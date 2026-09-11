Guatemala declara una alerta anaranjada nacional por la variabilidad climática y Totonicapán activa una alerta roja

Habitantes de Totonicapán atienden una reunión informativa sobre las alertas emitidas por la variabilidad climática y las pérdidas de cultivos en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró este 11 de septiembre la Alerta Anaranjada Nacional en Guatemala por la variabilidad climática, ante un escenario de inseguridad alimentaria, pérdida de cultivos y previsiones adversas de temperatura y precipitaciones que ya afecta a 138 municipios.

En paralelo, Totonicapán activó una Alerta Roja Departamental por la escasez de lluvias que impacta en las siembras y cosechas comunitarias.

PUBLICIDAD

La emergencia alcanza a 138 municipios del país, donde se registran daños asociados a las condiciones climáticas. La medida nacional busca reforzar la coordinación entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales para atender las necesidades de las poblaciones afectadas.

La declaración fue comunicada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en su comunicado de prensa número 28-2026.

La institución identificó como factores de riesgo la inseguridad alimentaria, las pérdidas agrícolas y el pronóstico desfavorable para lluvias y temperaturas.

La respuesta se desarrolla bajo el Plan Nacional de Respuesta, que articula las acciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la Secretaría Ejecutiva de Conred.

PUBLICIDAD

En los municipios con afectaciones permanecen activos los Centros de Operaciones de Emergencia municipales. Estos espacios concentran la coordinación de la respuesta, la recopilación de información, la identificación de necesidades y la gestión de los recursos disponibles.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala declara alerta anaranjada nacional ante afectaciones por la variabilidad climática en 138 municipios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ayuda municipal como primer nivel de respuesta

La entrega de recursos está regulada por el Protocolo Temporal para la Gestión, Solicitud y Atención de Recursos para la Respuesta a Emergencias por Variabilidad Climática. El mecanismo establece que cada municipio debe atender primero la situación con sus capacidades disponibles.

Cuando los recursos locales no alcanzan, la solicitud de apoyo pasa al nivel departamental. Si esa instancia tampoco puede cubrir las necesidades, la gestión se eleva al ámbito nacional.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Guatemala lidera el trabajo junto con las Coordinadoras Municipales y Departamentales para la Reducción de Desastres, conocidas como Comred y Codred. Estas estructuras conectan a las instituciones y autoridades de los distintos niveles territoriales durante la emergencia.

Conred indicó que mantiene el monitoreo en todo el país y pidió a la población hacer un uso responsable del agua. También recomendó proteger las fuentes de abastecimiento, evitar las quemas y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Totonicapán, bajo alerta roja por el déficit de precipitaciones

La situación en Totonicapán llevó a su Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres a decretar una Alerta Roja Departamental. La decisión busca activar los planes de respuesta, continuar la evaluación agrícola y vigilar los municipios donde se registran impactos.

PUBLICIDAD

La reunión que definió la medida fue presidida por el gobernador departamental, Pablo Yax, y contó con la participación del delegado departamental de Conred y representantes de las instituciones públicas que integran la Codred.

Personal del MAGA presentó los resultados de un monitoreo en campo realizado en las zonas agrícolas del departamento. La revisión confirmó efectos de la falta de lluvia sobre las siembras y las cosechas comunitarias.

Las autoridades precisaron que la evaluación sigue en curso y que todavía no existe una cuantificación de las pérdidas. Sin embargo, las afectaciones observadas durante el monitoreo respaldaron la elevación de la alerta departamental al nivel rojo.

PUBLICIDAD

La Gobernación Departamental de Totonicapán pidió a los hogares racionar el agua y evitar su desperdicio. La recomendación incluye resguardar los nacimientos de agua y manantiales comunitarios, además de conservar limpios y tapados los recipientes de almacenamiento.

La población también fue instada a seguir únicamente los comunicados oficiales de la Gobernación y de Conred, con el objetivo de evitar la circulación de información no verificada.