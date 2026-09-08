República Dominicana realizará un simulacro nacional de evacuación por terremoto el 8 de septiembre

Empleados de oficinas participan en un simulacro nacional de evacuación por terremoto en las calles de Santo Domingo, República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana realizará este martes 8 de septiembre un simulacro nacional de evacuación por terremoto, que comenzará a las 10:00 y abarcará todo el territorio. La jornada incluirá una prueba de la plataforma de alerta pública Cell Broadcast, integrada al Sistema Nacional de Alertas, Alerta RD.

El ejercicio busca que la población conozca cómo responder ante un sismo y pueda practicar una evacuación ordenada. La convocatoria fue realizada por Edwin Olivares, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), quien pidió a los ciudadanos participar de la actividad preventiva.

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“Queremos que sepamos cómo actuar de una manera rápida, segura y organizada ante una emergencia real”, señaló Olivares en un video institucional al anunciar la jornada prevista para el martes.

Los teléfonos podrían emitir una alarma y recibir un mensaje de prueba

Como parte del simulacro, el COE pondrá a prueba el sistema de difusión de alertas a teléfonos celulares. La medida contempla que algunos dispositivos emitan un sonido especial de alarma y reciban un mensaje de prueba durante el desarrollo del ejercicio.

El video es un anuncio de servicio público del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sobre un simulacro nacional de evacuación previsto para el 8 de septiembre. Se muestran personas evacuando edificios y concentrándose en un punto de encuentro exterior, con vehículos estacionados. Varios logos de instituciones gubernamentales, incluyendo Interior y Policía, indotel, Ministerio Público, Policía Nacional y 911, están presentes.

El organismo indicó que quienes reciban la notificación no deben alarmarse. La recomendación es mantener la calma, leer el contenido del aviso y atender las instrucciones que difunda el Centro de Operaciones de Emergencias.

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La activación de Cell Broadcast formará parte de la evaluación de Alerta RD, el sistema nacional diseñado para transmitir comunicaciones de emergencia a la población. La prueba permitirá comprobar la recepción de los mensajes en los teléfonos compatibles y familiarizar a los usuarios con el tipo de aviso que podrían recibir ante una situación real.

El ejercicio apunta a reforzar la respuesta ante una emergencia sísmica

El simulacro estará orientado a ensayar una salida de los lugares donde se encuentren las personas en el momento de la alarma, con el objetivo de aplicar procedimientos de evacuación ante un eventual terremoto.

Olivares remarcó que se trata de un ejercicio preventivo y vinculó la participación ciudadana con la preparación frente a posibles emergencias. “Cada práctica nos ayuda a proteger lo más importante, nuestras vidas”, afirmó.

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Un grupo de empleados públicos se resguarda bajo los escritorios de una oficina durante un simulacro de terremoto en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria alcanza a hogares, centros de trabajo, instituciones educativas, comercios y espacios públicos de todo el país. El COE no detalló en el reporte cuáles serán los protocolos específicos para cada sector, aunque insistió en que la respuesta debe ser rápida, segura y organizada.

El COE pidió mantener la calma durante la prueba

La principal indicación para quienes escuchen el aviso en sus teléfonos será no confundirlo con una emergencia real. El organismo gubernamental precisó que el sonido y el mensaje estarán vinculados al simulacro nacional previsto para las 10:00 del martes 8 de septiembre.

La jornada buscará medir la reacción de la población ante la alarma y reforzar el conocimiento sobre los mecanismos de prevención. “Todos somos parte de la prevención”, sostuvo el director del COE al convocar a los ciudadanos.

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El simulacro será una de las instancias de prueba de la plataforma de alertas públicas en República Dominicana y tendrá como eje la preparación colectiva ante un terremoto.