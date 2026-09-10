El Parque Zoológico Nacional de Cuba cierra por tiempo indefinido a raíz de las fallas de agua y electricidad

La falta de agua en el Parque Zoológico Nacional de Cuba afecta la alimentación, la limpieza y la atención diaria de los animales./ (Parque Zoológico Nacional de Cuba)

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El Parque Zoológico Nacional de Cuba anunció su cierre por tiempo indefinido debido a problemas con el suministro de agua y electricidad, dos servicios indispensables para la alimentación, limpieza y atención diaria de los animales. El recinto, ubicada en La Habana, comunicó la suspensión a través de Facebook, aunque no precisó una fecha estimada de reapertura ni explicó qué medidas aplicará durante el período sin visitantes.

Según informó Periódico Cubano, el espacio señaló que la interrupción responde a dificultades operativas que afectan sus servicios. El anuncio renovó las dudas sobre la situación de las especies alojadas en el parque, que depende de ambos recursos para preparar comida, mantener condiciones sanitarias y asegurar el funcionamiento de áreas de cuidado y recintos.

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La falta de agua puede tener efectos directos en el bienestar de los animales. El recurso se requiere para su consumo, el aseo de jaulas y corrales, la limpieza de utensilios, la preparación de alimentos y la higiene de trabajadores y visitantes. Los cortes eléctricos también pueden alterar los sistemas de bombeo, refrigeración, iluminación y transporte interno.

La suspensión ocurre poco más de un año después de que un trabajador del zoológico describiera problemas de alimentación para varias especies. En agosto de 2025, el medio independiente 14ymedio publicó el testimonio de un empleado que afirmó que algunos animales podían pasar hasta dos días sin recibir comida.

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El zoológico de Cuba suspendió las visitas sin informar una fecha de reapertura ni un plan durante el cierre./ (Periódico Cubano)

El trabajador aseguró entonces que los leones recibían desperdicios procedentes de mataderos, como cabezas, patas, vísceras y pulmones de ganado. También sostuvo que el parque enfrentaba dificultades para conseguir caballos, que formaban parte de la alimentación de los carnívoros, por falta de combustible y dinero.

En ese reporte se difundieron imágenes de leones con signos de delgadez y de instalaciones vacías o con escasa presencia de ejemplares. La fuente consultada por 14ymedio afirmó que algunas especies ya se habían perdido y que la zona de safari no funcionaba regularmente entre semana porque la guagua destinada al recorrido presentaba problemas, asociados a la falta de combustible.

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Las dificultades tampoco se limitaron al Parque Zoológico Nacional. Fotografías, videos y denuncias ciudadanas han expuesto en los últimos años el deterioro de otros espacios de este tipo en Cuba. En agosto de 2026, CiberCuba informó sobre denuncias de hambre en zoológicos del país, con casos reportados en Matanzas y Las Tunas.

La crisis de servicios básicos agrava la situación

El cierre del zoológico coincide con una crisis de electricidad y agua que afecta a distintas provincias cubanas. De acuerdo con una nota de The Associated Press sobre el impacto de los apagones y la falta de agua en Cuba, las interrupciones eléctricas se extendieron durante 2026 y provocaron dificultades en el abastecimiento de agua, ya que los sistemas de bombeo requieren energía para operar.

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Un trabajador del Zoológico Nacional de Cuba afirmó que algunos animales podían pasar hasta dos días sin recibir comida./ (Parque Zoológico Nacional de Cuba)

El Gobierno cubano atribuye parte de las carencias al embargo de Estados Unidos y a las restricciones sobre el acceso a combustibles. El canciller Bruno Rodríguez afirmó el 7 de septiembre que el país solo había podido cumplir el 54.6% del plan eléctrico destinado a sectores económicos y que los hogares registraban interrupciones superiores a 20 horas en algunos casos, según el informe difundido por el diario oficial Granma.

En el caso del Zoológico Nacional, la interrupción de ambos suministros añade presión sobre una institución que ya había sido cuestionada por el estado de sus animales, la disponibilidad de alimentos y el mantenimiento de sus instalaciones. Hasta el momento, no se informó si las autoridades garantizaron un plan de contingencia para el agua, la electricidad y la comida de las especies durante el cierre.

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