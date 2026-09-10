Nicaragua

Nicaragua prevé habilitar la portabilidad numérica entre noviembre y diciembre de 2027

Telcor iniciará en octubre de 2026 la ruta técnica para permitir el cambio de operador móvil sin perder la línea, con un plazo de preparación de 14 meses

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Ley 1223 de telecomunicaciones abrió en Nicaragua el camino para la portabilidad numérica, aunque su aplicación efectiva quedó prevista para fines de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ley 1223 de telecomunicaciones abrió la vía para que Nicaragua incorpore la portabilidad numérica, aunque su aplicación efectiva quedará para finales de 2027. La norma ha recibido cuestionamientos de organizaciones que alertan sobre sus efectos sobre la privacidad, los datos personales y la libertad de expresión.

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) prevé comenzar en octubre de 2026 el proceso técnico para habilitar el cambio de empresa móvil sin que el usuario deba abandonar su número. La institución estima que el servicio podría comenzar a funcionar entre noviembre y diciembre de 2027.

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Según informó Diario La Prensa, la portabilidad numérica permitirá que una persona pase de una compañía telefónica a otra y conserve la línea que ya utiliza. El cambio requerirá un trámite, pues no se aplicará de manera automática.

La directora general de Telcor, Nahima Janett Díaz Flores, explicó que la primera etapa incluirá una hoja de ruta para definir los aspectos técnicos y operativos necesarios para poner en marcha el sistema.

Tenemos como meta iniciar en octubre. Esto tiene que ser completamente público, nuestra ley nos obliga a publicarlo en La Gaceta”, afirmó Díaz.

Portabilidad numérica - OSIPTEL
Telcor prevé iniciar en octubre de 2026 el proceso técnico para que los usuarios de telefonía móvil cambien de empresa sin perder su número. (OSIPTEL)

La funcionaria indicó a Diario La Prensa que Telcor trabaja con las empresas que ofrecen telefonía móvil en Nicaragua y que ha encontrado disposición para garantizar ese derecho de los usuarios.

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El cambio de Claro a Tigo requerirá una solicitud del abonado

El mercado de telefonía móvil nicaragüense está concentrado en Claro y Tigo. Los usuarios que deseen trasladarse de una de esas empresas a la otra deberán realizar el procedimiento que se establezca para preservar su número.

Telcor pretende que el trámite pueda iniciarse a través de un mensaje de texto. La entidad plantea que el cambio se ejecute durante la madrugada para reducir las interrupciones en las comunicaciones.

La institución también busca que no existan restricciones para quienes opten por modificar su operador y mantener la misma línea. Las condiciones concretas del sistema quedarán sujetas a las definiciones técnicas y regulatorias de la hoja de ruta.

El plazo previsto para esa preparación es de 14 meses. La planificación deberá contemplar la coordinación operativa entre el regulador y las empresas de telefonía.

La norma sustituyó el régimen de telecomunicaciones vigente desde 1995

La Asamblea Nacional aprobó la Ley 1223, Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, en 2024. La legislación entró en vigor en noviembre de 2025 y reemplazó a la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales.

Portabilidad numérica - OSIPTEL
La Asamblea Nacional aprobó en 2024 la Ley 1223, que entró en vigor en noviembre de 2025 y sustituyó el régimen de telecomunicaciones vigente desde 1995. (OSIPTEL)

Díaz sostuvo que la actualización era necesaria para modernizar el marco regulatorio de las telecomunicaciones. También afirmó que Nicaragua fue pionera en Centroamérica al reconocer la portabilidad numérica como un derecho.

El reconocimiento legal todavía no se tradujo en una prestación disponible para los abonados. La futura puesta en funcionamiento dependerá de que Telcor complete las reglas y los mecanismos técnicos requeridos para el traslado de las líneas.

Panamá inició su proceso de portabilidad numérica en 2011. Costa Rica lo hizo en 2013, Honduras en 2014 y El Salvador en 2015.

Guatemala aprobó un decreto sobre el tema y se encontraba en fase de regulación. Nicaragua, por su parte, aún debe desarrollar el sistema que permitirá aplicar el derecho previsto por la Ley 1223.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia cuestionó otras disposiciones

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) cuestionó varios aspectos de la nueva legislación. La organización consideró que la norma consolida el control del Gobierno nicaragüense sobre el espacio digital.

Las objeciones se concentran en disposiciones sobre metadatos, geolocalización, bloqueo de sitios web y censura de medios de comunicación bajo argumentos de seguridad nacional.

La organización también alertó sobre posibles afectaciones a la protección de datos personales, la privacidad y la libertad de expresión. La directora de Telcor no se refirió a esos cuestionamientos al defender la modernización del marco normativo.

Los registros de Telcor muestran que la cantidad de usuarios de telefonía celular aumentó entre 2019 y 2025. La mayoría de las líneas corresponde a la modalidad prepago.

Las conexiones pospago representan una proporción menor del total. La portabilidad buscará que esos abonados puedan elegir otra compañía sin la necesidad de informar un número telefónico nuevo a sus contactos y servicios asociados.

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