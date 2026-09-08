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Legados Solidarios en Argentina: las claves legales para dejar una organización social en el testamento sin desproteger herederos

Catorce entidades y el Colegio de Escribanos porteño empujan una práctica en alza, con miles de consultas en 2025, pero el dato decisivo aparece al mirar cada vínculo familiar

Legados Solidarios en Argentina: las claves legales para dejar una organización social en el testamento sin desproteger herederos
La campaña Legados Solidarios promueve en Argentina la inclusión de organizaciones sociales en el testamento sin afectar los derechos de los herederos forzosos.
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La campaña Legados Solidarios busca instalar en Argentina la posibilidad de incluir a una organización social en el testamento sin afectar los derechos de los herederos forzosos. Impulsada por 14 entidades y respaldada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, creció en 2025, con más de 4.700 consultas y más de 30 personas que decidieron donar parte de su patrimonio.

En la entrevista con Infobae, la escribana Sonia Lukaszewicz precisó el dato legal central: “La proporción disponible depende de cada situación familiar: es de un tercio cuando hay hijos o descendientes, y de la mitad cuando no hay descendientes, pero sí padres, otros ascendientes o cónyuges”. Cuando no existen herederos forzosos, agregó, la persona puede disponer libremente de la totalidad de sus bienes.

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La campaña nació en 2017 y hoy reúne a AMIA, Amnistía Internacional, Cáritas Argentina, Fundación Huésped, Médicos Sin Fronteras, UNICEF Argentina y Universidad Hospital Italiano, entre otras organizaciones. Su objetivo, explicó Daniela Benítez de Mensajeros de la Paz Argentina, es “informar y sensibilizar a las personas sobre la posibilidad de incluir a una organización social en un testamento y destinarle una parte del patrimonio”, siempre dentro del marco legal vigente.

Legados Solidarios en Argentina: las claves legales para dejar una organización social en el testamento sin desproteger herederos
Daniela Benítez de Mensajeros de la Paz Argentina.

Benítez sostuvo que el crecimiento de esta práctica responde a un cambio cultural. “Cada vez más personas buscan que sus decisiones patrimoniales estén vinculadas a sus valores y con el impacto que quieran generar en la sociedad, incluso después de su vida”, señaló.

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La ley permite donar una parte del patrimonio

Lukaszewicz afirmó que uno de los errores más extendidos es creer que testar solo tiene sentido para grandes fortunas. “En la práctica, cualquier persona mayor de edad puede y debería ordenar su patrimonio, tenga una casa, un auto o unos ahorros”, dijo.

La escribana también apuntó a un foco frecuente de conflicto: la situación de las parejas convivientes. “Un mito que genera bastantes conflictos reales es pensar que la pareja conviviente, sin matrimonio, hereda automáticamente como un cónyuge. Eso no ocurre en nuestro derecho, y solo un testamento puede resolverlo”, advirtió.

Legados Solidarios en Argentina: las claves legales para dejar una organización social en el testamento sin desproteger herederos
Legados Solidarios creció en 2025 con más de 4.700 consultas y más de 30 personas que decidieron donar parte de su patrimonio.

La reserva legal para herederos forzosos, según explicó, alcanza a descendientes, cónyuge y, a falta de descendientes, ascendientes. Esa protección implica que la porción disponible para beneficiar a otro familiar, un amigo o una ONG es de un tercio del patrimonio cuando hay hijos, y de la mitad cuando no los hay.

Lukaszewicz habló en representación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y planteó que la falta de previsión suele agravar las disputas familiares más que la conversación previa sobre el testamento. Según su descripción, la ley no reemplaza necesariamente la voluntad real de la persona: solo suple la ausencia de una decisión expresada.

El testamento puede incluir dinero, inmuebles, joyas y obras de arte

El coordinador de Desarrollo de Fondos de la Universidad Hospital Italiano, Juan Marcos de Vera, detalló qué tipo de bienes pueden formar parte de un legado. “Se pueden legar distintos tipos de bienes que tengan un valor económico: desde una suma de dinero o un porcentaje del patrimonio hasta un inmueble, joyas, obras de arte u otros bienes”, indicó.

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Juan Marcos de Vera, coordinador de Desarrollo de Fondos de la Universidad Hospital Italiano.

Para las organizaciones que integran la campaña, ese aporte tiene efectos concretos sobre proyectos ya existentes. En el caso de la Universidad Hospital Italiano, De Vera explicó que un legado “puede contribuir a nuestro Fondo de Becas y permitir que más estudiantes puedan continuar sus estudios y formarse como profesionales de la salud”.

El vocero agregó que la lógica es extensible al resto de las causas involucradas. Según su definición, “un patrimonio construido a lo largo de una vida puede transformarse en oportunidades y proyectos que continúan con efectos en el futuro”.

Legados Solidarios en Argentina: las claves legales para dejar una organización social en el testamento sin desproteger herederos
La campaña Legados Solidarios sostiene que cualquier persona mayor de edad puede ordenar su patrimonio aunque no tenga una gran fortuna.

La campaña sostiene además un esquema de acompañamiento gratuito para quienes quieren informarse antes de decidir. De Vera explicó que las personas pueden consultar al Colegio de Escribanos, a su escribano de confianza y a la organización que desean acompañar, y remarcó que iniciar esa consulta “no implica asumir ningún compromiso”.

El crecimiento regional llegó al 262%

La expansión de los legados solidarios no se limita al mercado local. Según datos citados en el material de campaña a partir del Foro Internacional de Liderazgo en Recaudación de Fondos, una red internacional del sector, América Latina registró en 2024 un aumento del 262% en los ingresos provenientes de este tipo de donaciones respecto del año anterior.

Dentro de esa comparación regional, Uruguay encabeza la recepción de testamentos solidarios en el período 2020-2024. Detrás aparecen Brasil, Colombia y la Argentina, ubicada en el cuarto lugar.

Legados Solidarios en Argentina: las claves legales para dejar una organización social en el testamento sin desproteger herederos
América Latina registró en 2024 un aumento del 262% en los ingresos por testamentos solidarios y Argentina quedó cuarta en la región.

Benítez afirmó que, aunque en el país el camino todavía es incipiente, la herramienta ya empezó a instalarse. “Está dentro de los países donde se está practicando y creciendo”, sostuvo, y señaló que el desafío sigue siendo “que más personas sepan que existe esta posibilidad y que estén bien informados”.

La práctica también muestra escala en otros mercados. En Reino Unido, las donaciones a organizaciones sociales a través de testamentos alcanzaron USD 6.000 millones en 2024, con una suba del 9% interanual, según el informe The Legacy Giving Report citado en el texto de la campaña.

Cuánto cuesta hacer un testamento y qué formas reconoce la ley

Otra barrera que la campaña intenta desactivar es la idea de que hacer un testamento es caro, engorroso o irreversible. Lukaszewicz sostuvo que “el testamento puede modificarse o revocarse todas las veces que se quiera mientras el testador esté con vida”, y cuestionó la percepción de que la decisión “ata” a quien la toma.

Sobre las formas posibles, explicó que el Código Civil y Comercial reconoce el testamento ológrafo y el testamento por acto público. El primero debe ser escrito íntegramente de puño y letra, fechado y firmado por la persona; el segundo se otorga ante escribano.

La diferencia central, según la escribana, está en la seguridad jurídica y en los efectos posteriores. El ológrafo “puede perderse, ser destruido, quedar oculto o ser cuestionado en su autenticidad”, mientras que el otorgado por escritura pública queda resguardado en el protocolo notarial y anotado en el Registro de Actos de Última Voluntad del Colegio de Escribanos.

Para Lukaszewicz, la percepción sobre el costo está distorsionada. “El arancel notarial es proporcional y accesible”, afirmó, y sostuvo que, si se considera lo que puede evitar en conflictos y trámites judiciales futuros, la escritura pública “termina siendo la opción más eficiente”.

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AMIA, una de las organizaciones que participa en Legados.

El Día Internacional del Legado Solidario se celebra cada 13 de septiembre para recordar la importancia de planificar la distribución de bienes mediante un testamento y destinar una parte de ellos a causas sociales

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