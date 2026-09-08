La Plata: cruzó en moto a contramano y con la barrera baja y murió atropellado por el tren Roca

El hecho ocurrió en el paso a nivel de la calle 476 y Centenario

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Un motociclista de 19 años, identificado como Matías Agustín Ledesma, murió este lunes tras ser atropellado por una formación del tren Roca luego de cruzar con la barrera baja en la localidad bonaerense de City Bell, partido de La Plata.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió durante esta tarde, en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles 476 y Centenario. Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de la Base Norte se dirigieron al lugar y encontraron una formación del tren Roca detenida sobre las vías.

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A pocos metros, los policías encontraron al joven inconsciente y con múltiples lesiones. A su lado estaba la Honda Tornado roja y negra en la que circulaba.

Minutos después, personal del SAME arribó al lugar y asistió a Ledesma. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró reanimarlo y constató su muerte en el lugar.

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El joven falleció en el lugar

De acuerdo con el relato de testigos, Ledesma circulaba por la calle 476 cuando llegó al paso a nivel. Pese a que la barrera estaba baja, avanzó a contramano para atravesar las vías y fue embestido por la formación.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de La Plata, que caratuló el caso como “muerte por accidente” y ordenó preservar el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes.

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El accidente ocurrió pocas semanas después de otro episodio de características similares registrado en la Ciudad de Buenos Aires. El 20 de agosto, un repartidor que circulaba en bicicleta cruzó la vía con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.10, en el paso a nivel de la calle Granaderos. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento del trabajador de 35 años, cuyo cuerpo había quedado debajo de la formación.

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La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de La Plata

Otro caso ocurrió dos meses atrás, cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra el auto en el que circulaba Ernestina Pais, en un cruce a nivel ubicado en Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con el informe al que accedió Infobae, la periodista y actriz murió a causa de un traumatismo de cráneo grave provocado por el impacto.

La secuencia completa fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Pais iba a bordo de su Honda City cuando intentó atravesar las vías en diagonal y esquivó las dos vallas que impedían el paso. A mitad de camino, el tren impactó de lleno contra el lateral del conductor.

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En las últimas horas, la fiscal Carolina Asprella concluyó que Pais murió como consecuencia de un accidente y dispuso el cierre de la causa.