Polémica por una medida del BCRA que excluyó al Banco Provincia de la licitación de los nuevos préstamos hipotecarios

La regulación del BCRA excluyó al Banco Provincia de la licitación de los fondos de la Anses

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La primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para fondear el otorgamiento de créditos hipotecarios contó con la participación de 18 entidades financieras. Entre ellas, no estuvo el Banco de la Provincia de Buenos Aires y no por decisión propia. Un tecnicismo del Banco Central excluyó a la entidad bonaerense de la licitación, en una decisión que fuentes del sector financiero consideraron más política que técnica.

El viernes pasado, el BCRA elaboró las reglas de la colocación que se llevó a cabo este lunes. Allí se estableció cuáles eran las “entidades elegibles”, es decir, los bancos que podían participar de la subasta para quedarse con los plazos fijos de la Anses.

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Según el último párrafo de ese capítulo de la norma, para poder participar los bancos “no deberán encontrarse sujetas a un plan de regularización y saneamiento en los términos del artículo 34 de la Ley 21.526, ni adeudar los cargos previstos en el artículo 35 de dicha ley, ni estar sujetas a sanciones firmes que impliquen una restricción operativa vigente”.

El único banco del sistema financiero que tiene un plan de regularización de saneamiento es el Banco Provincia. Fuentes del sistema financiero explicaron a Infobae que desde hace por lo menos dos años la entidad bonaerense solicitó al Central cerrar ese plan de regularización por haberse cumplido todos los requisitos solicitados a ese fin. Pero el levantamiento del esquema nunca se concretó. En ese escenario, ven en la inclusión de esa cláusula motivaciones políticas ya que no encuentran argumentaciones técnicas para que el Provincia no participe.

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El Ministerio de Economía presentó el mecanismo de fondear a los bancos con dinero de la Anses con el objetivo de reactivar el crédito y la actividad económica. “Si el plan era ese, ¿qué sentido tiene dejar afuera a uno de los bancos más importantes del sistema?“, se preguntaron las fuentes.

Pocos días atrás, el Banco Provincia había lanzado una línea de créditos hipotecarios ajustados por UVA destinados a la construcción de viviendas. Se trata de la primera vez, desde que se reiniciaron en 2024, que la entidad bonaerense ofrece préstamos ajustados por inflación. Hasta ahora, era el único banco relevante del mercado que evitaba el sistema UVA, originado durante el gobierno de Mauricio Macri.

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Ese relanzamiento de su oferta de créditos hipotecarios era lo que generaba especial interés en el Provincia de participar en la licitación de los fondos de la Anses.

La primera licitación con fondos del FGS de la Anses se realizó por 200.000 millones de pesos. El Banco Central, que actuó como “colaborador técnico y operativo” de la Anses, recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

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La primera licitación se estructuró en dos segmentos. El tramo de un año captó $35.570,7 millones, con una tasa equivalente a UVA más un margen promedio ponderado de 2,67 por ciento.

La porción a cinco años absorbió $164.429,3 millones, la mayor parte del total colocado. Para ese plazo, se estableció una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Estos fondos se destinarán a la financiación de créditos hipotecarios para vivienda.

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La iniciativa anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla licitaciones por $200.000 millones hasta alcanzar un total de 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad colocará esos fondos en depósitos a plazo de larga duración dentro de los bancos. A cambio, las entidades deberán dirigirlos a préstamos hipotecarios para compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única.

Cada banco tendrá un tope de participación del 20% en cada licitación. La medida apunta a repartir los $200.000 millones de esta primera instancia entre distintas entidades. Tras la constitución de los depósitos, los bancos contarán con 90 días corridos para desembolsar nuevos créditos. En este caso, el límite vence el 1° de diciembre.

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