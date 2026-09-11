Guatemala

La Aurora, el Zoológico Nacional de Guatemala incorpora a dos leones blancos africanos procedentes de Sudáfrica

Son juveniles y comparten recinto, pero aún no se integran a la manada. El parque los incorpora a un manejo poblacional entre instituciones. La clave está en su origen genético y en lo que busca preservar

El Parque Zoológico Nacional La Aurora recibió a dos leones blancos africanos de un año procedentes de Sudáfrica.
Los ejemplares llegaron de líneas genéticas distintas, no son hermanos y cumplirán una adaptación de cuatro a seis meses antes de integrarse a la manada. (Zoológico La Aurora Gutemala)
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El Parque Zoológico Nacional La Aurora recibió a dos leones blancos africanos de un año, una hembra y un macho procedentes de Sudáfrica, cuya tonalidad clara responde al leucismo y no al albinismo. La pareja fue incorporada a un programa de manejo poblacional entre instituciones de conservación para sostener poblaciones con diversidad genética bajo cuidado profesional.

Los ejemplares llegaron desde líneas genéticas distintas y no son hermanos, una condición que busca evitar la consanguinidad en los planes de preservación. Por ahora no tienen nombre y permanecen en una etapa de adaptación antes de convivir con el resto de la manada, un proceso previsto para durar entre cuatro y seis meses.

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Yousef Talgi, gerente técnico de La Aurora, describió a los animales durante su presentación ante la prensa como “emblema de la conservación y de los animales silvestres”. Aunque ya recorren y descansan juntos en el recinto asignado, aún son juveniles: el macho alcanzará un peso de entre 200 y 240 kilogramos y la hembra pesará entre 120 y 160 kilogramos en la adultez.

La madurez reproductiva llegará entre los tres y cuatro años. Talgi los definió por ahora como “criaturas pequeñas”.

El leucismo, la variación genética detrás del pelaje claro

El color de los nuevos habitantes no implica que pertenezcan a una especie distinta. Ambos son leones africanos, Panthera leo, y su pelaje presenta una reducción de pigmentación causada por el leucismo, una condición genética que conserva el color en otras zonas del cuerpo.

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Los leones blancos fueron incorporados a un programa de manejo poblacional para sostener poblaciones con diversidad genética bajo cuidado profesional.
El Parque Zoológico Nacional La Aurora recibió a dos leones blancos africanos de un año procedentes de Sudáfrica. (Zoológico La Aurora Gutemala)

La nariz, los ojos y las marcas del rostro mantienen pigmentación, a diferencia de los animales albinos, que carecen de melanina. El Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica, conocido como SANBI, señala que los raros leones blancos hallados en la región de Lowveld son variantes genéticas y no ejemplares albinos.

En Sudáfrica existen pequeños grupos de estos leones en libertad debido a la expresión natural de un gen recesivo. En los machos, el desarrollo de la melena alrededor de la cabeza, el cuello, los hombros y el pecho será una de las características más visibles a medida que crezcan.

Los leones se distinguen de tigres y jaguares por su organización social. Viven en manadas, establecen vínculos, defienden territorios, cooperan en actividades de alimentación y participan de forma compartida en la crianza de los cachorros.

Su rugido puede escucharse a más de ocho kilómetros en espacios abiertos. Esa vocalización permite a los integrantes de una manada localizarse y advertir a otros animales sobre los límites de su territorio.

Cuando disponen de suficientes presas, pueden descansar cerca de 20 horas al día. Cada individuo también posee una marca distintiva: el patrón de puntos donde nacen las vibrisas, conocidas como bigotes, es único y permite a los investigadores identificarlos mediante fotografías.

La conservación de Panthera leo y las nuevas actividades del parque

Los leones cumplen la función de grandes depredadores en los ecosistemas que habitan y contribuyen a regular las poblaciones de otras especies. Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a Panthera leo como vulnerable, debido a la reducción de sus poblaciones silvestres durante las últimas décadas.

La pérdida y fragmentación del hábitat, los conflictos entre personas y fauna silvestre, la caza furtiva, las enfermedades y el tráfico ilegal figuran entre las amenazas para la especie. La disponibilidad de presas naturales, la protección de las áreas donde vive y la disminución de los riesgos vinculados con actividades humanas forman parte de las medidas de conservación.

La llegada de la pareja se produjo pocos días después de que el zoológico anunciara la reproducción bajo cuidado humano de machorras, una especie de pez cuyo nombre científico es Atractosteus tropicus, en colaboración con el Centro de Conservación Marina.

Zoológico de Guatemala La Aurora informó que recibió a dos leones blancos africanos de un año procedentes de Sudáfrica, mismos que corresponden a Panthera leo y que su pelaje claro responde al leucismo, no al albinismo. (Parque Zoológico La Aurora)

El Teatro Animalia también estrenó una pantalla gigante de 10 por cuatro metros, con dimensiones equivalentes a las de una sala de cine. Allí se exhibe El ciclo de la sabana africana, una producción de Wild Immersion sobre el ecosistema de origen de los leones y las especies con las que comparten hábitat.

La proyección tiene funciones de martes a domingo a las 11:15, 12:15 y 14:15 horas, dura 15 minutos y cuenta con acceso gratuito. El teatro también ofrece un encuentro con aves del zoológico a las 11:30 horas, con un costo de Q5 por persona, y jornadas educativas para grupos escolares de martes a viernes desde las 9:00 horas.

Fundado en 1924 y administrado por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural, el Parque Zoológico Nacional La Aurora alberga más de 280 especies. La institución está acreditada ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y desarrolla programas de conservación dentro y fuera de los hábitats naturales, además de iniciativas de investigación y educación.

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