LLA trabaja en un proyecto propio por morosidad que apunta a la toma de nuevos créditos

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El oficialismo se vio obligado a tener que debatir la situación creciente de morosidad que hoy vive buena parte de la sociedad en el país. A pesar de que el Gobierno con el presidente Javier Milei a la cabeza se mantuvo firme en que el problema es “entre privados” y que el Estado no tenía que intervenir, la oposición logró avanzar en el Congreso y poner fecha para terminar el debate en las comisiones.

Luego de subirse a la sesión que había pedido la oposición y acompañar los emplazamientos para evitar una derrota en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza está trabajando en un proyecto propio para poder llevar al debate y tener una posición.

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“Estamos trabajando en un dictamen propio”, señaló a Infobae Santiago Pauli, el diputado libertario que preside la comisión de Finanzas, cabecera del debate en el plenario de comisiones junto a Defensa del Consumidor.

Aunque el legislador libertario evitó dar detalles sobre los puntos en los que está trabajando el oficialismo, la senadora de la misma fuerza, Patricia Bullrich, adelantó el modelo por donde está trabajando el oficialismo.

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La ex ministra de Seguridad, que fue la única que calificó como un “robo” las elevadas tasas, propuso implementar un “etiquetado frontal” obligatorio para los créditos financieros, similar al sistema de octógonos negros utilizado en los alimentos, que funcione para poner a los tomadores de créditos al tanto del costo real de los mismos. Su idea es que los préstamos de bancos y empresas fintech lleven advertencias claras para que se entienda exactamente las tasas y condiciones antes de endeudarse.

Una familia revisa facturas vencidas en Argentina, donde el 58,7 por ciento de los hogares recurre al financiamiento para sus gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta idea fue tomada por diputados libertarios cercanos a la senadora que son los que están trabajando en el texto a presentar.

Otro detalle que podría contar el proyecto en el que trabaja el bloque libertario es que la toma de créditos de manera digital tenga un doble conforme. Es decir, que quien lo toma tenga que aceptar los términos y condiciones en dos oportunidades antes de acceder al mismo.

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Este dato no es menor porque sustenta la idea del oficialismo que alguna vez esgrimió Milei que a nadie “le ponen una pistola en la cabeza” para tomar un crédito y endeudarse.

Desde la estrategia política, con esto La Libertad Avanza primero tiene algo propio para debatir y no solo los proyectos de la oposición. Además, también propone una salida a los socios parlamentarios.

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“Si hay sectores que no dan quórum a una sesión porque la pide el kirchnerismo, imagínate que no van a acompañar ningún proyecto. En ese esquema ellos van a tener algo para llevar al recinto y nosotros nada, lo que nos obligaría a tener que discutir solo lo que proponga la oposición. Con esto, tenemos proyecto propio, mostramos que hicimos algo para la gente y, además, le damos una opción a los socios parlamentarios”, agregó una fuente libertaria.

Los socios parlamentarios quedaron bastante molestos con el bloque que conduce Gabriel Bornoroni por la estrategia que aplicó LLA de habilitar la sesión. El bloque libertario ingresó al recinto y, aunque un pequeño grupo de sus diputados se sentó y sumó al quórum, la gran mayoría -incluyendo a las autoridades y sus referentes parlamentarios- se quedó de pie al lado de sus bancas a la espera de que la oposición junte el bloque. El PRO y la UCR definieron esperar fuera del recinto.

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“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR bastante molesto con el posicionamiento libertario. “Nosotros no habilitamos sesiones que pida el kirchnerismo”, agregó un legislador del PRO marcando una fuerte diferencia con el oficialismo.

La intención libertaria es llegar al martes 15, la primera reunión informativa, con el proyecto ya listo.