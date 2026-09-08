Economía

Polémica por una medida del BCRA que excluyó al Banco Provincia de la licitación de los nuevos préstamos hipotecarios

Una cláusula en la regulación de la subasta le impidió a la entidad bonaerense acceder a los fondos de la Anses, tal como hicieron otras entidades del sistema

Frente del Banco Central de la República Argentina / Frente de alguna sucursal del Banco Provincia
La regulación del BCRA excluyó al Banco Provincia de la licitación de los fondos de la Anses
Guardar

La primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para fondear el otorgamiento de créditos hipotecarios contó con la participación de 18 entidades financieras. Entre ellas, no estuvo el Banco de la Provincia de Buenos Aires y no por decisión propia. Un tecnicismo del Banco Central excluyó a la entidad bonaerense de la licitación, en una decisión que fuentes del sector financiero consideraron más política que técnica.

El viernes pasado, el BCRA elaboró las reglas de la colocación que se llevó a cabo este lunes. Allí se estableció cuáles eran las “entidades elegibles”, es decir, los bancos que podían participar de la subasta para quedarse con los plazos fijos de la Anses.

PUBLICIDAD

Según el último párrafo de ese capítulo de la norma, para poder participar los bancos “no deberán encontrarse sujetas a un plan de regularización y saneamiento en los términos del artículo 34 de la Ley 21.526, ni adeudar los cargos previstos en el artículo 35 de dicha ley, ni estar sujetas a sanciones firmes que impliquen una restricción operativa vigente”.

El único banco del sistema financiero que tiene un plan de regularización de saneamiento es el Banco Provincia. Fuentes del sistema financiero explicaron a Infobae que desde hace por lo menos dos años la entidad bonaerense solicitó al Central cerrar ese plan de regularización por haberse cumplido todos los requisitos solicitados a ese fin. Pero el levantamiento del esquema nunca se concretó. En ese escenario, ven en la inclusión de esa cláusula motivaciones políticas ya que no encuentran argumentaciones técnicas para que el Provincia no participe.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Economía presentó el mecanismo de fondear a los bancos con dinero de la Anses con el objetivo de reactivar el crédito y la actividad económica. “Si el plan era ese, ¿qué sentido tiene dejar afuera a uno de los bancos más importantes del sistema?“, se preguntaron las fuentes.

Pocos días atrás, el Banco Provincia había lanzado una línea de créditos hipotecarios ajustados por UVA destinados a la construcción de viviendas. Se trata de la primera vez, desde que se reiniciaron en 2024, que la entidad bonaerense ofrece préstamos ajustados por inflación. Hasta ahora, era el único banco relevante del mercado que evitaba el sistema UVA, originado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ese relanzamiento de su oferta de créditos hipotecarios era lo que generaba especial interés en el Provincia de participar en la licitación de los fondos de la Anses.

La primera licitación con fondos del FGS de la Anses se realizó por 200.000 millones de pesos. El Banco Central, que actuó como “colaborador técnico y operativo” de la Anses, recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

La primera licitación se estructuró en dos segmentos. El tramo de un año captó $35.570,7 millones, con una tasa equivalente a UVA más un margen promedio ponderado de 2,67 por ciento.

La porción a cinco años absorbió $164.429,3 millones, la mayor parte del total colocado. Para ese plazo, se estableció una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Estos fondos se destinarán a la financiación de créditos hipotecarios para vivienda.

La iniciativa anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla licitaciones por $200.000 millones hasta alcanzar un total de 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad colocará esos fondos en depósitos a plazo de larga duración dentro de los bancos. A cambio, las entidades deberán dirigirlos a préstamos hipotecarios para compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única.

Cada banco tendrá un tope de participación del 20% en cada licitación. La medida apunta a repartir los $200.000 millones de esta primera instancia entre distintas entidades. Tras la constitución de los depósitos, los bancos contarán con 90 días corridos para desembolsar nuevos créditos. En este caso, el límite vence el 1° de diciembre.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

créditos hipotecariosBanco CentralBanco ProvincialicitaciónFGSúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno denunciará a las cinco empresas que buscan extraer petróleo de las Malvinas

La presentación penal alcanza a cinco firmas y a sus autoridades por presuntas operaciones sin aval nacional en la plataforma continental argentina

El Gobierno denunciará a las cinco empresas que buscan extraer petróleo de las Malvinas

Jornada financiera: cayeron las acciones argentinas en una rueda atípica por el feriado de Estados Unidos

El S&P Merval cedió 0,5% y los bonos bajaron 0,1% en promedio. Wall Street y la Bolsa de San Pablo no operaron sendos días festivos. El dólar al público continuó a $1.530 en el Banco Nación

Jornada financiera: cayeron las acciones argentinas en una rueda atípica por el feriado de Estados Unidos

Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitó los primeros $200.000 millones para ampliar la oferta de los préstamos

Se adjudicaron depósitos a plazo entre 13 bancos para aportar recursos a la línea destinada a financiar la compra de viviendas

Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitó los primeros $200.000 millones para ampliar la oferta de los préstamos

El Banco Central rompió una racha de 27 días consecutivos con compra de dólares: cuáles son los motivos

La autoridad monetaria no intervino en el mercado cambiario. Los antecedentes previos se remontan a fines de julio y principios de enero de 2026

El Banco Central rompió una racha de 27 días consecutivos con compra de dólares: cuáles son los motivos

El Banco Nación bajó la tasa para refinanciar a las familias con problemas de deudas ante la mora récord: quiénes pueden acceder

La medida de la entidad pública apunta a reducir cuotas, extender plazos y ofrecer alternativas para usuarios que atraviesan dificultades para sostener sus pagos

El Banco Nación bajó la tasa para refinanciar a las familias con problemas de deudas ante la mora récord: quiénes pueden acceder

DEPORTES

Fue campeón con Messi en el Barcelona, jugó 16 temporadas en la élite y anunció su retiro: el “regalo” de la Pulga que jamás olvidó

Fue campeón con Messi en el Barcelona, jugó 16 temporadas en la élite y anunció su retiro: el “regalo” de la Pulga que jamás olvidó

Los posibles rivales de Argentina en los primeros amistosos tras el Mundial: la postura de la AFA con el caso Messi

El “medicamento mágico” que le borró el dolor a Alexander Blockx para eliminar a Francisco Cerúndolo del US Open

Escándalo por la ácida crítica de Rodri al Valencia que captaron las cámaras en la goleada del Barcelona: “Son muy malos”

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

TELESHOW

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

Marcela Tinayre bromeó sobre la internación de Mirtha Legrand: “Esto le pasa por salidora”

La indirecta de Tuli Acosta a los rumores de romance con Luck Ra: “Quiere hacerme caer”

La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Goya 2027

Murió Marcos Farías, reconocido productor y manager del mundo del cuarteto: la despedida de La Mona Jímenez y Ulises Bueno

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana realizará un simulacro nacional de evacuación por terremoto el 8 de septiembre

República Dominicana realizará un simulacro nacional de evacuación por terremoto el 8 de septiembre

Tribunal aplaza otra vez el juicio contra exguerrilleros acusados de planear un ataque a Bukele

La PNC y el MP desarticularon banda de secuestradores “Los Cazadores” que operaba al norte de Guatemala

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Frenan cacería ilegal en área protegida de Panamá y capturan a los infractores