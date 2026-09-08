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Se revela la verdadera historia detrás de “Bohemian Rhapsody”: el título original y los versos descartados

Un nuevo libro basado en cuadernos del cantante revela que la pieza tuvo una versión inicial sobre una guerra

“Bohemian Rhapsody” de Queen
Un borrador de “Bohemian Rhapsody” muestra que Freddie Mercury pensó primero una letra sobre una guerra antes del verso “Mama, just killed a man” (Captura de video)
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Antes de escribir “Mama, just killed a man” (Mamá, acabo de matar a un hombre), el verso que abre “Bohemian Rhapsody”, Freddie Mercury imaginó una historia distinta para la canción que definiría a Queen.

Un borrador temprano incluía la estrofa “Mama, there’s a war began / I’ve got to leave tonight” (Mamá, ha comenzado una guerra / Tengo que irme esta noche), según revela A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, un libro firmado por Mercury junto a Mary Austin, su expareja y confidente.

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La obra llegó a las librerías coincidiendo con lo que habría sido el cumpleaños número 80 del cantante, el 5 de septiembre.

El material se basa en cuadernos y bocetos musicales hallados en la casa londinense del frontman tras su muerte en 1991, documentos que exponen las numerosas versiones previas por las que atravesaron incluso los temas más reconocibles de la banda.

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La búsqueda de identidad no se limitó a las letras. Austin recuerda haber presenciado una reunión temprana en la que los músicos debatían cómo llamarse.

A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, libro de Mary Austin
El libro "A Life in Lyrics" reúne cuadernos y bocetos hallados en la casa de Freddie Mercury y expone versiones previas de canciones de Queen (Dey Street Books)

Mercury propuso Queen, mientras el guitarrista Brian May ofreció una alternativa singular: Build Your Own Boat.

Consultada sobre su preferencia, ella se inclinó por la opción de May. “Freddie sonrió pero no dijo nada”, escribe. “Desde entonces me he preguntado si aquello fue una especie de prueba; si fue así, sospecho que no salí muy bien parada”.

La canción nació como “The Cowboy Song”

El origen de “Bohemian Rhapsody” se remonta a una sola línea, “Mama, just killed a man” (Mamá, acabo de matar a un hombre), que Mercury habría escrito en 1968 mientras estudiaba diseño gráfico en el Ealing Art College.

El verso le sugirió una historia del Viejo Oeste, por lo que llamó de manera informal al fragmento inconcluso “The Cowboy Song”.

El cambio definitivo llegó después de que Freddie Mercury comprara el piano de cola Yamaha sobre el que compondría gran parte del tema.

Freddie Mercury propuso el nombre Queen para la banda, mientras Brian May planteó como alternativa “Build Your Own Boat” (Andre Csillag/Shutterstock)
Freddie Mercury propuso el nombre Queen para la banda, mientras Brian May planteó como alternativa “Build Your Own Boat” (Andre Csillag/Shutterstock)

Mary Austin especula que la experiencia de elegir el instrumento pudo influir en el rumbo operístico de la pieza.

“Cuando visitas una tienda de pianos, estás rodeado de sonido”, escribe Austin. “Escuchas instrumentos que se tocan, quizá música clásica en el local. No sé si de ahí surgió parte del pensamiento operístico, pero es posible”.

Otras influencias musicales rondaban a Mercury mientras la canción tomaba forma, entre ellas Chopin, Mozart y Joni Mitchell.

“Freddie escuchaba constantemente a Joni Mitchell, su álbum ‘Court and Spark’, o quizá ‘For the Roses’”, relata Austin. “Recuerdo sentir casi celos, lo cual suena ridículo ahora, pero es cierto de todas formas. ¡Joni Mitchell fue la única mujer de la que estuve celosa!”.

El origen de “Bohemian Rhapsody” se remonta a 1968, cuando Freddie Mercury escribió “Mama, just killed a man” y llamó al fragmento “The Cowboy Song” (Andre Csillag/Shutterstock)
El origen de “Bohemian Rhapsody” se remonta a 1968, cuando Freddie Mercury escribió “Mama, just killed a man” y llamó al fragmento “The Cowboy Song” (Andre Csillag/Shutterstock)

De “Mongolian Rhapsody” al título definitivo

Años después de iniciar la composición, Freddie Mercury consideró brevemente otro nombre para el tema.

En la parte superior de una de sus páginas manuscritas aparece tachado “Mongolian Rhapsody”, reemplazado por “”Bohemian Rhapsody"”.

Otro inicio descartado decía “Time for goodbyes now / Is this reality?” (Es hora de despedirse / ¿Es esto la realidad?).

La frase “Nothing really matters to me” (Nada me importa realmente), que terminaría siendo célebre, apareció temprano en las notas de Mercury, antes de que decidiera su ubicación final en la canción.

Páginas enteras se dedicaron a las densas armonías vocales de la sección operística, donde palabras como “Galileo”, “Bismillah”, “Fandango” y “thunderbolt and lightning” (rayo y relámpago) funcionaron casi como guías para las voces.

Members Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury and John Deacon of band Queen pose
Entre los títulos descartados de “Bohemian Rhapsody” apareció “Mongolian Rhapsody”, antes de que Freddie Mercury fijara el nombre definitivo (Queen Productions LTD/via REUTERS)

Parte del material pudo aparecer incluso mientras el vocalista dormía. Austin recuerda cómo el cantante despertaba con fragmentos de letras que había soñado y se frustraba al no lograr recordarlos por completo.

Por ese motivo adoptó la costumbre de “despertarse deliberadamente en mitad de la noche para anotar lo que recordaba”.

“Estaba tan obsesionado con ‘Bohemian Rhapsody’ que incluso su sueño parecía involucrado”, escribe Austin.

Esa obsesión también marcó sus horas de vigilia. Durante buena parte de su relación, Austin podía interrumpir a Mercury mientras componía al piano y él aceptaba con gusto una pausa para el té y la conversación.

Pero mientras trabajaba en este tema, “ni siquiera se inmutó cuando entré”, recuerda. “Estaba tan concentrado que hasta su postura parecía distinta”.

La composición de “Bohemian Rhapsody” incorporó influencias de Chopin, Mozart y Joni Mitchell, además de una sección operística con armonías vocales complejas (Captura de Youtube)
La composición de “Bohemian Rhapsody” incorporó influencias de Chopin, Mozart y Joni Mitchell, además de una sección operística con armonías vocales complejas (Captura de Youtube)

Un rechazo a los ejecutivos y una emisión decisiva en la radio

La intensidad se trasladó al estudio, donde la banda pasó tres semanas grabando lo que entonces fue la producción musical más costosa de la historia.

Solo la sección operística requirió cerca de 200 sobregrabaciones vocales de Freddie Mercury, Brian May y el baterista Roger Taylor.

Al final del proceso, algunos segmentos existían en cinta de octava generación, tan desgastada que la luz podía atravesarla.

El tema resultante, de casi seis minutos de duración, resultaba demasiado extenso para un sencillo convencional.

Los ejecutivos de EMI, la discográfica de la banda, pidieron recortes sustanciales. El cantante se negó y abandonó la reunión.

EMI pidió recortes para “Bohemian Rhapsody”, pero Queen la publicó completa en 1975 y la canción llegó al número uno en Reino Unido tras su difusión en Capital Radio (Queen Productions LTD/via REUTERS)
EMI pidió recortes para “Bohemian Rhapsody”, pero Queen la publicó completa en 1975 y la canción llegó al número uno en Reino Unido tras su difusión en Capital Radio (Queen Productions LTD/via REUTERS)

La confianza no duró mucho. De regreso en su casa, el cantante temió “haber hundido su propia carrera y la de la banda”, escribe Austin.

Encontró un aliado en Kenny Everett, disc jockey de la emisora londinense Capital Radio, quien recibió una copia anticipada del tema con el entendimiento tácito de reproducirla una o dos veces.

En cambio, la emitió repetidamente durante todo un fin de semana. La centralita de la emisora se saturó con oyentes que preguntaban dónde comprar un sencillo que aún no había salido a la venta.

“Bohemian Rhapsody” se publicó sin cortes en 1975 y permaneció nueve semanas en el primer puesto de las listas británicas, además de convertirse en el primer éxito de Queen entre los diez primeros de Estados Unidos.

El tema volvió a escalar posiciones tras su aparición en la película Wayne’s World en 1992, que lo llevó al segundo lugar del Hot 100 de Billboard, y nuevamente en 2018 con el estreno de la biopic sobre Mercury que llevó el mismo nombre de la canción.

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