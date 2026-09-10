Costa Rica

Experto cuestiona las jornadas de 12 horas en Costa Rica: “Más bien afecta la productividad”

Mientras el Congreso discute el proyecto de jornadas 4x3, un investigador de la Universidad Nacional advierte sobre posibles efectos en la productividad, la salud mental y la calidad de vida de los trabajadores.

Cinco personas con uniforme de laboratorio y gorros de protección miran un manual sobre una mesa con varios componentes de dispositivos médicos.
Costa Rica discute el proyecto de ley 24.290, que plantea jornadas excepcionales de cuatro días de trabajo de 12 horas y tres días de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El debate sobre las jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende la organización del tiempo de trabajo y alcanza temas como la productividad, la salud mental y la calidad de vida de los empleados.

En medio del avance legislativo del proyecto de ley 24.290, “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”, que propone trabajar cuatro días de 12 horas y descansar tres, el investigador en desarrollo económico Julimar Da Silva Bichara advirtió que ampliar las horas continuas de trabajo podría generar el efecto contrario al que buscan las empresas.

PUBLICIDAD

“Tener a una persona trabajando 12 horas en un mismo día más bien afecta la productividad. Todos estamos muy bien por la mañana y por la tarde vamos bajando. Es algo natural y atenta contra la condición de vida de una persona”, afirmó el especialista.

Riesgos más allá de la productividad

De acuerdo con el investigador, el impacto de una jornada prolongada no se limita al rendimiento que pueda tener un trabajador durante las últimas horas de su turno.

Permanecer durante largos periodos en el lugar de trabajo también podría aumentar la exposición a riesgos psicosociales, con posibles consecuencias sobre la salud mental.

Esto, advirtió, podría terminar teniendo repercusiones incluso fuera del ámbito empresarial.

Problemas asociados con el estrés, agotamiento u otras afectaciones vinculadas con extensas jornadas podrían generar una mayor presión sobre los servicios públicos de salud y, eventualmente, traducirse en una demanda adicional de recursos estatales.

PUBLICIDAD

Para Da Silva, la discusión costarricense ocurre además en un momento en que otros países avanzan hacia una dirección distinta: reducir las horas trabajadas por semana.

Chile, por ejemplo, aprobó en 2023 una legislación destinada a disminuir progresivamente la jornada de 45 a 40 horas semanales.

Colombia también avanza con una reducción gradual y durante este año la jornada alcanza las 42 horas semanales, mientras otros países han impulsado reformas orientadas a disminuir el tiempo laboral.

En Europa, el investigador citó experiencias como las de Francia, Alemania, Reino Unido y Noruega. En el caso francés, la jornada semanal se sitúa en 35 horas, una de las más reducidas dentro de la Unión Europea.

“Muchos estudios ponen de manifiesto que la reducción de la jornada laboral incrementa la productividad”, aseguró Da Silva.

El experto agregó que disponer de más tiempo libre no solo podría beneficiar al trabajador, sino también tener efectos positivos en otros sectores económicos.

“La persona trabajadora puede aprovechar sus horas de descanso para realizar actividades lúdicas o de entretenimiento que van a reactivar a otro sector de la economía, que antes no se daba porque la persona llega cansada a su casa y va directo a dormir”, explicó.

El investigador Julimar Da Silva Bichara advirtió que trabajar jornadas de 12 horas podría reducir la productividad conforme avanza el día laboral. Crédito: UNA Comunica
El investigador Julimar Da Silva Bichara advirtió que trabajar jornadas de 12 horas podría reducir la productividad conforme avanza el día laboral. Crédito: UNA Comunica

Costa Rica tiene una informalidad laboral del 35.5%

Da Silva también abordó otro de los principales desafíos de los mercados laborales latinoamericanos: la informalidad.

Costa Rica registra una tasa de informalidad de 35.5%, una de las menores entre los países latinoamericanos citados por el investigador, aunque todavía representa un desafío importante para el crecimiento económico.

Uruguay presenta la cifra más baja entre los ejemplos mencionados, con 22.4%, seguido por Chile, con 25.1%.

En el extremo contrario se encuentran Perú, con 69.8%; Ecuador, con 70.1%; y Bolivia, con 82.2%.

Según Da Silva, existe una relación importante entre los niveles de formalidad laboral y las posibilidades de crecimiento económico.

“Los sectores informales son, por lo general, de baja productividad, lo que significa que producen menos por cada hora de trabajo”, manifestó.

El investigador sostuvo que los trabajadores informales suelen tener menores posibilidades de capacitación, estabilidad económica y acceso a mecanismos de protección social.

En contraste, indicó que dentro de la economía formal existen mayores oportunidades de movilidad social, ingresos más constantes, capacidad de consumo, acceso al crédito y posibilidades de obtener una pensión.

Seis motocicletas con repartidores vistos desde atrás, portando cascos y mochilas anaranjadas en una calle urbana con edificios.
Costa Rica registra una tasa de informalidad laboral del 35,5%, inferior a la de países como Perú, Ecuador y Bolivia, según los datos expuestos por el investigador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio regional sigue siendo elevado

La informalidad laboral tampoco es un fenómeno reciente.

Da Silva señaló que antes de 1950, cuando las regulaciones laborales eran mucho más limitadas, la informalidad global rondaba el 30%.

Sin embargo, diferentes procesos económicos posteriores, como las crisis de deuda, la sustitución de importaciones, la globalización y la apertura de los mercados, contribuyeron a que el promedio alcanzara aproximadamente 43.1% a inicios del presente siglo.

Entre los países latinoamericanos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio citado por el especialista se ubica en 48%.

Frente a ese panorama, Da Silva considera necesario que los gobiernos impulsen regulaciones más sencillas para promover la incorporación de trabajadores a la economía formal, fortalezcan la inspección laboral y prevengan prácticas que puedan dejar a empleados fuera de las garantías laborales.

También destacó la importancia de respaldar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para facilitar su participación en políticas de empleabilidad y formalización.

Migración como respuesta a la falta de trabajadores

El investigador también cuestionó la idea de que los flujos migratorios necesariamente provocan un aumento de la informalidad.

A su juicio, una migración correctamente regulada puede convertirse en una herramienta para atender la falta de trabajadores que enfrentan algunas economías.

“Las economías desarrolladas tienen un problema de oferta de trabajo, de población disponible. Y los flujos migratorios, siempre que se legalicen, alimentarían ese mercado”, afirmó.

Da Silva mencionó como ejemplo el proceso extraordinario de regularización impulsado en España, que recibió aproximadamente 1,2 millones de solicitudes.

El especialista sostuvo además que la migración tendrá una importancia creciente ante el proceso de envejecimiento poblacional que atraviesan numerosos países y la consecuente necesidad de contar con mano de obra disponible.

“Una migración regulada permite atender a esta mayor demanda que tienen las empresas por trabajadores, sin incrementar los costos”, concluyó.

En Costa Rica, entretanto, la discusión sobre las jornadas 4x3 continúa en el ámbito legislativo, mientras diferentes sectores económicos, políticos y académicos mantienen posiciones encontradas sobre los eventuales beneficios y riesgos de permitir turnos de hasta 12 horas diarias.

Temas Relacionados

Costa RicaUNAJornadas 4x3

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiscalía de Costa Rica investiga a juez por presunta asesoría a la estructura de alias "Diablo"

El Ministerio Público sostiene que el funcionario revisó documentos del caso “Colorado” sin competencia para ello y trasladó datos sobre diligencias del Organismo de Investigación Judicial a personas vinculadas con la organización criminal

Fiscalía de Costa Rica investiga a juez por presunta asesoría a la estructura de alias "Diablo"

Costa Rica perdió 180,220 niños en 10 años: la caída ya impacta en las escuelas

La matrícula del sistema educativo cayó en unos 35,000 estudiantes entre 2025 y 2026, según informó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez. El descenso acumulado supera los 130,000 alumnos en los últimos años.

Costa Rica perdió 180,220 niños en 10 años: la caída ya impacta en las escuelas

El Niño eleva las temperaturas en Costa Rica y expertos advierten por mayor riesgo de deterioro de alimentos

El calor acelera la reproducción de microorganismos y reduce la vida útil de productos frescos, por lo que especialistas recomiendan extremar las medidas de refrigeración y manipulación en los hogares.

El Niño eleva las temperaturas en Costa Rica y expertos advierten por mayor riesgo de deterioro de alimentos

Costa Rica cerró agosto con 425 muertes en carretera: motociclistas concentran el 58% de las víctimas

La mortalidad vial mostró una reducción entre mayo y agosto frente a los primeros cuatro meses del año, aunque las autoridades advierten que la velocidad sigue siendo la conducta que más vidas cobra.

Costa Rica cerró agosto con 425 muertes en carretera: motociclistas concentran el 58% de las víctimas

Aeropuerto Juan Santamaría estrena eGates biométricos para agilizar el ingreso de pasajeros a Costa Rica

Los nuevos controles automatizados comenzaron a operar este 8 de septiembre y permitirán procesar hasta 720 pasajeros adicionales por hora en el área de llegadas internacionales.

Aeropuerto Juan Santamaría estrena eGates biométricos para agilizar el ingreso de pasajeros a Costa Rica

TECNO

Descubren vulnerabilidad en WeChat que permitía el secuestro de cuentas mediante llamadas entrantes

Descubren vulnerabilidad en WeChat que permitía el secuestro de cuentas mediante llamadas entrantes

Así es la función del iPhone 18 Pro y Pro Max que detecta fotografías auténticas

PS Plus Extra y Premium se renuevan en septiembre con diez increíbles videojuegos para PS4 y PS5

Usuarios reportan desaparición del velocímetro de Google Maps en Android Auto

Cuándo lanzará Apple el iPhone 18 y por qué no se mostró hoy en el Apple Event

ENTRETENIMIENTO

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

‘Superman’: fecha de estreno en Netflix de la película protagonizada por David Corenswet

Leah Shutkever recupera el récord mundial por comer un burrito en solo 30 segundos

¿Se acaba Jimmy Kimmel Live!? ABC responde a los rumores sobre su futuro

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

MUNDO

La escalada entre los hutíes y Arabia Saudita amenaza el tránsito de petróleo por el mar Rojo

La escalada entre los hutíes y Arabia Saudita amenaza el tránsito de petróleo por el mar Rojo

Reino Unido acusó a un ciudadano británico de colaborar con la inteligencia militar rusa en un plan de sabotaje

Por primera vez desde que comenzó la guerra, Ucrania lanzó un ataque contra una planta de gas en el Ártico ruso

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos