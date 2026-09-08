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Steam alcanza 15.000 millones de dólares ganancias durante 2026 según Alinea Analytics

La tienda creció cerca de un 15 % frente al mismo periodo de 2025 y podría cerrar el año por encima de los 20.000 millones de dólares

Steam cambia su tienda de juegos para mejorar la experiencia de sus usuarios.
Steam cambia su tienda de juegos para mejorar la experiencia de sus usuarios. (Valve)
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Steam generó unos 15.000 millones de dólares en ingresos brutos durante los primeros ocho meses de 2026, según estimaciones de Alinea Analytics. La cifra representa un crecimiento cercano al 15 % frente al mismo periodo de 2025 y ya supera todo lo registrado en 2023, aunque los datos no fueron publicados oficialmente por Valve.

Los ingresos brutos corresponden al dinero generado dentro de la tienda antes de distribuir pagos y participaciones, por lo que no equivalen a una entrada directa de 15.000 millones para Valve. Aun con esa distinción, Alinea Analytics considera prácticamente seguro que Steam terminará 2026 por encima de los 20.000 millones de dólares por primera vez.

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Los seis estrenos que rozaron los 1.000 millones

Seis lanzamientos publicados durante 2026 acumularon cerca de 992 millones de dólares. Eso equivale al 6,6 % de todos los ingresos brutos estimados para Steam entre enero y agosto.

El juego con mayor recaudación dentro del grupo fue Forza Horizon 6, con 210,5 millones de dólares. Lo siguieron Crimson Desert, con 203,3 millones, y Resident Evil Requiem, con 200,9 millones. Entre los tres reunieron más de 614 millones.

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La lista se completa con Slay the Spire II, que generó 148,4 millones de dólares; Subnautica 2, con 139,2 millones; y Meccha Chameleon, con 89,8 millones. Los cálculos fueron recopilados y difundidos por Rhys Elliott, analista de Alinea Analytics.

Crimson Desert sobresale porque se trata de una propiedad intelectual nueva. El término IP, abreviatura de propiedad intelectual, identifica una marca o creación que no pertenece a una saga publicada con anterioridad. Su rendimiento muestra que una producción inédita puede competir en ingresos con nombres establecidos como Forza Horizon y Resident Evil, aunque estos casos representan una parte limitada del negocio total de Steam.

Las franquicias conocidas todavía recaudan más

Los 100 juegos nuevos de 2026 con mayores ingresos generaron alrededor de 2.400 millones de dólares. Esa cantidad representa el 15,9 % de todo lo producido en Steam durante el periodo analizado. En otras palabras, más de cuatro quintas partes de los ingresos quedaron fuera de ese grupo de estrenos destacados.

El reparto interno también presenta una diferencia entre cantidad de juegos y dinero generado. Según Alinea Analytics, el 63 % de los títulos incluidos entre esos 100 lanzamientos corresponde a propiedades intelectuales nuevas. Sin embargo, los juegos asociados con marcas ya conocidas concentraron el 52,5 % de los ingresos del grupo, alrededor de 1.250 millones de dólares.

La comparación indica que las nuevas propiedades fueron mayoría en número, pero las franquicias establecidas obtuvieron una porción mayor del dinero. Crimson Desert fue uno de los casos que redujo esa distancia gracias a sus más de 203 millones de dólares, una cifra cercana a las de Forza Horizon 6 y Resident Evil Requiem.

El peso limitado de los estrenos también ayuda a explicar por qué los lanzamientos anuales no determinan por sí solos el resultado de Steam. La tienda mantiene miles de juegos disponibles durante años, con descuentos periódicos y comunidades activas que prolongan sus ventas mucho después de su debut.

Steam ofrece juego gratuito.
Steam ofrece juego gratuito. (Foto: Valve)

El catálogo antiguo sostiene gran parte de la actividad

Alinea Analytics estudió los juegos ubicados entre los puestos 101 y 1.000 de la clasificación de ingresos de 2026. El 83 % de esos títulos había sido publicado antes de comenzar el año y cerca de dos tercios llevaba al menos dos años disponible.

Más de la mitad del dinero generado dentro de ese segmento procedió de juegos que ya habían superado los 50 millones de dólares durante toda su vida comercial. Entre los títulos que continúan apareciendo en esas posiciones están The Elder Scrolls V: Skyrim, Battlefield 2042, DOOM Eternal, Devil May Cry 5, Assassin’s Creed Origins y Rise of the Tomb Raider.

Estos datos muestran la diferencia entre visibilidad y recaudación. Los estrenos ocupan los principales espacios promocionales y concentran la atención durante sus primeras semanas, pero una parte importante de las ventas se reparte entre producciones antiguas que siguen disponibles. Para los desarrolladores que publican juegos nuevos, esto implica competir al mismo tiempo con otros lanzamientos y con un catálogo acumulado durante décadas.

Esa competencia creció durante 2026. Steam recibió cerca de 19.000 lanzamientos nuevos en los primeros ocho meses del año, una cantidad que ya se aproxima al total registrado durante todo 2025.

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