Milei firmó las designaciones de 63 camaristas, jueces, fiscales y defensores y avanzó en la cobertura de vacantes del Poder Judicial

El presidente Milei y el ministro Mahiques firmaron las designaciones de jueces, fiscales y defensores

Guardar

El presidente Javier Milei firmó las designaciones de 63 camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos cuyos pliegos ya contaban con acuerdo del Senado, en una decisión que amplía la cobertura de vacantes abiertas en distintos fueros y jurisdicciones del Poder Judicial. Los decretos fueron publicados este martes en el Boletín Oficial e incluyen 42 magistrados, nueve fiscales y 12 defensores.

Las resoluciones llevan la firma de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Entre los cargos cubiertos figuran vocalías de cámaras federales, tribunales orales federales, juzgados criminales y correccionales, civiles y comerciales, además de fiscalías y defensorías públicas.

PUBLICIDAD

Entre las designaciones de mayor peso institucional aparecen cargos en Cámaras Federales de Apelaciones, encargadas de revisar decisiones de jueces federales de primera instancia en sus respectivas jurisdicciones. En ese grupo fueron nombrados Florentino Malaponte en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; María Soledad Mancini en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Facundo Carlos Cortés en la Sala B de ese mismo tribunal; y Andrés Guillermo Fraga en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

En la Justicia nacional también se formalizaron nombramientos en tribunales de alzada. Valeria Pérez Casado fue designada vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal; Alicia Isabel Braghini quedó al frente de una vocalía en la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social; y Juan Manuel Cabral fue nombrado vocal de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

PUBLICIDAD

La jura de los jueces Yadarola y Bertuzzi, junto al ministro Mahiques y el viceministro Santiago Viola

Otro de los bloques centrales de la tanda de decretos corresponde a los Tribunales Orales Federales, que intervienen en el juzgamiento de delitos de competencia federal. En Comodoro Py, Valeria Alejandra Rico fue designada para integrar el Tribunal Oral Federal N°4, mientras que Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto fueron nombrados jueces del Tribunal Oral Federal N°6.

En Catamarca fueron designadas María Virginia Miguel Carmona y Ana María Busleiman para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia. En Chubut, en tanto, Ángela Cecilia Pagano Mata y Sebastián Pedro Ruiz fueron nombrados para el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia.

PUBLICIDAD

Los decretos incluyeron además un número significativo de vacantes en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Según la nómina oficial, fueron nombrados diez jueces de primera instancia y siete integrantes de tribunales orales en ese fuero.

En los fueros Civil y Comercial se formalizaron nueve jueces civiles, dos jueces comerciales y un camarista civil, además de la designación de Pérez Casado en la Cámara Comercial. De ese modo, la serie de nombramientos abarcó áreas con vacantes en tribunales de primera instancia y de apelación.

PUBLICIDAD

Designaciones de fiscales y defensores

A los 42 magistrados se sumaron nueve integrantes del Ministerio Público Fiscal. Entre ellos aparecen tres fiscales generales que actuarán ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal: Santiago Roldán en la Fiscalía N°2, Natalia Cecilia Crede en la Fiscalía N°3 y María Ángeles Ramos en la Fiscalía N°4.

Los otros seis nombramientos corresponden a fiscalías de primera instancia. Pedro Mariano Rebollo fue designado fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, en Entre Ríos, mientras que los otros cinco ocuparán fiscalías nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

PUBLICIDAD

El paquete se completó con 12 integrantes del Ministerio Público de la Defensa. Entre ellos, Ana Clarisa Galán Muñoz fue nombrada defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal. El resto de las designaciones alcanza defensorías con asiento en la Capital Federal, La Plata, Dolores, La Rioja, Salta, Formosa y Santiago del Estero.

Los nombramientos de magistrados requieren acuerdo previo del Senado y la posterior firma presidencial. Con los decretos publicados este martes quedó completado ese procedimiento para los 63 cargos incluidos en esta serie de designaciones.

PUBLICIDAD

Días antes, el 2 de septiembre, Milei había firmado otros dos nombramientos de peso: los de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tribunal que revisa decisiones de jueces federales de Comodoro Py. Sus pliegos habían recibido acuerdo del Senado el 27 de agosto. Bertuzzi obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, mientras que Yadarola recibió 66 votos positivos.

Una situación distinta es la de María Verónica Michelli, cuyo pliego para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata fue aprobado por el Senado el 4 de junio después de que el Gobierno intentara retirarlo. A diferencia de los magistrados nombrados ahora, todavía no fue firmado su decreto de designación.

PUBLICIDAD

El Senado aprobó los pliegos de los jueces, fiscales y defensores que fueron designados por Milei

Los 63 nombramientos

Camaristas y jueces de primera instancia

Valeria Pérez Casado — Vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Florentino Malaponte — Vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe. Walter Alfredo Cavassa — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de la Capital Federal. Florencia Inés Córdoba — Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66. Javier Rodrigo Pereyra — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3. Valeria Alejandra Rico — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal. Alicia Isabel Braghini — Vocal de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. María Virginia Miguel Carmona — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca. Vanesa Silvana Alfaro — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16. Ramiro Ariel Mariño — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54. Julio César Di Giorgio — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10. Sergio Buitrago — Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26. Ramiro Velasco — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal. Pablo César Cina — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19. Miguel Ángel Asturias — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27. Karina Gabriela Rapkinas — Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°69. José María Abram Lujan — Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110. Sebastián Rodrigo Ghersi — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45. María Soledad Mancini — Vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Diego Andrés Villanueva — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42. Fernando Carlos Damián Pascual — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41. Maximiliano Alberto Leandro Callizo — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58. Sergio Alejandro Echegaray — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44. Mariana Salduna — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25. Bárbara Rastellino — Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°27. Gustavo Alejandro Roque Cultraro — Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10. Lucila Califano — Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°9. Juan Pablo Ángel Sala — Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23. Ángela Cecilia Pagano Mata — Jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut. Federico Alfredo Battilana — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30. Juan Manuel Cabral — Vocal de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Evangelina María Lasala — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18. Facundo Carlos Cortés — Vocal de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Santiago Juan Schiopetto — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal. Santiago Villagrán — Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19. Pilar Fernández Escarguel — Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°109. Sebastián Pedro Ruiz — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut. Juan Santiago Ylarri — Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22. Adolfo Omar Piendibene — Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38. Andrés Guillermo Fraga — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires. Albertina Anatonia Carón — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19. Ana María Busleiman — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Fiscales

Pedro Mariano Rebollo — Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos. Matías Ezequiel Eidem — Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°7. Juan Noel Varela — Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°35. Patricia Luján Cisnero — Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°43. Ornella Romina Riggitano — Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°27. Santiago Roldán — Fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°2. Natalia Cecilia Crede — Fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°3. Daniel Fernando Cano — Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°3. María Ángeles Ramos — Fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°4.

Defensores

Ana Clarisa Galán Muñoz — Defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N°3. Maximiliano Eduardo Nicolás — Defensor público de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°4. Leandro Gastón — Defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N°2. Nuria Saba Sardañons — Defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°15. Paula Inés Lo Gioia — Defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires. Carlos Nicolás Escandar — Defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Salta. María Esther Pinos — Defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en Formosa. Esteban José Chervin — Defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°6. Germán Luis Artola — Defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°11. José Nicolás Celestino Chumbita — Defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja. Hernán Enrique Figueroa — Defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N°2. Sofía Beatriz del Milagro Martín — Defensora pública de víctima con asiento en Santiago del Estero.