Nicaragua

Dos hermanos nicaragüenses pierden la vida en trágico incidente con materiales peligrosos en EE.UU.

Lo que inició como una jornada habitual de trabajo en la planta Daybrook Fisheries terminó en tragedia cuando el joven Yasser Rizo Acevedo se desmayó dentro de un compartimento presuntamente impregnado con amoníaco

Yasser (26) y Elliott Rizo Acevedo (31), originarios de Managua, fallecieron tras quedar expuestos a un agente químico mientras realizaban labores operativas en Luisiana (Cortesía: TVesteli Canal).
Yasser (26) y Elliott Rizo Acevedo (31), originarios de Managua, fallecieron tras quedar expuestos a un agente químico mientras realizaban labores operativas en Luisiana (Cortesía: TVesteli Canal).
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Una profunda consternación y luto embargan a la comunidad nicaragüense tanto en el exterior como en su tierra natal, tras confirmarse el fallecimiento de los hermanos Yasser y Elliott Rizo Acevedo, de 26 y 31 años de edad respectivamente.

Los jóvenes migrantes perdieron la vida de manera simultánea el pasado miércoles 4 de septiembre durante un grave incidente laboral con sustancias químicas peligrosas, ocurrido en las instalaciones de una importante planta procesadora de pescado en el estado de Luisiana, Estados Unidos.

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Los hermanos Rizo Acevedo, originarios del municipio de Managua, residían desde hacía varios años en la ciudad de Gretna, donde buscaban forjar un mejor futuro laboral.

Sin embargo, lo que prometía ser una jornada de trabajo habitual se transformó en una desgarradora tragedia que hoy genera indignación y reclamos de justicia por parte de sus familiares y allegados.

Según los reportes de las autoridades, el suceso tuvo lugar en la localidad de Empire, dentro de la Parroquia de Plaquemines. Las víctimas se encontraban realizando labores operativas de descarga en el muelle industrial de la empresa Daybrook Fisheries, una conocida firma procesadora de productos pesqueros.

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De acuerdo con las versiones preliminares proporcionadas por testigos en el lugar hacia los medios locales de Luisiana, la emergencia se desencadenó mientras los jóvenes operaban en una de las embarcaciones o compartimentos de almacenamiento de la planta.

Válvula metálica con escarcha, manómetro y cartel de seguridad NFPA 704 con la leyenda Peligro Amoníaco Anhidro en tubería industrial.
Una válvula de control cubierta de escarcha regula la presión en una tubería industrial de amoníaco anhidro junto a una etiqueta de riesgo químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales hipótesis socioambientales y de seguridad operacional que manejan los trabajadores del sector sugiere que se habría aplicado una cantidad excesiva de amoníaco anhidro u otro agente químico refrigerante en el compartimento donde se guardaba el producto marítimo, con el objetivo de evitar su pronta descomposición.

Al ingresar uno de los hermanos al depósito afectado, la altísima concentración de vapores tóxicos le provocó una asfixia inmediata y la rápida pérdida del conocimiento. Al percatarse de la situación crítica, su hermano mayor intentó auxiliarlo de manera desesperada e ingresó al mismo compartimento.

Lamentablemente, al no contar con el equipo de protección adecuado ni con las condiciones de ventilación requeridas para espacios confinados, también sucumbió ante la extrema toxicidad del agente químico. Ambos fallecieron en el sitio de manera casi instantánea.

Dos hermanos de origen nicaragüense, de 26 y 31 años, perdieron la vida en un trágico accidente laboral ocurrido en una planta procesadora de pescado en Luisiana, Estados Unidos. El incidente involucró la exposición a materiales peligrosos y se encuentra bajo investigación.

Investigación de OSHA y la exigencia de justicia por parte de la familia

Tras el reporte de la emergencia laboral, personal de socorro y agentes de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Plaquemines se hicieron presentes en el muelle de Daybrook Fisheries para acordonar la escena e iniciar los protocolos de control de materiales peligrosos (HAZMAT).

De igual manera, especialistas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) abrieron un expediente formal de inspección e investigación para precisar las causas exactas del siniestro y verificar si se cumplían las normativas de seguridad laboral.

Hasta el momento, las autoridades policiales y de socorro han mantenido bajo reserva la causa exacta de los decesos y la identidad técnica de la sustancia involucrada, a la espera de que concluyan los análisis forenses y toxicólogos de rigor. Por su parte, la vocería de la empresa declaró que está cooperando plenamente con las agencias reguladoras y policiales para esclarecer las circunstancias que derivaron en esta fatalidad.

Sin embargo, la tragedia ha dejado desolada a la familia Rizo Acevedo en Managua y exigen a las autoridades de los EE.UU., una investigación exhaustiva, transparente e imparcial que determine las responsabilidades corporativas o fallas operativas correspondientes.

Mientras avanzan los peritajes forenses, la familia gestiona los trámites necesarios para lograr la repatriación de los cuerpos a Nicaragua y darles el último adiós en su tierra natal.

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