejero Fino 48 horas antes de su detención, confirmó que el arma era de él y liberó a su primo

Así lo decidió el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa, que en las próximas horas reformulará la acusación al cantante y volverá a indagarlo

La Justicia reconstruyó lo que hizo Callejero Fino 48 horas antes de su detención, confirmó que el arma era de él y liberó a su primo

Autos eléctricos: qué obras necesita Argentina para ampliar su uso

La expansión de los vehículos eléctricos requiere más puntos de recarga en rutas y ciudades, además de adaptar edificios, estacionamientos y espacios públicos para facilitar su uso

Autos eléctricos: qué obras necesita Argentina para ampliar su uso

La inédita droga de alto poder que le encontraron a una dealer prófuga en La Plata: su cómplice es su abuelo jubilado

Se trata de la brolanfetamina, un potente alucinógeno casi nunca visto en las redadas narco en el país. Los efectos que provoca y el misterio de cómo llegó a la capital provincial

La inédita droga de alto poder que le encontraron a una dealer prófuga en La Plata: su cómplice es su abuelo jubilado

DEPORTES

La selección argentina femenina juega un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: cae 2 a 1

La selección argentina femenina juega un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: cae 2 a 1

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

La Fundación River Plate inauguró la iluminación de la cancha del único club de Purmamarca

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Agradece las muestras de cariño”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

INFOBAE AMÉRICA

El contrabando desde Nicaragua ya pesa en el gasto de los hogares en Costa Rica, según la Cámara de Comercio

El contrabando desde Nicaragua ya pesa en el gasto de los hogares en Costa Rica, según la Cámara de Comercio

La sequía amenaza la postrera y agrava la presión sobre los granos básicos en El Salvador

El Gobierno de Ecuador se reúne con las familias de los ocho pescadores desaparecidos del barco Fiorella tras casi ocho meses sin respuestas

¿Por qué el acceso al agua en Cuba depende cada vez más del dinero de cada familia?

La Aurora, el Zoológico Nacional de Guatemala incorpora a dos leones blancos africanos procedentes de Sudáfrica