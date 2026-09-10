Excampeón mundial nicaragüense Ricardo “El Matador” Mayorga volverá al ring en noviembre

Ricardo Mayorga regresará al ring el 7 de noviembre en Managua para una pelea de exhibición ante Jonathan Rosario en la Velada de Estrellas 4. (Foto: NicaSports)

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Ricardo “El Matador” Mayorga regresará al ring el 7 de noviembre en Managua para participar en una pelea de exhibición frente al puertorriqueño Jonathan Rosario, conocido en el ámbito artístico y digital como Gallo The Producer.

El excampeón mundial nicaragüense, de 53 años, será una de las figuras centrales de la “Velada de Estrellas 4”, una cartelera organizada por Bellacos Entertainment que se realizará en el Polideportivo Alexis Argüello.

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La exhibición enfrentará a Mayorga con Rosario en una propuesta que combinará boxeo y entretenimiento. El nicaragüense aceptó esta presentación tras permanecer alejado de la actividad profesional durante más de siete años y por la necesidad de conseguir ingresos adicionales, informó Diario La Prensa.

Mayorga enfrentará a un creador de contenido puertorriqueño

Jonathan Rosario tiene 33 años y desarrolla actividades como creador de contenido, influencer y productor musical. Además, incursionó en el boxeo aficionado y en eventos de combate protagonizados por figuras públicas.

El puertorriqueño también participó en el programa de telerrealidad de boxeo Planeta Alfoque. En ese espacio consiguió una victoria frente al cantante dominicano Omega El Fuerte.

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Los dos peleadores participaron en una conferencia de prensa para anunciar el evento. Durante la actividad, Rosario protagonizó una escena promocional en la que intentó acercarse a Mayorga mientras agentes de seguridad lo retenían, según publicó Diario La Prensa.

La Velada de Estrellas 4 se realizará en el Polideportivo Alexis Argüello con una cartelera organizada por Bellacos Entertainment. (Foto: NicaSports)

La situación formó parte de la presentación de la pelea y buscó generar expectativa entre el público. La escena instaló el primer cruce público entre los protagonistas de la cartelera prevista para noviembre.

El duelo no implicará el regreso del nicaragüense a una competencia profesional. La función tendrá carácter de exhibición y reunirá a un excampeón mundial con una personalidad procedente de la música, las redes sociales y los espectáculos de combate.

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El nicaragüense ya participó en otros combates de exhibición

Esta no será la primera vez que Mayorga se suba al cuadrilátero para un evento de estas características. El antiguo campeón ya enfrentó en exhibiciones a José “Quiebra Jícara” Alfaro y Luis Ramón “Yori Boy” Campos, ambos excampeones mundiales.

Aquellas presentaciones le permitieron mantenerse vinculado al boxeo luego del cierre de su etapa profesional. La función en Managua extenderá esa relación con las veladas promocionales.

El historial del nicaragüense incluye coronas mundiales en las divisiones wélter y superwélter. Durante su carrera, acumuló 32 victorias, 12 derrotas y un empate.

De esos triunfos, 26 llegaron por nocaut. Esa cifra refleja el estilo de un boxeador que construyó buena parte de su reconocimiento a partir de sus definiciones antes del límite.

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Ricardo Mayorga ya disputó otras peleas de exhibición ante José Quiebra Jícara Alfaro y Luis Ramón Yori Boy Campos tras el cierre de su etapa profesional. (Foto: NicaSports)

Mayorga disputó su última pelea profesional en abril de 2019. Aquella noche perdió por nocaut ante el guatemalteco Léster Martínez.

El rival de ese combate es presentado actualmente como campeón mundial superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Desde entonces, el nicaragüense no volvió a combatir dentro del circuito profesional.

El regreso ocurre después de un tratamiento por adicciones

La nueva aparición de Mayorga sobre un ring se producirá meses después de su salida de un centro de rehabilitación ubicado en Matiguás, departamento de Matagalpa.

El exboxeador permaneció internado durante más de seis meses y recibió atención médica por problemas de adicción. El ingreso se produjo a finales de 2025 con apoyo de familiares y de otras personas que colaboraron para que recibiera asistencia.

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La participación en la “Velada de Estrellas 4” supondrá su retorno ante el público nicaragüense después de ese proceso de recuperación. La pelea de exhibición lo devolverá a un recinto deportivo de Managua, aunque fuera de las reglas del circuito profesional.

Jonathan Rosario, conocido como Gallo The Producer, es un creador de contenido puertorriqueño que también participó en boxeo aficionado y combates de figuras públicas. (Foto: NicaSports)

La cartelera tendrá como escenario el Polideportivo Alexis Argüello, donde también se realizó la conferencia de prensa. La organización eligió ese recinto para un espectáculo centrado en el cruce entre Mayorga y Rosario.

El evento pondrá frente a frente dos recorridos distintos: el de un boxeador que fue campeón mundial y el de un artista digital que sumó experiencia en combates de entretenimiento.

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La pelea programada para el 7 de noviembre buscará convocar a seguidores del boxeo y del contenido digital. Para Mayorga, representará otra oportunidad de volver a participar en una función pública sobre el cuadrilátero.