Estados Unidos

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre

Del Shea Stadium al Bronx, una serie de episodios deportivos acompañaron el duelo colectivo y ofrecieron a miles de personas un lugar donde reunirse

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 paralizaron el calendario deportivo de Estados Unidos en plena carrera por los playoffs de béisbol y al inicio de la temporada de la NFL (REUTERS/Sean Adair/File Photo)
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 paralizaron el calendario deportivo de Estados Unidos en plena carrera por los playoffs de béisbol y al inicio de la temporada de la NFL (REUTERS/Sean Adair/File Photo)
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El 11 de septiembre de 2001, los atentados contra las Torres Gemelas paralizaron la vida cotidiana de Estados Unidos. Los estadios se vaciaron, los calendarios deportivos se suspendieron y el debate sobre cuándo retomar la actividad dividió a dirigentes, jugadores y aficionados desde el primer día.

Las ligas operaban bajo una presión doble: el respeto al duelo de una ciudad con miles de víctimas y la demanda de un público que necesitaba retomar alguna forma de vida colectiva.

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Según New York Daily News, esa tensión definió las semanas que siguieron a los ataques y moldeó el regreso de las competencias de una manera que ningún calendario podría haber planificado.

El propio Derek Jeter, por entonces figura de los Yankees, dejó en claro el estado de ánimo de esos días. “Todavía están tratando de encontrar personas. De verdad no creo que sea el momento adecuado para jugar béisbol”, afirmó el campocorto en declaraciones recordadas por el diario neoyorquino.

El campocorto de los Yankees fue una de las primeras voces del deporte en pronunciarse contra la reanudación apresurada de las competencias tras los atentados (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
El campocorto de los Yankees fue una de las primeras voces del deporte en pronunciarse contra la reanudación apresurada de las competencias tras los atentados (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La reanudación de las ligas abrió un debate en plena conmoción

El comisionado de las Grandes Ligas, Bud Selig, aceptó postergar los partidos hasta el 17 de septiembre. En la NFL, Paul Tagliabue trasladó la segunda semana del calendario a enero. El dirigente buscó evitar una decisión apresurada como la que tomó la liga tras el asesinato de John F. Kennedy, de acuerdo con New York Daily News.

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Durante la vuelta de la actividad, el clima en los estadios distó de la normalidad. Varios partidos de la NFL no agotaron entradas.

A eso se sumó la flexibilización de las reglas de bloqueo televisivo y una sensación extendida entre los aficionados. Celebrar un touchdown o un jonrón todavía parecía impropio en medio del luto.

Con el paso de los días, esa resistencia empezó a ceder y los eventos masivos volvieron a reunir a miles de personas fuera de sus casas.

El comisionado de la NFL optó por mover la segunda semana de la temporada a enero, con la lección de Pete Rozelle tras el asesinato de Kennedy como advertencia (Kirby Lee-USA TODAY Sports)
El comisionado de la NFL optó por mover la segunda semana de la temporada a enero, con la lección de Pete Rozelle tras el asesinato de Kennedy como advertencia (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El jonrón de Mike Piazza quedó como una escena decisiva de aquel regreso

El primer gran evento deportivo en la ciudad tras los ataques tuvo a los Mets como protagonistas. El 21 de septiembre de 2001, el equipo recibió a los Atlanta Braves en el Shea Stadium.

Aquella noche, Mike Piazza conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada y selló una victoria que quedó entre las imágenes más recordadas de ese período.

“Fue una liberación emocional increíble”, recordó Piazza años más tarde en declaraciones citadas por el artículo. “Creo que quedó claro que la gente quería alentar algo. La gente quería estar unida”, aseguró el exreceptor.

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre
El jonrón del receptor de los Mets ante Atlanta, el 21 de septiembre de 2001, fue el primer gran gesto deportivo de aquel otoño y quedó asociado al inicio del duelo colectivo en los estadios (AP Photo/Jeff Zelevansky)

El lanzador Steve Karsay, que recibió ese batazo y había crecido en Queens, también describió el peso de ese partido.

“Como neoyorquino, haber jugado ese encuentro tuvo una carga emocional muy fuerte”, sostuvo. Luego aseguró que ese recuerdo permanecería grabado en su memoria para siempre.

El estadio reunió a 41.235 espectadores, una cifra que el diario destacó por su valor simbólico. Esa noche expresó la decisión de miles de personas de volver a ocupar el espacio público.

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre
El Shea Stadium registró esa noche una de las asistencias más cargadas de significado en la historia del béisbol de Nueva York, diez días después de los atentados (AP Photo/Bill Kostroun, File)

La campaña de los Yankees reforzó ese vínculo con la ciudad

Después de ese momento de los Mets, el protagonismo pasó a los Yankees, que avanzaron otra vez hasta la Serie Mundial.

New York Daily News repasó una sucesión de episodios asociados a ese otoño: la asistencia de Jeter ante Oakland, el cuadrangular de Alfonso Soriano frente a Seattle, el primer lanzamiento del entonces presidente George W. Bush en el Bronx y los cierres de los Juegos 4 y 5 de la final ante Arizona.

Para muchos aficionados, ese recorrido tuvo un significado que superó el resultado final. “Los Yankees perdieron, pero igual nos ayudaron a sanar. Era el momento correcto para que estuvieran ahí”, afirmó Teena Lewis, seguidora histórica del grupo conocido como los Bleacher Creatures, tal y como recogió el medio.

Otro referente de esa tribuna, Marc Chalpin, describió un cambio en el ambiente del estadio. “Volvimos a las gradas bastante pronto, pero todo era distinto. Todos estaban más unidos y más patriotas. Los Yankees se convirtieron en un salvavidas para la ciudad”, señaló.

Un hombre con una chaqueta oscura lanza una pelota de béisbol hacia un receptor en un campo deportivo
El presidente de Estados Unidos lanzó la primera bola del Juego 3 de la Serie Mundial en el Yankee Stadium, un gesto que quedó entre las imágenes más recordadas de aquel otoño (@DubGolf25/MLB)

Los Jets y los Giants tuvieron un rol más discreto. En el partido de los Jets ante los Patriots, la lesión de Drew Bledsoe derivó en el ingreso de Tom Brady, quien esa temporada llevaría a Nueva Inglaterra a su primer Super Bowl.

Pero el momento más llamativo de ese regreso no fue deportivo: en Kansas City, los aficionados de los Chiefs juntaron más de USD 400.000 para los damnificados de los atentados.

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