Prime Video revela el tráiler de ‘Carrie’, la nueva serie basada en Stephen King

Carrie presenta su tráiler.

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Prime Video presentó el tráiler oficial de Carrie, la nueva serie basada en la primera novela de Stephen King, con Mike Flanagan como guionista, productor ejecutivo y showrunner. Los ocho episodios llegarán juntos a la plataforma el 7 de octubre de 2026, con Summer H. Howell como Carrie White y una historia actualizada alrededor del acoso viral, las redes sociales y el despertar de sus poderes telequinéticos.

Una Carrie marcada por el aislamiento y las redes

Esta versión presenta a Carrie como una adolescente que pasó gran parte de su vida aislada en casa junto a su madre, Margaret White, interpretada por Samantha Sloyan. Después de la muerte repentina de su padre, la joven debe ingresar a una escuela pública y relacionarse con otros estudiantes por primera vez.

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El cambio de entorno coincide con un escándalo de acoso escolar que se vuelve viral y afecta a toda la comunidad de Chamberlain, el pueblo ficticio donde transcurre la historia. La presión constante de las redes y las agresiones cotidianas acompañan el surgimiento de las habilidades telequinéticas de Carrie, es decir, su capacidad para mover objetos mediante la mente.

El adelanto muestra la relación entre Carrie y Margaret, además de algunos de los momentos más reconocibles del libro. Entre ellos aparecen la coronación de la protagonista durante el baile de graduación, su grito dentro del gimnasio y un incendio posterior. Un avance anterior, presentado en julio durante la Comic-Con de San Diego, ya había anticipado parte de esa secuencia.

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Howell consiguió el papel después de un proceso de audiciones en el que participaron más de mil aspirantes. La actriz explicó que su personaje llega a la escuela con deseos de conocer personas y hacer amigos, porque hasta ese momento su contacto con el exterior había estado limitado a sus padres. Su experiencia previa en el terror incluye participaciones en Curse of Chucky, Cult of Chucky y Channel Zero.

Mike Flanagan toma distancia de Brian De Palma

Flanagan explicó que su intención no fue repetir la película de Brian De Palma, estrenada en 1976 y protagonizada por Sissy Spacek y Piper Laurie. Ambas actrices recibieron nominaciones al Oscar por sus interpretaciones. Para el realizador, aquella adaptación es “intocable” y tratar de seguir sus pasos no tenía sentido.

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“Carrie fue escrita hace medio siglo. Carrie fue adaptada de manera espectacular por Brian De Palma. Es intocable. No hay razón alguna para intentar seguir esos pasos. El mundo, sin embargo, ha cambiado bastante”, señaló Flanagan durante el panel de la Comic-Con.

La novela original fue publicada en 1974, permaneció 14 semanas en la lista de libros más vendidos de The New York Times y fue traducida a más de 35 idiomas. La historia tuvo otras versiones después de la película de De Palma: Carrie 2: La ira en 1999, una producción televisiva en 2002 y el remake cinematográfico de 2013 dirigido por Kimberly Peirce, con Chloë Grace Moretz y Julianne Moore.

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La nueva producción es la primera adaptación concebida como una serie de varios episodios. Para trasladar el conflicto a la actualidad, Flanagan invitó a estudiantes de preparatoria a participar en la sala de guionistas. Los jóvenes describieron situaciones de hostigamiento y microagresiones que pueden sostenerse en el tiempo sin presentarse como ataques directos. Esos testimonios ayudaron a construir el componente escolar y digital de la trama.

El director también definió la escena del baile como “la escena más compleja” que filmó hasta ahora. Aunque el tráiler recupera imágenes conocidas por quienes leyeron el libro o vieron adaptaciones anteriores, Flanagan adelantó que la serie buscará sorprender con su interpretación de Carrie y con una exploración más extensa de lo ocurrido en Chamberlain.

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Carrie (Captura de tráiler oficial)

El reparto y los responsables de los episodios

El elenco principal incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen y Joel Oulette como Tommy Ross. También participan Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como la señorita Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle.

Thornton explicó que el tono oscuro del programa obligó al reparto a construir una relación de confianza desde el comienzo del rodaje. Según la actriz, era necesario que el set funcionara como un espacio seguro para poder trabajar con el material más sensible de la historia.

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El reparto suma a varios colaboradores habituales de Flanagan y otras incorporaciones: Michael Trucco, Crystal Balint, Kate Siegel, Rahul Kohli, Tim Bagley, Heather Graham, Katee Sackhoff y Danielle Klaudt. King participa como productor ejecutivo junto con Flanagan y Trevor Macy, mientras que Amazon MGM Studios está a cargo de la producción.

Flanagan, responsable de Misa de medianoche y La maldición de Hill House, dirigió los episodios 1, 2, 7 y 8. Siegel estuvo detrás del tercero, Axelle Carolyn dirigió el cuarto, Kyra Sedgwick el quinto y Hiromi Kamata el sexto.

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El proyecto fue anunciado en octubre de 2024, recibió luz verde de Amazon en abril de 2025 y terminó su producción en octubre de ese mismo año. Prime Video estrenará la temporada completa el 7 de octubre de 2026.