América Latina

Ecuador incorpora 500 patrulleros a la Policía en una inversión de USD 24,3 millones

La nueva flota será distribuida en los principales distritos y provincias del país

Los nuevos patrulleros de la Policía. (Ecuavisa)
Los nuevos patrulleros de la Policía. (Ecuavisa)
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El Gobierno de Ecuador entregó 500 nuevos patrulleros a la Policía Nacional, una flota que incluye 165 vehículos blindados y que representa una inversión anunciada de USD 24,3 millones. La entrega se produjo el 10 de septiembre, en medio del despliegue de una estrategia de seguridad que busca ampliar la capacidad operativa de las fuerzas estatales frente a las organizaciones criminales.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, de las 500 unidades incorporadas, 335 corresponden a camionetas destinadas al patrullaje y 165 son vehículos blindados. Estos últimos representan el 33% de la nueva flota.

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El Gobierno sostiene que la incorporación permitirá fortalecer la presencia policial en el territorio y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Los vehículos serán distribuidos de acuerdo con las necesidades operativas determinadas por la Policía Nacional, con énfasis en zonas donde las autoridades consideran que existe una mayor exposición de los agentes a hechos violentos.

Entre los territorios contemplados para la distribución están los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil, además de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Cañar, Orellana, El Oro, Azuay y Los Ríos. También se prevé que parte de los vehículos sea utilizada por unidades especializadas como la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA).

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Más de 70.000 policías están desplegados a escala nacional. (Ministerio del Interior)
Más de 70.000 policías están desplegados a escala nacional. (Ministerio del Interior)

La incorporación de los blindados fue uno de los elementos destacados por el presidente Daniel Noboa. Tras una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el mandatario señaló que se trataba de la primera vez que se incorporaba una cantidad de esta magnitud de patrulleros blindados a la Policía.

Esa afirmación debe ser entendida como una declaración del presidente. Los antecedentes de equipamiento de la fuerza pública muestran que Ecuador ya ha recibido vehículos blindados en años anteriores. En marzo de 2023, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, se informó de la entrega de 94 vehículos blindados para la fuerza pública, aunque solo 20 fueron destinados a la Policía. La diferencia está en que la actual adquisición contempla 165 patrulleros blindados dentro de una misma entrega para la institución policial.

El monto anunciado para los 500 vehículos equivale a un promedio matemático de USD 48.600 por unidad. Sin embargo, esa cifra no permite establecer el precio individual de cada patrullero, debido a que la flota combina vehículos convencionales y blindados y no se ha difundido un desglose oficial del costo por tipo de unidad.

Los operativos se desarrollaron en Guayaquil, Durán y Samborondón. (Policía Nacional)
Los operativos se desarrollaron en Guayaquil, Durán y Samborondón. (Policía Nacional)

Tampoco se ha detallado públicamente, hasta el 11 de septiembre, información contractual suficiente para determinar la marca y modelo de cada vehículo, el proveedor, el nivel específico de blindaje, las condiciones de garantía y mantenimiento o el costo individual de los componentes incluidos en la adquisición.

La entrega forma parte de una serie de incorporaciones de vehículos a la Policía durante los últimos meses. En marzo de 2025 fueron entregados 124 patrulleros para reforzar la seguridad en los ejes viales y, posteriormente, se anunció la incorporación de otros 234 vehículos patrulleros. En marzo de 2026, la Policía recibió además 190 patrulleros donados por empresas privadas.

Agentes de policía montan guardia mientras el juicio con cinco personas acusadas de participar en el asesinato del candidato presidencial anticorrupción ecuatoriano Fernando Villavicencio está a punto de comenzar, en Quito, Ecuador, 25 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro
Agentes de policía montan guardia mientras el juicio con cinco personas acusadas de participar en el asesinato del candidato presidencial anticorrupción ecuatoriano Fernando Villavicencio está a punto de comenzar, en Quito, Ecuador, 25 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro

El Gobierno ha vinculado estas inversiones con el fortalecimiento del denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia. En la misma jornada de la entrega de los nuevos patrulleros, el ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre resultados de operaciones recientes contra estructuras criminales, entre ellos detenciones e incautaciones de drogas, armas, municiones y explosivos.

La incorporación de los vehículos incrementa la capacidad logística de la Policía, pero por sí misma no permite establecer un efecto directo sobre los índices de homicidios u otros delitos. Para determinar el alcance de la inversión será necesario conocer además cómo se distribuirán las unidades, su disponibilidad efectiva para patrullaje y las condiciones de mantenimiento que tendrán durante su vida útil.

Con los 500 vehículos entregados, el Gobierno busca reforzar uno de los componentes más visibles de la seguridad pública: la presencia policial en las calles. El detalle de la contratación, sus proveedores y las especificaciones técnicas de los vehículos será determinante para dimensionar el alcance real de la adquisición.

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